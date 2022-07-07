Кому предназначен "Волчий крест"

Сегодня никого не удивляет множество различных оберегов на любые случаи жизни, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Продавцы вам расскажут о том, какой силой обладает понравившийся вам амулет, а также как его правильно носить.

И зачастую на одном человеке можно увидеть целый набор магических украшений, об истинной сути которых он и не догадывается. Например, амулет "Волчий крест" относится к скандинавским символам. Но кому он подходит, кто имеет право его носить?

Коротко о рунах

Народы, проживавшие 20 тысяч лет назад на территории современной Северной Европы, создали руны. И эти древние знаки действительно обладают определенной магической силой, во всяком случае так утверждают исследователи. Каждая руна отвечает за достижения в своей сфере, которые становятся возможными благодаря силе духа, проявляемой человеком, вступившим в контакт с символом.

Скандинавские народы не только носили обереги из железа, серебра или камня с изображенными на них руническими знаками, но и украшали свое тело соответствующими татуировками. Это чаще делали мужчины, а женщины предпочитали украшения в виде колец или кулонов.

Когда пара соединялась, чтобы жить вместе, то первым делом молодые выделяли для оберегов определенное место.

Изготовление оберега

Покровительство богов было необходимо для благополучия в доме, взаимопонимания и любви между супругами, и для того, чтобы брак был благословлен детьми.

Для скандинавских народов все руны были одинаково священны и обладали защитными свойствами. Для того чтобы изготовить действительно сильный амулет, требовались терпение и знания. Каждой руне соответствует определенный день недели и время года, а также и материал, из которого она должна быть сделана. Это был последовательный алгоритм действий, прерывать который было опасно.

Например, если амулет требовался охотнику, то лучшим материалом для него было железо. Серебро также могло использоваться, однако оно считалось больше женским металлом. Оно подходило и для изгнания заблудшей мертвой души из тела живого человека. Применялось дерево определенных пород - ольха для защиты дома, осина против злых духов и змей.

Все обереги скандинавов несли в себе сакральный смысл и обладали силой соответствующего животного.

Особенной популярностью пользовался волк, как символ могучего воина. Именно в те времена получил распространение "Волчий крест" у викингов.

Сила волка

Эти древние боги долгое время дремали. Их вытеснило христианство, однако изгнать совсем не получилось. И сегодня они просыпаются - норманнские боги. Их дом в Асгарде, там они живут вместе с валькириями.

А еще существовал другой мир, называемый Ванахейм, управители которого отвечали за все, что происходит в природе. Поэтому, когда поднимался шторм или ярко светило солнце, люди знали кого благодарить за это. И к этим богам викинги обращались, когда хотели получить тайные знания или удачу на охоте, тогда призывали "Волчий крест".

Этот символ мог позволить себе не каждый, а только тот, в ком была сила духа и стремление к знаниям. Это все равно, что пытаться управлять волком, если ты слаб, то он сам подчинит тебя своей воле и будет внушать тебе страх. Так что, пусть будут осторожны те, кто собирается использовать волчий крест как оберег или в качестве татуировки на теле. Этот знак связывает его владельца с высшими силами, а они не любят подлых и трусливых душ.

"Волчий крест": значение

Это древний скандинавский календарный символ, который открывал новый год. Он назывался месяцем волка, и его значение пересекалось со свастикой, в которой заключен цикл солнца.

Волчий крест оповещал о новом солнечном витке, когда дневное светило выйдет из северного убежища, сопровождаемое Фенриром (волк Севера).

Волки и собаки в северных странах считались существами, имеющими тонкую связь с вратами жизни и смерти. "Волчий крест" имел еще названия "Крест викингов" и "Крест Тора". Воин, его носивший, обязан был обладать качествами волка - выносливостью, силой и мужеством.

И не случайно этот знак одевали перед битвой. Викинги были уверены, что тот, кто погибает в бою, попадает в Валгаллу - рай для воинов.

В это священное место можно попасть только тому, чье сердце не знает страха. Там встречались викинги, чтобы вспоминать о славных битвах за чашей эля.

Тьма и свет

Значение амулета "Волчий крест" объединяет в себе два противоположных начала - свет и тьму. Он представляет собой равносторонний крест, а на его вершине - голова волка, через пасть которого протянут шнурок.

Крест - это одна из разновидностей свастики, сутью которой является солнцеворот. Он бесконечен, как и цикличность человеческой жизни. И это тот свет, который освещает путь всему живому.

Северный волк Фенрир обладает мощью и коварством, что помогают выжить и победить врагов. И в нем проявлена темная сторона сил природы, но она необходима.

Соединение света и тьмы может даровать владельцу оберега победу над собой и над врагами. Однако при условии, что человек сможет проявить власть над "Волчьим крестом".

Область применения

Этот оберег актуален и сегодня. Он может помочь получить самый лучший из всех предлагаемых результатов. Его полезно брать с собой в путешествие, как в морское, так и в сухопутное. Водители, отправляющиеся в дальний рейс, также будут под его защитой. Путешественники, испытывающие судьбу, получат уверенность благодаря "Волчьему кресту".

Кроме того, если владелец установил тонкую связь с амулетом, то он может рассчитывать на пробуждение интуитивных способностей.

Важно! Если вы выбрали этот знак (или иной из скандинавских символов), то вам следует помнить, что он не терпит соперничества с другими оберегами. Он должен быть единственным.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2511810178288978386/

А вы знали об этом?

В Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе внезапно умер до её окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Магические саше, или травяные амулеты https://otari.mirtesen.ru/blog/43529865940/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!