7 причин, по которым вам снится умерший человек

Почему снится умерший человек? Хотя однозначного ответа на этот интересующий многих людей вопрос и нет, но существует несколько любопытных теорий, которые пытаются объяснить этот удивительный феномен. Верить или нет – каждый решает для себя сам, но можно сделать однозначный вывод: встреча с умершим человеком во сне – это уникальный и неповторимый опыт, который одним людям помогает разобраться в себе и улучшить качество жизни, другим – смириться с тяжелой утратой и двигаться дальше, третьим – обрести сакральные знаний и расширить кругозор, а четвертым – посмотреть своему страху в глаза и принять важное решение.

Почему снится умерший человек: основные причины

Умершие могут сниться живым людям по самым разным причинам. Хотя для многих видеть во сне покойника является не самым приятным зрелищем, но в реальности такое сновидение далеко не всегда несет в себе негативный смысл. Рассмотрим основные причины такого явления, как встреча во сне с ушедшим в мир иной человеком.



1. Тяжелая утрата

Когда умирает близкий и дорогой сердцу человек, эту утрату необходимо сначала пережить, а затем принять её. Процесс переживания и принятия утраты сопровождается сложными эмоциями, нервными срывами, душевным оцепенением, истериками, криками, нежеланием смириться с диктующей свои условия реальностью, тревогой, страхами и прочими эмоциями и чувствами негативного характера.

Организация похорон, прощание с любимым человеком, раздражающая суматоха, неуместные слова сочувствия по поводу утраты от совершенно незнакомых людей, отказ думать и говорить о смерти, отрицание происходящего накладывают определенный отпечаток не только на сознательном, но и на подсознательном уровне.

Психике необходимо пройти все пять стадий принятия смерти близкого. Чтобы облегчить процесс горевания, подсознание через сновидения контактирует с переживающим тяжелую утрату человеком и помогает ему принять новые условия существования.



2. Отражение скрытой части личности

Образы людей, которые мы видим во сне, часто являются отражением какой-то скрытой части нашей личности. Они символизируют собой те нежелательные или травмирующие психику элементы бессознательного, которые мы предпочитаем не выпускать наружу. Но избавиться от них без работы над психическими травмами практически невозможно, они все равно рано или поздно начнут напоминать о себе.

Подсознание при помощи покойника во сне, который олицетворяет собой определенную скрытую часть личности, дает подсказки и пытается помочь решить уже давно наболевшую, но «спрятанную» от сознания проблему. Многое зависит и от деталей сна: кем приходится вам покойник, в какую одежду он облачен, о чем он с вами разговаривает, знаете ли вы во сне, что общаетесь с умершим человеком, в какой обстановке вы встретились, окружают ли вас другие люди и т.д.

Имеют значения и те эмоции, которые вы испытываете после пробуждения. Если после контакта с покойником во сне вы чувствуете себя разбитым и обессилевшим, то это свидетельствует о том, что вам нужно как можно скорее предпринимать определенные шаги для проработки психотравмы, мешающей вам проживать вашу жизнь спокойно и качественно.



3. Резкая смена погоды

Наши предки утверждали, что покойники снятся к резкой перемене погоды. Объясняется этот тем, что из-за перепадов атмосферного давления у фантомов (привидений) появляется способность проникать в самые дальние уголки подсознания сновидца и взаимодействовать с ним во сне.

Ученые уже доказали, что резкое понижение или повышение атмосферного давления вызывает понижение или повышение артериального давления, из-за чего самочувствие человека ухудшается. Наши же сновидения зависят от нашего самочувствия, поэтому многим людям перед резкой переменой погоды снятся ушедшие из жизни родственники или друзья.

4. Неправильный образ жизни

Страшные покойники, которые хотят поймать вас и разорвать на мелкие кусочки, часто снятся тем людям, которые ведут неправильный образ жизни. Сны – это часть нашей жизни, и они имеют самую непосредственную связь с тем, чем мы занимается во время бодрствования.

Доказано, что кошмары чаще снятся тем людям, которые мало бывают на свежем воздухе, не занимаются спортом, работают на «сидящих» и малоподвижных работах, редко ходят пешком, объедаются на ночь жирной и высококалорийной пищей, злоупотребляют алкогольными напитками, курят, засыпают с телефоном или планшетом в руках, много смотрят фильмов ужасов и триллеров, читают книги о зомби, вампирах и прочей нечисти, на протяжении дня думают о плохом и негативном, не могут избавиться от навязчивых мыслей после разрыва любовных отношений, обманывают и себя, и окружающих людей и т.д.

