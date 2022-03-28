Странные случаи смерти людей

Как гласит старая поговорка: «В мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Большинство из нас надеются прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, прежде чем уступить неизбежному. В идеальном мире не было бы болезней или несчастных случаев. Мы просто закрывали бы глаза в одну ночь и больше не просыпались бы.





К сожалению, это не идеальный мир – на самом деле всё далеко не так. Страшные болезни и несчастные случаи происходят каждый день. Ниже приведено небольшое количество необычных случаев смерти реальных людей.

1.

Смерть от собачьего корма





Иногда наша любовь к животным и одержимость ими может обернуться плохо. В конце концов, этим двум дамам было бы гораздо лучше, если бы они просто сказали «нет» владельцам домашних животных.

Однажды сестра Мелани Паулы Кампос пришла домой и сразу поняла, что что-то не так. Соседи встретили её по возвращении, чтобы пожаловаться, что её собаки непрерывно лают в течение нескольких часов.

Пытаясь выяснить, в чём дело, она обнаружила, что её сестра похоронена под четырьмя большими пакетами собачьего корма. Очевидно, когда сестра пыталась накормить 40 собак, которых она держала, мешки упали на неё, и она задохнулась под их весом.

В другой печальной истории о том, как кормление собак пошло не по плану, Кэрол Уильямс попыталась покормить свою собаку после того, как выпила слишком много коктейлей.

Наклонившись, чтобы наполнить миску Фидо, она, очевидно, была измождена от опьянения и упала лицом вниз в миску собаки.

Как будто удушения собачьим кормом было недостаточно, край миски впился в её шею, и она в итоге покинула этот мир. Когда тело нашли, в нём было обнаружено трёхкратное превышение законной нормы содержания в крови этилового спирта.

2.

Смерть от клевания





В другой тревожной истории о людях, «поступивших неправильно» со своими животными, фермер по имени Франс Джомотт был найден мёртвым на своей ферме. Полиция стремилась выяснить причину его явных увечий и смерти.

Во время расследования они обнаружили, что на ферме нигде не было корма для кур. Его 200 цыплят, видимо, не очень хорошо это восприняли.

Так как воля к жизни велика у всех живых существ, они сделали то, что должны были сделать, чтобы выжить. Они бросились на Джомотта и выклевали ему глаза и сердце. Всё ради выживания.

3.

Смерть от горячей воды





Дэвид Аллен Кирван и его друг Рональд Рэтлифф отправились на прогулку в Йеллоустонский национальный парк. Когда они припарковали свою машину, чтобы быстро взглянуть на один из источников, собака Ратлиффа решила присоединиться к ним и выбежала из машины.

Неожиданно взволнованный пёс нырнул в источник, который они рассматривали. Позже температуру воды оценили в 94 градуса по Цельсию.

Бедная собака сразу начала визжать, почувствовав боль. Игнорируя просьбы других посетителей держаться подальше от горячего источника, Кирван действовал без раздумий и нырнул с головой, чтобы спасти собаку. Он смог схватить собаку и изо всех сил старался спасти её. Но в итоге Кирвану пришлось отпустить животное и попытаться вытащить себя из пучины.

Его друг Ратлиф вытащил его, получив при этом ожоги второй степени нижней части ног. Другой посетитель помог Кирвану выйти на дорогу.

По сообщениям, он сказал: «Это было глупо. Насколько я плох?» Затем он добавил: «Это была самая глупая вещь, которую я только делал в своей жизни».

Он был так сильно обожжён по всему телу, что ослеп, и большая часть его кожи отслоилась. Другой доброжелательный посетитель попытался успокоить его, сняв ботинки, но вынужден был остановиться, когда его кожа слезла с него. Рейнджеры сообщили, что в источнике они обнаружили два больших кусочка кожи в форме рук.

Кирван был срочно отправлен в клинику, где его осмотрел специалист по ожогам. Хотя Кирван был в сознании и, по-видимому, не ощущал боли, он, в конце концов, скончался от полученных травм. Ожоги были слишком сильными. По иронии судьбы, в их автомобиле лежали брошюры, предупреждающие об опасностях парка. Они их не читали.

Собаку так и не смогли спасти, и она погибла в источнике.

4.

Смерть от медведя





Люди высокомерно утверждают, что находятся на вершине пищевой цепи, но иногда у природы существует способ оспорить это предположение.

В 1984 году молодая женщина по имени Бригитта Клаудия Фреденхаген познала это тяжёлым путём. Несмотря на то, что её предупредили о медведях и опасностях походов в одиночку в Йеллоустонском национальном парке, она всё же решила отправиться в своё приключение. Когда она не смогла встретиться со своим братом в назначенный день и время, он сообщил о её пропаже местным смотрителям.

Обнаружив её лагерь, они сделали несколько ужасных открытий. Палатка была разорвана, и они нашли пряди волос и кусочки кожи головы, мышц, костей и тканей. По мере того как поиски продолжались, они обнаружили кусок её губы, ещё ткани и окровавленную одежду. Обнаружив её тело, они поняли, что большая его часть была съедена медведем.

Они предположили, что медведь разорвал палатку и вытащил её за шею или голову, когда она спала. Похоже, что борьбы не было, поэтому они считают, что она умерла быстро.

В журнале в своём лагере она написала, что приняла «все меры предосторожности», чтобы быть в безопасности.

5.

Смерть от конкурса на радио





Решив победить в конкурсе для своих детей, Дженнифер Стрейндж приняла участие в «Hold Your Wee for Wii» на местной радиостанции. Хотя это должно было быть забавное и легкомысленное приключение, оно необъяснимым образом закончилось катастрофой.

