Странные случаи смерти людей

Как гласит старая поговорка: «В мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Большинство из нас надеются прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, прежде чем уступить неизбежному. В идеальном мире не было бы болезней или несчастных случаев. Мы просто закрывали бы глаза в одну ночь и больше не просыпались бы.
К сожалению, это не идеальный мир – на самом деле всё далеко не так. Страшные болезни и несчастные случаи происходят каждый день. Ниже приведено небольшое количество необычных случаев смерти реальных людей.
1.
Иногда наша любовь к животным и одержимость ими может обернуться плохо. В конце концов, этим двум дамам было бы гораздо лучше, если бы они просто сказали «нет» владельцам домашних животных.
Однажды сестра Мелани Паулы Кампос пришла домой и сразу поняла, что что-то не так. Соседи встретили её по возвращении, чтобы пожаловаться, что её собаки непрерывно лают в течение нескольких часов.
Пытаясь выяснить, в чём дело, она обнаружила, что её сестра похоронена под четырьмя большими пакетами собачьего корма. Очевидно, когда сестра пыталась накормить 40 собак, которых она держала, мешки упали на неё, и она задохнулась под их весом.
В другой печальной истории о том, как кормление собак пошло не по плану, Кэрол Уильямс попыталась покормить свою собаку после того, как выпила слишком много коктейлей.Наклонившись, чтобы наполнить миску Фидо, она, очевидно, была измождена от опьянения и упала лицом вниз в миску собаки.
Как будто удушения собачьим кормом было недостаточно, край миски впился в её шею, и она в итоге покинула этот мир. Когда тело нашли, в нём было обнаружено трёхкратное превышение законной нормы содержания в крови этилового спирта.
2.
В другой тревожной истории о людях, «поступивших неправильно» со своими животными, фермер по имени Франс Джомотт был найден мёртвым на своей ферме. Полиция стремилась выяснить причину его явных увечий и смерти.
Во время расследования они обнаружили, что на ферме нигде не было корма для кур. Его 200 цыплят, видимо, не очень хорошо это восприняли.
Так как воля к жизни велика у всех живых существ, они сделали то, что должны были сделать, чтобы выжить. Они бросились на Джомотта и выклевали ему глаза и сердце. Всё ради выживания.
3.
Дэвид Аллен Кирван и его друг Рональд Рэтлифф отправились на прогулку в Йеллоустонский национальный парк. Когда они припарковали свою машину, чтобы быстро взглянуть на один из источников, собака Ратлиффа решила присоединиться к ним и выбежала из машины.
Неожиданно взволнованный пёс нырнул в источник, который они рассматривали. Позже температуру воды оценили в 94 градуса по Цельсию.
Бедная собака сразу начала визжать, почувствовав боль. Игнорируя просьбы других посетителей держаться подальше от горячего источника, Кирван действовал без раздумий и нырнул с головой, чтобы спасти собаку. Он смог схватить собаку и изо всех сил старался спасти её. Но в итоге Кирвану пришлось отпустить животное и попытаться вытащить себя из пучины.
Его друг Ратлиф вытащил его, получив при этом ожоги второй степени нижней части ног. Другой посетитель помог Кирвану выйти на дорогу.
По сообщениям, он сказал: «Это было глупо. Насколько я плох?» Затем он добавил: «Это была самая глупая вещь, которую я только делал в своей жизни».
Он был так сильно обожжён по всему телу, что ослеп, и большая часть его кожи отслоилась. Другой доброжелательный посетитель попытался успокоить его, сняв ботинки, но вынужден был остановиться, когда его кожа слезла с него. Рейнджеры сообщили, что в источнике они обнаружили два больших кусочка кожи в форме рук.
Кирван был срочно отправлен в клинику, где его осмотрел специалист по ожогам. Хотя Кирван был в сознании и, по-видимому, не ощущал боли, он, в конце концов, скончался от полученных травм. Ожоги были слишком сильными. По иронии судьбы, в их автомобиле лежали брошюры, предупреждающие об опасностях парка. Они их не читали.
Собаку так и не смогли спасти, и она погибла в источнике.
4.
Люди высокомерно утверждают, что находятся на вершине пищевой цепи, но иногда у природы существует способ оспорить это предположение.
В 1984 году молодая женщина по имени Бригитта Клаудия Фреденхаген познала это тяжёлым путём. Несмотря на то, что её предупредили о медведях и опасностях походов в одиночку в Йеллоустонском национальном парке, она всё же решила отправиться в своё приключение. Когда она не смогла встретиться со своим братом в назначенный день и время, он сообщил о её пропаже местным смотрителям.
Обнаружив её лагерь, они сделали несколько ужасных открытий. Палатка была разорвана, и они нашли пряди волос и кусочки кожи головы, мышц, костей и тканей. По мере того как поиски продолжались, они обнаружили кусок её губы, ещё ткани и окровавленную одежду. Обнаружив её тело, они поняли, что большая его часть была съедена медведем.
Они предположили, что медведь разорвал палатку и вытащил её за шею или голову, когда она спала. Похоже, что борьбы не было, поэтому они считают, что она умерла быстро.
В журнале в своём лагере она написала, что приняла «все меры предосторожности», чтобы быть в безопасности.
5.