Умершие люди могут сниться и в том случае, если у вас неправильный режим дня: вы поздно ложитесь спать и рано просыпаетесь. Организм не успевает отдохнуть и набраться сил, поэтому подсознание при помощи покойников предупреждает вас о том, что нужно начать вести более здоровый и активный образ жизни, иначе в ближайшем будущем могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.



5. Предупреждение о каких-то изменениях в жизни

Часто сны, в которых покойники контактируют с живыми людьми, являются вещими снами. И если живые или совершенно нам незнакомые персонажи наших сновидений часто произносят слова, которые не несут в себе никакого смысла и никак не влияют на нашу жизнь в реальном мире, то к сказаниям мертвых следует прислушиваться, так как они могут иметь самое непосредственное влияние на наше повседневное существование.

Мертвые во сне могут предупреждать о грядущих изменениях в жизни. Эти изменения могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, все зависит от контекста сна и от чувств, которые испытывает сновидец. Если вам было приятно встретиться во сне с умершим человеком, то готовиться следует к чему-то хорошему и положительному. Если же слова покойника испугали вас и заставили нервничать, то такой сон ничего хорошего не сулит.



6. Душа умершего не может обрести покой

Верящие в потусторонний мир люди утверждают, что покойник снится своим родственникам и друзьям тогда, когда его душа застряла между мирами и не может обрести покой. Она мучается и мается, но не может ни вернуться в мир живых, ни попасть в мир умерших.

Почему же душа не может обрести покой? Существует несколько причин: жизнь человека оборвалась внезапно, поэтому он не успел выполнить свою миссию, или же живые удерживают душу недавно умершего на ментальном уровне и не желают отпускать её. Они не хотят принять утрату и смириться с ней, не могут понять, что в жизни случаются события, на которые они никак не могут повлиять.

Священнослужители советуют помолиться за душу усопшего, поставить поминальную свечу, постоять возле могилы, рассказать умершему о том, что тревожит, попрощаться с ним, осознать и принять его смерть, а затем отпустить его душу.



7. Умерший просит передать ему какой-то предмет

Похороны близкого человека – печальное событие, продумать до мельчайших деталей которое могут далеко не все находящиеся в плену скорби люди. Если вы забыли положить в гроб какой-то важный для покойника предмет, то он может приходить к вам и другим знакомым во сне и требовать, чтобы ему передали эту вещь.

Умерший может требовать что угодно: украшение, любимую ложку, какую-то одежду, мобильный телефон, монеты, книгу, часы, блокнот с важными записями или личный дневник, маникюрный набор, полотенце и т.д. Во сне покойник четко указывает, что ему нужно. Живым не следует удивляться и думать о том, зачем же умершему на том свете понадобился брелок от ключей или зеленая футболка. Никто не знает, что нас ждет после смерти, поэтому просьбу покинувшего наш мир человека нужно выполнить в обязательном порядке.

Чтобы покойник успокоился и перестал приходить во сне, нужную ему вещь необходимо передать с другим умершим человеком, который будет похоронен на том же кладбище. Договоритесь с родственниками усопшего, подойдите к его гробу, попросите передать вашему умершему нужную ему вещь, а затем положите сверток с этой вещью в правый нижний угол гроба. Если же кто-то обращается к вам с подобной просьбой, никогда не отказывайте.

Многие люди, к которым мертвые во сне обращались с требованием передать им какой-то предмет, рассказывают, что после получения этого предмета покойник приходил во сне еще раз, чтобы поблагодарить, и больше их не тревожил.

К чему готовиться и чего ожидать, если снится умерший человек?

Встреча с покойником во сне может нести в себе самую разную смысловую нагрузку. Одних людей такие сны пугают и выводят из душевного равновесия, других же радуют и успокаивают. Хотя многое зависит и от эмоционального состояния сновидца, но существуют определенные трактовки тех или иных снов с участием уже усопших людей. Рассмотрим самые популярные и актуальные из них.

Почему снятся умершие родители?

