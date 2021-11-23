Яганы: странная народность, которая не замерзает даже зимой без одежды

Коренные обитатели нашего Севера справляются с минусовыми температурами теплыми шкурами и очагом. Обитатели Огненной земли устроены, похоже, совершенно иначе. Представители странной народности яганов просто не мерзнут зимой, даже если ходят совсем без одежды.

Огненной землей назвал архипелаг верно какой-то шутник. Климат здесь далек от тропиков, острова расположены близко к Антарктиде. Магеллан приплыл сюда первым, он же был первым инициатором общения с представителями яганов.







Великого мореплавателя поразило, что на встречу индейцы пришли почти без ничего. Остров продувался ледяными ветрами, но обитатели Огненной земли почти не обращали на это внимания.

Столкновение с цивилизацией стало для культуры индейцев фатальным. Они быстро освоили чужие языки и обычаи, потеряв собственную идентичность.

Кстати, именно из яганского словаря пришло знаменитое слово mamihlapinatapei, признанное Книгой рекордов Гиннеса самым емким в мире. Оно означает целую фразу «Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого в том, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым».

Сегодня чистокровных яганов почти не осталось. Представляют народность в основном метисы.

Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/132614?

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