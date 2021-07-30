Уруми: смертельный клинок древних арийцев

Древние арии стали родоначальниками многих боевых искусств. Индийцы разрабатывали свои собственные методы борьбы с противником. Многие из них кажутся нам сейчас фантастически странными. К примеру, смертельный клинок древних арийцев уруми. Хлыстообразное лезвие, скрытое под одеждой, приобретает в руках мастера смертельную силу.

История появления

Древних, аутентичных образцов уруми просто не сохранилось. Ученые не могут точно датировать время появления этого странного оружия, но предполагают, что индийцы стали использовать уруми примерно в IX веке до н.э. Впрочем, существует и другое мнение. Некоторые археологи предполагают, что это оружие родилось только в XX веке, исключительно в виде спортивного инвентаря.

Странное оружие

Буквально уруми переводится как «скрученное лезвие». Оружие представляет собой обоюдоострые полосы гибкой стали, закрепленные на деревянной рукояти. Длина лезвия может достигать шести метров, а специальное крепление позволяет носить этот странный меч скрытно, под одеждой. Обычно его крепят вместо ремня, обматывая вокруг тела.

Для чего требовалось

Но, вероятнее всего, оружие все-таки обладает серьезным историческим бэкграундом. Большинство историков считают, что меч скрытого ношения требовался для защиты от нескольких противников.

Уруми никогда не был распространенным клинком, поскольку владеть им было очень сложно.

Оснащение мастера

В некоторых раскопках рядом с уруми находили тарч. Небольшой кулачный щит — вот и все, что требовалось настоящему мастеру, чтобы отбиться от десятка противников. Уруми не способен пробивать серьезные доспехи, но в ту пору никто и не пользовался латами. Зато хороший боец с помощью меча-хлыста мог с легкостью мог обойти любой поставленный блок и даже догнать убегающего противника.

Каларипаятту

Искусство владения уруми входит в комплекс боевого стиля каларипаятту. Изучение всего стиля требует от адепта работу над ведической астрологией (Джйотиш) и аювердой, науке о врачевании. Возраст каларипаятту более 6000 лет: именно это боевое искусство считается прародителем всех прочих боевых традиций востока.

Где научиться

Мастера этого странного, но очень опасного боевого искусства водятся только в Индии. Чтобы попытаться стать адептом уруми, вам придется отправиться в северную часть этой страны, штат Керала. Но и здесь найти учителя будет не так просто: новичку предстоит пройти целый ряд сложнейших испытаний, чтобы доказать мастеру свое рвение.

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