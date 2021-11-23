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Яганы: странная народность, которая не замерзает даже зимой без одежды

Коренные обитатели нашего Севера справляются с минусовыми температурами теплыми шкурами и очагом. Обитатели Огненной земли устроены, похоже, совершенно иначе. Представители странной народности яганов просто не мерзнут зимой, даже если ходят совсем без одежды. 

Огненной землей назвал архипелаг верно какой-то шутник. Климат здесь далек от тропиков, острова расположены близко к Антарктиде. Магеллан приплыл сюда первым, он же был первым инициатором общения с представителями яганов. 

Яганы: странная народность, которая не замерзает даже зимой без одежды



Великого мореплавателя поразило, что на встречу индейцы пришли почти без ничего. Остров продувался ледяными ветрами, но обитатели Огненной земли почти не обращали на это внимания. 

Яганы: странная народность, которая не замерзает даже зимой без одежды

Столкновение с цивилизацией стало для культуры индейцев фатальным. Они быстро освоили чужие языки и обычаи, потеряв собственную идентичность. 

Яганы: странная народность, которая не замерзает даже зимой без одежды

Кстати, именно из яганского словаря пришло знаменитое слово mamihlapinatapei, признанное Книгой рекордов Гиннеса самым емким в мире. Оно означает целую фразу «Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого в том, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым».

Сегодня чистокровных яганов почти не осталось. Представляют народность в основном метисы.

Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/132614?

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