Цель состояла в том, чтобы выяснить, кто выпьет больше воды, не сходив ни разу в туалет. Победитель должен был забрать домой игровую систему Wii. Звучит достаточно просто, правда?

После конкурса Дженнифер в слезах позвонила в свой офис, чтобы сообщить, что она не вернётся на работу, и ушла домой с ужасной головной болью. Несколько часов спустя мать Дженнифер обнаружила её мёртвой дома.

Коронер выяснил, что её смерть, вероятно, была вызвана «водной интоксикацией», или гипонатриемией, которая определяется падением уровня натрия в организме ниже нормы, в результате чего мозг набухает и давит на череп. Как вы можете себе представить, это очень больно и вызывает тошноту, рвоту и слабость. В более тяжёлых случаях это приводит к судорогам, коме и даже смерти.

6.

Смерть от летающей газонокосилки





Вероятно, одной из последних вещей, которые вы ожидаете увидеть на футбольном матче «Нью-Йорк Джетс», является попадание летающей газонокосилки в вашу голову. К сожалению для Джона Боуэна, эта странность стала реальностью в 1979 году.

Во время перерыва в игре энтузиасты модельных самолётов устраивали шоу для толпы. Говорят, что в него были включены воздушные бои с участием самолётов, выполненных в «новых» формах. Эту конкретную модель самолёта назвали «летающей газонокосилкой». Она была длиной 0,61 метра и сделана в основном из металла.

К сожалению, самолёт врезался в трибуны, ударив Джона Боуэна и Кевина Рурка по головам. Боуэн перенёс операцию и позже умер от полученных травм. Рурк получил сотрясение мозга, но, к счастью, он выздоровел.

7.

Смерть от бейсбола





Вообще говоря, вы могли бы подумать, что бейсбол менее «контактный спорт» и менее жестокий, чем многие другие виды спорта. Но это не совсем так.

За эти годы с игрой связано большое количество смертельных случаев – игрок может получить удар по голове мячом или битой в грудь по сердцу. Некоторые фанаты также получают травмы или умирают в результате падения с трибун.

В одной печальной истории Голдблумс, пожилая пара, которая регулярно посещала игры Dodgers, отправилась на стадион, чтобы одновременно отметить 79-й день рождения и 59-ю годовщину свадьбы. Пока они наслаждались игрой с трибун, мяч пролетел чуть выше защитной сетки и трагически ударил Линду Голдблум по голове.

Люди немедленно бросились к ней, чтобы посмотреть, в порядке ли она. Когда она ответила отрицательно, её поместили в машину скорой помощи, где у неё началась рвота, и срочно отправили в больницу.

После экстренной операции её поместили на аппарат ИВЛ. Миссис Голдблум оставалась без сознания в течение трёх дней, прежде чем умерла от полученных травм. Она была похоронена примерно в 16 километрах от стадиона и команды, которую она так любила.

8.

Смерть в туалете





Осуждённый убийца Майкл Андерсон Годвин невольно сэкономил налогоплательщикам большую сумму денег в исправительном учреждении в Колумбии, штат Южная Каролина, в 1989 году.

После того как его смертный приговор был отменён по апелляции, он утвердился в своей новой реальности как приговорённый к пожизненному заключению. Поскольку ему было всего 28 в то время, он, скорее всего, пробыл бы там ещё много лет.

В один роковой день он попытался починить наушники, подключённые к его телевизору. Он укусил один из проводов наушников, сидя на стальном туалете в своей тюремной камере. Это оказалось смертельной комбинацией.

Тот же заключенный, который первоначально избежал электрического стула, непреднамеренно казнил себя сам. Какая ирония.

9.

Смерть от взрыва





Обычно не очень хорошая идея конфликтовать с конкурирующей байкерской бандой. В зависимости от серьёзности проблемы, вполне вероятно, что ответный удар скоро придёт к вам. Два члена банды собирались сделать это, когда их невнимательность стоила им жизни.

Очевидно, самодельная бомба, которую они собирались использовать, чтобы убить противоборствующего члена банды, хранилась в центральной консоли автомобиля. Никто точно не знает, что произошло, но бомба взорвалась в пути, и они оба были убиты.

Взрыв был настолько сильным, что разорвал крышу и вырвал передние двери машины. Тело водителя было врезано в желоб дома престарелой женщины, а обломки были разбросаны в радиусе 56 километров. Каким-то образом пассажир был найден пристёгнутым к автомобильному сидению.

10.

Смерть от дробилки





Один из самых ужасных и отвратительных способов умереть – это попасть в дробилку для древесины, полностью осознавая и понимая то, что должно произойти с вами.

Было множество сообщений об этом. Некоторые люди получили серьёзные травмы, а некоторые были убиты. В одном случае ландшафтный дизайнер каким-то образом упал на зуб дробилки для древесины, которую использовал на работе в тот день. Сообщалось, что всё его тело было раздроблено, оставив после себя кровавую сцену.

Спасателям пришлось по кусочкам собирать останки жертвы. Как вы можете себе представить, образ чего-то подобного будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь

Источник : https://mistika.temaretik.com/2444558679913532374/

20 фактов, которые должен знать каждый https://otari.mirtesen.ru/blog/43781711687/

Миры Ликийские - место святительства Николая Чудотворца https://otari.mirtesen.ru/blog/43373844194/

ОП-10: Темные секреты Голливуда https://otari.mirtesen.ru/blog/43973632342/