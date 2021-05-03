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Какую тайну о коронации Николая II всю жизнь хранил Карл Маннергейм

Какую тайну о коронации Николая II всю жизнь хранил Карл Маннергейм

 

Ни для кого не секрет, что Карл Маннергейм много лет своей жизни отдал российской армии. В 1896 году ему по долгу службы довелось участвовать в коронации Николая II. Во время этого мероприятия произошел неприятный инцидент, который Маннергейм хранил в секрете всю свою жизнь.

На пути к военной карьере

Карл Густав Эмиль Маннергейм родился в 1867 году в имении Лоухисаари в коммуне Аскайнен в семье барона Маннергейма и его супруги графини фон Юлин. Планировалось, что Карл пойдет по армейской стезе. Подобное решение, как пишет в своей книге «Маннергейм и блокада. Запретная правда о финском маршале» Александр Клинге, было стандартным для небогатых, но родовитых семей того времени. В кадетский корпус, как правило, принимали 12-летних мальчиков, но Маннергейм в виду своего характера стал кадетом лишь в возрасте 15 лет. Несмотря на сделанное исключение, Маннергейм постоянно нарушал дисциплину и вскоре был исключен из Фредриксгамна за самоволку.

Казалось, дорога в армию закрылась для Маннергейма навсегда. Но Густав решил так просто не сдаваться. Тем более, что он пообещал своим однокашникам, что обязательно будет зачислен в Николаевское кавалерийское училище. Для достижения этой цели юноше пришлось приложить немало усилий, в том числе выучить русский язык.

К тому же родственники Маннергейма воспользовались своими связями и уговорили начальника училища фон Бильдерлинга зарезервировать место для молодого человека. Как бы то ни было, как утверждает Н. В. Кривцов, автор издания «Финляндия», 20-летний Маннергейм действительно поступил в упомянутое училище и даже оказался среди его лучших выпускников.

Какую тайну о коронации Николая II всю жизнь хранил Карл Маннергейм

 

Кавалергарды на коронации императора

Карл Густав Эмиль Маннергейм, как и многие, хотел попасть в полк кавалергардов, служить при дворе и получать приличное жалование. И ему это удалось. Но сначала пришлось почти 2 года тянуть армейскую лямку в Польше. Только в 1891 году, если верить автору книги «Великие полководцы. 100 историй о подвигах и победах» Александру Ермакову, Маннергейм был переведен в Кавалергардский полк. После этого жизнь уроженца Финляндского княжества изменилась: в полку он приобрел множество новых друзей. Кроме того у Маннергейма появилась возможность приобщиться в светской жизни. Тогда же он встретил свою будущую жену, заключил с ней брак и стал отцом.

А тем временем служба продолжалась. В 1896 году во время коронации поручик Кавалергардского полка стал одним из четырех сопровождавших Николая II ассистентов. Император должен был переходить из храма в храм, для чего всякий раз требовалось снимать оружие и передавать его ассистентам. Когда Николай в очередной раз снял саблю, он задел цепь, на которой держался орден Андрея Первозванного. Об этом факте упоминает в своей книге «Женщины в судьбе Маннергейма» и Леонид Власов. Орден упал бы на землю, что все восприняли бы как дурной знак, но Маннергейм сумел поймать награду так, что никто ничего не заметил.

Какую тайну о коронации Николая II всю жизнь хранил Карл Маннергейм

 

Тайна до гробовой доски

16 мая 1896 года в Большом Кремлевском дворце был устроен прием для офицеров Кавалергардского полка. Как утверждает Ю.Н. Беспятных, автор издания «Феномен Петербурга», в тот день Николай II долго беседовал с Маннергеймом. Император спрашивал его о семье, жене, детях, службе. Царская свита была в замешательстве: разговор затянулся, нарушив график приема. Возможно, такое внимание было обусловлено чувством благодарности, которое испытывал Николай II к ловкому поручику. Маннергейм знал о том, что падение предметов в ходе коронации – это плохая примета, а потому хранил в секрете случившееся почти всю жизнь. Он поведал об инциденте только в 1950 году, за несколько месяцев до смерти.

К тому моменту Маннергейм уже отошел от дел. Как указано в издании «Новейшая история. ХХ век» (авторы Людмила Вербицкая и Александр Фурсенко), в 1945 году у президента Финляндии открылась язва желудка, вследствие чего в следующем году он покинул свой пост. Он подолгу жил за границей, пытаясь излечиться от недуга. В 1951 году Маннергейм лег на очередную операцию.

Поначалу состояние его здоровья улучшилось, но затем наступило стремительно ухудшение. Сражение с болезнью Густаву Маннергейму выиграть не удалось. В январе того же года он скончался в Швейцарии. Последние годы жизни Маннергейм посвятил написанию мемуаров, что, вероятно, и подтолкнуло его к откровениям о коронации Николая II.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158139/

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