Если во сне вы мило общаетесь с умершим отцом, делитесь с ним последними новостями из своей жизни и не испытываете никаких негативных эмоций, то такой сон свидетельствует о том, что вы находитесь под защитой высших сил, которые охраняют вас от болезней и неприятностей.

Если перед вами стоит важный выбор, то проанализируйте разговор с покойным отцом, постарайтесь дословно вспомнить, о чем именно вы с ним говорили. В словах папы обязательно будет подсказка, которая поможет вам принять правильное решение.

Если главным действующим лицом в вашем сне была покойная мама, то в ближайшем будущем ваша жизнь изменится в лучшую сторону, вас ждет благополучие, успех и процветание. Хотя мама уже не с вами, но она в виде ангела-хранителя продолжает опекать и защищать вас. Сон, в котором вы обнимаете маму, целуете её и рассказываете о своих радостях и горестях, сулит светлую полосу в жизни.

Если во сне вы видите и папу, и маму, которые смотрят на вас любящими глазами, угощают какими-то вкусностями или рассказывают о том, как у них дела, то такой сон указывает на то, что вы сможете преодолеть все возникающие на вашем жизненном пути препятствия и существенно улучшить качество жизни.



Почему снится умерший муж (умершая жена)?

Если вам снится ваша умершая вторая половинка, то такой сон предупреждает о том, что вам следует приготовиться к кардинальным изменениям в вашей жизни. Контекст сна подскажет, какими именно эти изменения будут.

Если во сне умерший супруг или супруга пытаются вас поцеловать и обнять, взять за руку, потанцевать с вами, а вы не сопротивляетесь, а делаете это с удовольствием и радостью, то изменения будут положительными: вам предложат более высокооплачиваемую должность, пригласят отдохнуть на морском побережье, преподнесут желанный подарок, сделают предложение руки и сердца и т.д.

Если же сон с умершим любимым человеком вызвал у вас массу отрицательных эмоций, и вы проснулись в холодном поту и с дико колотящимся сердцем, то приготовьтесь к тому, что в ближайшем будущем вам предстоит пройти через ряд испытаний. Чтобы как можно быстрее выйти из этой черной полосы и вернуться на «светлую» сторону жизни, вам необходимо накопить как можно больше внутренней силы. Медитируйте, практикуйте аскезы, не тратьте свою энергию на разные мелочи, а готовьтесь к предстоящей битве со сложившимися не в вашу пользу обстоятельствами.

Если во сне вы видите вашу умершую вторую половину вместе с младенцем или ребенком младшего школьного возраста, то вам следует больше времени уделять своему духовному развитию, а не поиску сиюминутных развлечений. Не забывайте, что важна суть, а не форма. Самая красивая обертка рано или поздно оказывается в мусорном ведре, ведь без вкусной конфеты от неё нет совершенно никакой пользы.



Почему снится умерший ребенок?

Потерявшие ребенка родители могут встречаться с ним во сне на протяжении многих лет. При этом дочь или сын во сне появляются не в одном и том же облике, а растут и меняются. Если ребенок умер в младенческом возрасте, то поначалу он будет проходить во сне к родителям именно в том виде, в котором и покинул этот мир, а затем родители будет видеть его в образе трехлетнего ребенка, двенадцатилетнего подростка, семнадцатилетнего юноши или девушки.

Умершие дети во сне проживают ту жизнь, которую им было не суждено прожить наяву: они оканчивают школу, поступают в университет, устраиваются на работу, женятся и выходят замуж, заводят собственных детей, путешествуют, решают бытовые вопросы, радуются, огорчаются и испытывают массу других положительных и отрицательных эмоций.

Умерший ребенок может сниться по разным причинам, самой распространенной из которых является следующая: родители не могут разорвать с ним эмоциональную связь и отпустить его, они постоянно думают о своем малыше и не хотят мириться с тем, что больше никогда не смогут увидеть и прикоснуться к сыну или дочери.

Покинувший мир живых ребенок во сне может предупреждать своих родителей об опасности, советовать им поступать тем или иным образом, рассказывать о грядущих изменениях в их жизни. Часто умершие дети во сне сообщают маме о беременности задолго до зачатия будущего братика или сестрички.

Взаимодействие во сне с умершим ребенком стоит рассматривать как встречу с персональным ангелом-хранителем, который всеми возможными способами пытается вас защитить и предупредить об опасности или важных жизненных изменениях.



Почему снится умерший знакомый?

