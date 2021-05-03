Какую тайну о коронации Николая II всю жизнь хранил Карл Маннергейм

Ни для кого не секрет, что Карл Маннергейм много лет своей жизни отдал российской армии. В 1896 году ему по долгу службы довелось участвовать в коронации Николая II. Во время этого мероприятия произошел неприятный инцидент, который Маннергейм хранил в секрете всю свою жизнь.

На пути к военной карьере

Карл Густав Эмиль Маннергейм родился в 1867 году в имении Лоухисаари в коммуне Аскайнен в семье барона Маннергейма и его супруги графини фон Юлин. Планировалось, что Карл пойдет по армейской стезе. Подобное решение, как пишет в своей книге «Маннергейм и блокада. Запретная правда о финском маршале» Александр Клинге, было стандартным для небогатых, но родовитых семей того времени. В кадетский корпус, как правило, принимали 12-летних мальчиков, но Маннергейм в виду своего характера стал кадетом лишь в возрасте 15 лет. Несмотря на сделанное исключение, Маннергейм постоянно нарушал дисциплину и вскоре был исключен из Фредриксгамна за самоволку.

Казалось, дорога в армию закрылась для Маннергейма навсегда. Но Густав решил так просто не сдаваться. Тем более, что он пообещал своим однокашникам, что обязательно будет зачислен в Николаевское кавалерийское училище. Для достижения этой цели юноше пришлось приложить немало усилий, в том числе выучить русский язык. К тому же родственники Маннергейма воспользовались своими связями и уговорили начальника училища фон Бильдерлинга зарезервировать место для молодого человека. Как бы то ни было, как утверждает Н. В. Кривцов, автор издания «Финляндия», 20-летний Маннергейм действительно поступил в упомянутое училище и даже оказался среди его лучших выпускников.

Кавалергарды на коронации императора

Карл Густав Эмиль Маннергейм, как и многие, хотел попасть в полк кавалергардов, служить при дворе и получать приличное жалование. И ему это удалось. Но сначала пришлось почти 2 года тянуть армейскую лямку в Польше. Только в 1891 году, если верить автору книги «Великие полководцы. 100 историй о подвигах и победах» Александру Ермакову, Маннергейм был переведен в Кавалергардский полк. После этого жизнь уроженца Финляндского княжества изменилась: в полку он приобрел множество новых друзей. Кроме того у Маннергейма появилась возможность приобщиться в светской жизни. Тогда же он встретил свою будущую жену, заключил с ней брак и стал отцом.

А тем временем служба продолжалась. В 1896 году во время коронации поручик Кавалергардского полка стал одним из четырех сопровождавших Николая II ассистентов. Император должен был переходить из храма в храм, для чего всякий раз требовалось снимать оружие и передавать его ассистентам. Когда Николай в очередной раз снял саблю, он задел цепь, на которой держался орден Андрея Первозванного. Об этом факте упоминает в своей книге «Женщины в судьбе Маннергейма» и Леонид Власов. Орден упал бы на землю, что все восприняли бы как дурной знак, но Маннергейм сумел поймать награду так, что никто ничего не заметил.

Тайна до гробовой доски

16 мая 1896 года в Большом Кремлевском дворце был устроен прием для офицеров Кавалергардского полка. Как утверждает Ю.Н. Беспятных, автор издания «Феномен Петербурга», в тот день Николай II долго беседовал с Маннергеймом. Император спрашивал его о семье, жене, детях, службе. Царская свита была в замешательстве: разговор затянулся, нарушив график приема. Возможно, такое внимание было обусловлено чувством благодарности, которое испытывал Николай II к ловкому поручику. Маннергейм знал о том, что падение предметов в ходе коронации – это плохая примета, а потому хранил в секрете случившееся почти всю жизнь. Он поведал об инциденте только в 1950 году, за несколько месяцев до смерти.

К тому моменту Маннергейм уже отошел от дел. Как указано в издании «Новейшая история. ХХ век» (авторы Людмила Вербицкая и Александр Фурсенко), в 1945 году у президента Финляндии открылась язва желудка, вследствие чего в следующем году он покинул свой пост. Он подолгу жил за границей, пытаясь излечиться от недуга. В 1951 году Маннергейм лег на очередную операцию.

Поначалу состояние его здоровья улучшилось, но затем наступило стремительно ухудшение. Сражение с болезнью Густаву Маннергейму выиграть не удалось. В январе того же года он скончался в Швейцарии. Последние годы жизни Маннергейм посвятил написанию мемуаров, что, вероятно, и подтолкнуло его к откровениям о коронации Николая II.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158139/

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