Решив победить в конкурсе для своих детей, Дженнифер Стрейндж приняла участие в «Hold Your Wee for Wii» на местной радиостанции. Хотя это должно было быть забавное и легкомысленное приключение, оно необъяснимым образом закончилось катастрофой.
Цель состояла в том, чтобы выяснить, кто выпьет больше воды, не сходив ни разу в туалет. Победитель должен был забрать домой игровую систему Wii. Звучит достаточно просто, правда?
После конкурса Дженнифер в слезах позвонила в свой офис, чтобы сообщить, что она не вернётся на работу, и ушла домой с ужасной головной болью. Несколько часов спустя мать Дженнифер обнаружила её мёртвой дома.
Коронер выяснил, что её смерть, вероятно, была вызвана «водной интоксикацией», или гипонатриемией, которая определяется падением уровня натрия в организме ниже нормы, в результате чего мозг набухает и давит на череп. Как вы можете себе представить, это очень больно и вызывает тошноту, рвоту и слабость. В более тяжёлых случаях это приводит к судорогам, коме и даже смерти.
6.
Смерть от летающей газонокосилки
Вероятно, одной из последних вещей, которые вы ожидаете увидеть на футбольном матче «Нью-Йорк Джетс», является попадание летающей газонокосилки в вашу голову. К сожалению для Джона Боуэна, эта странность стала реальностью в 1979 году.
Во время перерыва в игре энтузиасты модельных самолётов устраивали шоу для толпы. Говорят, что в него были включены воздушные бои с участием самолётов, выполненных в «новых» формах. Эту конкретную модель самолёта назвали «летающей газонокосилкой». Она была длиной 0,61 метра и сделана в основном из металла.
К сожалению, самолёт врезался в трибуны, ударив Джона Боуэна и Кевина Рурка по головам. Боуэн перенёс операцию и позже умер от полученных травм. Рурк получил сотрясение мозга, но, к счастью, он выздоровел.
7.
Вообще говоря, вы могли бы подумать, что бейсбол менее «контактный спорт» и менее жестокий, чем многие другие виды спорта. Но это не совсем так.
За эти годы с игрой связано большое количество смертельных случаев – игрок может получить удар по голове мячом или битой в грудь по сердцу. Некоторые фанаты также получают травмы или умирают в результате падения с трибун.
В одной печальной истории Голдблумс, пожилая пара, которая регулярно посещала игры Dodgers, отправилась на стадион, чтобы одновременно отметить 79-й день рождения и 59-ю годовщину свадьбы. Пока они наслаждались игрой с трибун, мяч пролетел чуть выше защитной сетки и трагически ударил Линду Голдблум по голове.
Люди немедленно бросились к ней, чтобы посмотреть, в порядке ли она. Когда она ответила отрицательно, её поместили в машину скорой помощи, где у неё началась рвота, и срочно отправили в больницу.
После экстренной операции её поместили на аппарат ИВЛ. Миссис Голдблум оставалась без сознания в течение трёх дней, прежде чем умерла от полученных травм. Она была похоронена примерно в 16 километрах от стадиона и команды, которую она так любила.
8.
Осуждённый убийца Майкл Андерсон Годвин невольно сэкономил налогоплательщикам большую сумму денег в исправительном учреждении в Колумбии, штат Южная Каролина, в 1989 году.
После того как его смертный приговор был отменён по апелляции, он утвердился в своей новой реальности как приговорённый к пожизненному заключению. Поскольку ему было всего 28 в то время, он, скорее всего, пробыл бы там ещё много лет.
В один роковой день он попытался починить наушники, подключённые к его телевизору. Он укусил один из проводов наушников, сидя на стальном туалете в своей тюремной камере. Это оказалось смертельной комбинацией.
Тот же заключенный, который первоначально избежал электрического стула, непреднамеренно казнил себя сам. Какая ирония.
9.
Обычно не очень хорошая идея конфликтовать с конкурирующей байкерской бандой. В зависимости от серьёзности проблемы, вполне вероятно, что ответный удар скоро придёт к вам. Два члена банды собирались сделать это, когда их невнимательность стоила им жизни.
Очевидно, самодельная бомба, которую они собирались использовать, чтобы убить противоборствующего члена банды, хранилась в центральной консоли автомобиля. Никто точно не знает, что произошло, но бомба взорвалась в пути, и они оба были убиты.
Взрыв был настолько сильным, что разорвал крышу и вырвал передние двери машины. Тело водителя было врезано в желоб дома престарелой женщины, а обломки были разбросаны в радиусе 56 километров. Каким-то образом пассажир был найден пристёгнутым к автомобильному сидению.
10.
Один из самых ужасных и отвратительных способов умереть – это попасть в дробилку для древесины, полностью осознавая и понимая то, что должно произойти с вами.
Было множество сообщений об этом. Некоторые люди получили серьёзные травмы, а некоторые были убиты. В одном случае ландшафтный дизайнер каким-то образом упал на зуб дробилки для древесины, которую использовал на работе в тот день. Сообщалось, что всё его тело было раздроблено, оставив после себя кровавую сцену.
Спасателям пришлось по кусочкам собирать останки жертвы. Как вы можете себе представить, образ чего-то подобного будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь
Источник : https://mistika.temaretik.com/2444558679913532374/
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