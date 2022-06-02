Почему Брежнев не выполнил последнее желание Жукова

Жуков на протяжении долгого времени был одной из важнейших фигур в СССР. Особенно маршала любил Сталин, но даже после его смерти, Жуков сумел сохранить свои позиции во властной верхушке СССР. Но после его смерти, Брежнев так и не выполнил последнее желание Жукова, а виной всему политические причины.

Все изменилось с приходом Брежнева

Смерть Сталина изменила многое в советской верхушке, но Жуков сохранил свой пост. Единственное, что мешало Жукова продержаться более долгий период во властной верхушки – приход к власти Хрущева. В 1956 году именно Хрущев является инициатором отставки Жукова, которое впоследствии вызывала много вопросов к руководству страны. Но после того, как руководителем страны стал Брежнев, Жуков был «прощен». Жуков не вернулся к власти, но стал посещать множество мероприятий, а также часто приглашался в роли консультанта при съемках фильмов об истории Великой Отечественной войны.

«Маршала Победы» подкосила смерть жены

Годы полного опала маршала Жукова сказались не только на нем, но и на его жене. 13 ноября 1973 года умирает жена маршала Жукова – Галина Александровна Семенова. Именно смерть жены подкосила «Маршала Победы». Жуков так и не смог вынести смерти жены, он начал мало выходить из дома, а главное его здоровье начало ухудшаться.

В итоге 18 июня 1974 года Георгий Константинович умирает. Он завещал похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве. При этом Брежнев приказал захоронить его прах в «Кремлевской стене», вопреки последнему желанию самого Жукова. В итоге, так и было сделано, ведь при жизни Жуков не оставил никаких письменных распоряжений

Для советского руководства похороны Георгия Константиновича Жукова были важной политической составляющей, а потому вряд-ли даже письменное желание «маршала Победы» как-то повлияло на решение партийного руководства.

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А вы знали об этом?

Благодаря заслугам, которые акушерка мадам Зибольд оказала при рождении будущей королевы Виктории, она была вознаграждена особым подарком, который историк Элизабет Джейн Тиммс обнаружила, исследуя Гессенский Государственный архив. Этот подарок был бережно сохранен потомками Шарлотты Хайденрайх фон Зибольд вплоть до последних лет.

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