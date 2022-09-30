Соль: когда на Руси ее использовали вместо денег

В русском средневековье самым дорогим товаром была соль. В наше время она крайне дешева, но тогда это вещество ценилось намного выше, чем золото или специи. Соль использовали вместо денег и дорожили каждой крупицей. С тех времен и осталось суеверие, что рассыпанная соль — к ссоре.

Путь соли

Первое упоминание о добыче соли на Руси относится к 1037 году, когда князь Святослав Олегович в Новгороде повелел взимать с каждой солеварни налог солью.

Уже в XII веке солеварение было широко распространено в Поморье (север Европейской части, берега Белого моря, Онежского озера, рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Кама, Вятка). К этому времени новгородцы прошли до Белого моря и "завели" здесь солеварение.

История добычи соли на Руси - не только в древних летописях, но и в названиях старинных русских городов: Соликамск, Сольвычегодск, Усолье-Сибирское.

Соль-рубль: сколько по курсу?

На Руси княжеским дружинникам платили солью. В Ипатьевской летописи, где описывается борьба князя Даниила с боярами в Галицкой земле (в 1242 году), определенно сказано, что великие князья держат "коломыю" (так называлась соль по месту своей добычи) "ради раздачи дружинникам".

Намного позднее, в XVII веке, уже в царской России, соль входила в состав жалованья служилых людей: стрельцов, пушкарей, воротников.

Хитрили помещики: зачем тратиться, если можно отправить крепостную бедноту работать на соляной промысел. Труд таких работников оплачивался солью, и помещики брали ее себе вместо оброка.

Впрочем, так было не только в России: еще в древнем Риме войско оплачивалось солью. Она выдавалась центуриону (командиру сотни), который обменивал ее на разные продукты и раздавал солдатам. "Солью" иносказательно называлась оплата римских воинов, от этого даже произошло название мелкой монеты: в Италии "сольди" и во Франции "солид" (французское слово "салер" — жалованье).

Чумачество

В XVII веке на Украине появилось много предприимчивых, смелых людей из вольных казаков и зажиточных крестьян, которые возили из славянских степей хлеб и деревянные изделия на юг в Черноморье, а с юга привозили соль и соленую рыбу. Путь чумаков был долог и опасен, поэтому все они были профессиональными воинами и хорошо владели оружием.

Черный шлях и Муравский шлях — две главные чумаческие дороги. Черный шлях получил свое название из-за тех опасностей, которым подвергались проезжие купцы. Он тянулся от Волыни до Умани, оттуда по тайным тропам, глубоким оврагам и берегам степных речек, доходил до Балты и Днепра. Муравский шлях, в древности "Солоный путь", шел из глубины Украины в Крым и к Азовскому морю.

Строгановы: соляные короли

Чумаки снабжали солью Украину и южные русские земли. На рынках центральной России по-прежнему чувствовался ее недостаток. Но в самом начале XV века началось солеварение в Приуральском крае, где появились предприимчивые переселенцы из русской земли.

Во второй половине XVI века ниже по течению Камы, в районе Нового Усолья появился Аника Строганов, родоначальник знаменитой "династии" промышленников, державшей в кулаке весь Урал в течение двух столетий.

Торговые обороты росли: во второй половине XVII века Строгановы, кроме соли, торговали железом, хлебом, рыбой со своих промыслов и мехами, которые выменивали у сибирских народов. Промышленники покупали крестьян, на полученных землях завели соляные и рыболовные промыслы, стали распахивать целину под пашню и расширять свои владения.

Соляной промысел настолько обогатил их, что в XVII веке на предприятиях работало до десяти тысяч "вольных" рабочих и до пяти тысяч крепостных, а земли в Пермском крае у них насчитывалось около восьми миллионов десятин.

Строгановы оказали крупную денежную помощь новому правительству царя Михаила Романова, за что получили право "писаться с вичем", то есть с полным отчеством, и называться "именитыми людьми". Так богатейшие промышленники фактически получили право на всю соляную торговлю, на откупы и таможенные сборы, на рыбные промыслы и соболиную ловлю.

Соль на рану

Каторжный труд соледобытчиков довольно точно описал Максим Горький в своем рассказе "На соли". Эти трудяги каждый день по многу часов стояли в воде босиком. Соль разъедала кожу ног; ее частицы, вместе с воздухом попадавшие в организм, вызывали тяжелые заболевания дыхательных путей.

Вся соль в соли

С солью в русском языке связано много метких выражений и особых примет: уйти ни с чем – "уйти не солоно хлебавши", чтобы лучше узнать человека - "пуд соли надо вместе съесть". Рассыпать соль – к ссоре (учитывая ее дороговизну несколько веков назад, такой проступок трудно себе представить без скандала). До сих пор дорогих гостей в России встречают по старинному обычаю: торжественно подносят хлеб и обязательно соль, символы славянского гостеприимства и радушия.

Источник

А вы знали об этом?

Профессор университета Калькутты, Ракош Кафади, теоретически и практически доказывающий, что в давние времена произошло разделение на людей водоплавающих и людей сухопутных, в 1991 году выбрал «надёжным союзником» семидесятилетнего йога, гуру Равинда Мишда, согласившегося под прицелом видеокамер, без каких-либо дыхательных приспособлений провести на озёрном дне максимально длительный срок. Рекорд — 144 часа 16 минут 22 секунды — потряс.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 65) https://otari.mirtesen.ru/blog/43668850492/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!