Если вам приснился покойный знакомый, с которым вас не связывают родственные узы, то такой сон может предупреждать о том, что в ближайшем будущем вас ждут какие-то значительные перемены в жизни. Будут ли они хорошими и плохими? Зависит от контекста сна.

Если умерший ведет себя дружелюбно, улыбается, разговаривает спокойным голосом, а его одежда выглядит чистой, аккуратной и опрятной, то ваша жизнь совсем скоро начнет налаживаться, удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях, а обстоятельства сложатся выгодным для вас образом: не успеете вы постучаться в дверь, как она сразу же откроется!

Если же внешний вид умершего знакомого оставляет желать лучшего, а сам он ведет себя агрессивно, нервничает, злится, обвиняет вас в своей смерти, хотя вы никакого отношения к ней не имеете, злорадствует и проявляет другие эмоции негативного характера, то следует приготовиться к тому, что впереди вас ждут испытания, которые вам нужно преодолеть. Чтобы понять, в каком именно направлении необходимо двигаться, нужно постараться вспомнить, о чем именно вы разговаривали с покойником.

Молчание знакомого покойника во сне следует воспринимать как предупреждение о переменах на духовном уровне. Особенно в том случае, если сновидец активно занимается духовными практиками.

Не бойтесь тех перемен, которые сулит приснившийся знакомый покойник, так как благодаря этим неизбежным переменам вы сможете познать окружающую реальность на более глубоком уровне и повысить степень своей просветленности.



Почему снится давно умерший человек?

Если ваш сон посетил покойник, который давно умер (больше 20 лет назад), то следует задуматься о том, правильно ли у вас расставлены жизненные приоритеты, и не ставите ли вы материальные ценности выше духовных? В круговороте дней легко сбиться с правильного пути и потеряться среди материальных объектов, которые дарят лишь временное удовлетворение, но не способны помочь вам познать истинную суть вещей.

Если давно умерший знакомый или родственник во сне просит вас о чем-то, постарайтесь наяву выполнить эту просьбу, какой бы странной и нелогичной она не была.

Если же покойник пришел к вам в гости, и вы с ним мило беседуете, делитесь друг с другом последними новостями, рассказываете ему о своих успехах и поражениях, то такой сон требует к себе особого внимания. Фрейд утверждал, что давно умершие люди, которые приходят к нам во сне и ведут с нами беседы, олицетворяют собой ту часть нашего подсознания, которая в детстве была травмирована действиями значимых для ребенка взрослых фигур: родителями, бабушками и дедушками, тетями и дядями, старшими братьями и сестрами, воспитателями и учителями и т.д.

Проанализируйте сон, в котором вы встретились с давно усопшим человеком, и постарайтесь разложить его на мелкие детали. Так вы сможете понять, какая именно детская травма не дает вам полноценно проживать вашу взрослую жизнь, легко ставить перед собой цели и добиваться их реализации.



Почему снится умершая знаменитость?

Умершие актеры, музыканты, художники, модели и прочие известные личности могут сниться тогда, когда в реальной жизни вы тратите много времени на бесплодные хлопоты. Вы хотите показать и доказать окружающим людям, что в вашей жизни все отлично, но созданная видимость не соответствует реальному положению вещей. Чем больше вы стараетесь понравиться людям, тем больше проблем у вас возникает. Пытаясь заслужить любовь абсолютно всех людей, вы теряете свое истинное «Я» и превращаетесь в бездушную марионетку, основная цель которой заключается в том, чтобы привлечь к себе как можно больше общественного внимания.

Если вы гуляете по городу с умершей знаменитостью, отдыхаете с ней в ночном клубе или на морском побережье, то в ближайшем будущем вам придется столкнуться с трудностями, которые возникнут в результате ваших же действий. Не переоценивайте свои возможности и не надейтесь на то, что самоуверенность поможет вам решить ваши проблемы. Если же вы пустите ситуацию на самотек, то проблемы начнут расти в геометрической прогрессии.

Если умершая знаменитость во сне предлагает вас совершить какой-то эпатажный и из ряда вон выходящий поступок, а вы сразу же соглашаетесь это сделать, то вам срочно нужен отпуск. Необходимо хоть на некоторое время сменить уже приевшиеся декорации вашей повседневности и порадовать себя новыми впечатлениями.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2275302978724039491/

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