Осторожно, здесь аномальная зона: места в России, где происходит какая-то чертовщина

Конечно, когда читаешь о таких местах в Интернете и просматриваешь фотографии, то кажется, что это монтаж, ну или что люди предают этому месту слишком большое значение. Но совсем другое дело, когда ты оказываешься в одном из этих самых мест, видишь все это наяву и понимаешь, сколько же загадок скрывает наша планета.
Медведицкая гряда - аномальная зона Волгоградской области
Медведицкая гряда - цепь холмов высотой около 250 метров. Это место считают одной из самых аномальных зон в России. Находится оно в 100 км от Саратова, в Волгоградской области. Когда вы попадаете туда, то видите сотни сожженных изнутри деревьев. Есть там и живые, но они невероятно искривлены.
Что послужило причиной столь странного облика Медведицкой гряды? Версий много - от сильной активности шаровых молний, до высадки НЛО.
Так же существует свидетельство о том, что под Медведицкой грядой на глубине 8-30 метров, расположены неизвестно кем и когда построенные гигантские туннели диаметром 7-20 метров (больше чем у туннелей в метро), протянувшиеся, возможно, на многие километры.
В войну входы в них были взорваны саперами. Опять же появляются легенды о базах НЛО или о подземном городе волжских разбойников, которые хранили там свои награбленные сокровища.
Истукан на Медведицкой гряде
Побывавшие на Медведицкой гряде люди свидетельствуют и о странных подземных ключах: из одного, якобы, идет дистиллированная вода, а из другого - радиоактивная.
По количеству шаровых молний появляющихся в год гряда занимает второе место в мире, а первое находится в Малайзии. Считается, что именно молнии могут часами кружить по этому месту, поражая на своем пути деревья. Ученые, исследовавшие данный район, определили, что самая крупная из всех молний достигала двух метров в диаметре.
Пермская аномальная зона, Молёбка
В Кишертском районе Пермского края расположена настоящая база НЛО, деревня Молёбка. Название идет издревле: некогда данное место считалось священным для манси и в нём располагался молебный камень, на котором осуществлялись жертвоприношения.
Памятник инопланетянину Алёше в деревне Молебка
В 1983 году о Молёбке стало известно всей стране: пермский геолог, Эмиль Бачурин, во время зимней охоты обнаружил круглый след, диаметром 62 метра. После этого открытия в Молёбку приехала экспедиционная группа по аномальным явлением под руководством кандидата технических наук Эдуарда Ермилова. Участники группы опросили местных жителей и выявили, что место здесь и впрямь аномальное: тарелки летают, шары крутятся, люди ведут себя тревожно. Приводим вам свидетельство ядерщика с 20-летним стажем, Павла Гладышева, уроженца Молёбки, который после ухода в отставку вернулся в деревню:
Вот так и покатилась слава об этом аномальном месте.
Сейчас в Молёбку стекаются любопытствующие люди со всей страны. Здесь даже работает шаман Ингвар. Он проводит "звукотерапию" с помощью своего бубна. "Ощущения необычные, по всему телу приятные вибрации, тотальное расслабление", - говорят участники данного действа.
Местные жители предупреждают приезжих
Основными местами, которые посещают здесь туристы, являются: Скопино - старообрядческое поселение, на настоящий момент полностью исчезнувшее, Змеиная горка, с которой открывается прекрасный вид на Зону и реку Сылва, Выселки - в центре поляны стоит скрученное и вывернутое самым неестественным образом дерево.
Жутковатое место, а еще туристы любят устраивать здесь разнообразные арт-выставки
Местные жители уже и сами не рады такому большому количеству приезжих, но ничего не поделаешь.
Чёртово Игрище или Марс в Волгоградской области
Только представьте: на площади около 300 кв. метров можно увидеть более 50 оттенков песка, начиная от кипельно-белого, заканчивая фиолетовым, темно-бордовым и даже зеленым. Каждый год в этом месте работают экспедиции, ученые, но пока никто не берется объяснить, как такое возможно. Стрелка компаса здесь начинает крутиться - это, без сомнения, аномальная зона.
Песчаная зона находится в котловане или кратере. По окраинам расположились высокие, стройные березы, богатая растительность, чуть ниже – редкие деревья, словно карликовые, клонящиеся к земле. Недалеко отсюда протекает речка Чертолейка.
Кстати, решившись посетить это место, стоит быть осторожнее, здесь зафиксировано множество случаев самовозгорания, причем с ошеломительной скоростью. Так были обнаружена испепеленные останки пастуха, судя по которым, ученые пришли к выводу, что тот загорелся так быстро, что сам этого не почувствовал и не пытался сопротивляться огню.
Ну а любители аномалий, да и просто романтики частенько бывают в этом месте. Нередко здесь можно увидеть и свадебных фотографов, стремящихся заполучить необычный кадр в свою коллекцию.
Аркаим - древний город в Уральской степи
Пожалуй, это один из самых таинственных археологических памятников на территории России. В 1987 году военный спутник, пролетавший над Южным Уралом, обнаружил здесь странные круги. Так же считается, что обнаружил древний город отряд Урало-Казахстанской археологической экспедиции, состоявший из двух археологов (С. Г. Боталова и В. С. Мосина), нескольких студентов археологической направленности и нескольких школьников. В этом месте должны были построить водохранилище, а найденные объекты хотели затопить, но они уцелели благодаря активной позиции директора Эрмитажа академика Б. Б. Пиотровского.
Аэроснимок Аркаима
Многие люди считают Аркаим уникальным местом силы. Тысячи паломников со всех стран приезжают сюда - в Челябинские степи, чтобы зарядиться энергией и распрощаться навсегда с болезнями. Считается, что это зона повышенной аномальной активности. Здесь замедляется время, а стрелки компаса сходят с ума. Мало того, в этих местах у людей повышалось давление, учащался пульс, начинались галлюцинации.
В 2005 году Аркаим посетил Владимир Путин. Ученые считают, что именно Аркаим, построенный более 40 веков назад, является одним из первых городов на Земле. Он даже старше египетских пирамид.
Сам древний город по сути представлял собой крепость, состоящую из двух многоквартирных домов. Здесь люди жили и работали, а животные паслись за пределами города и существовали в специальных загонах. В центре города была площадь, имелась и ливневая канализация с отводом воды за пределы города. Останки жителей Аркаима свидетельствуют о том, что они были европеоидами.
Считается, что некогда в Аркаиме произошел пожар, вследствие чего город выгорел. На данный момент Аркаим является природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником и входит в 7 мест на территории России, где можно ощутить силу!
Пьяный Лес - аномалия в Рязанской области
Кто считает, что из аномалий в Рязани только грибы с глазами - крупно ошибается! Если выехать из Шилово в направлении Касимова, проехать насквозь Борок, Инякино, Сельцо-Сергиевку, повернуть по указателю влево на Дубровку, на окраине которой свернуть на юг, можно заметить, как по правую руку предстаёт удивительная картина. Сосны, будто подкошенные, стелются по земле, изгибаются в дугу и как по команде в полутора метрах от поверхности устремляются вверх.
И сразу же несколько легенд: кто-то считает, что это место связано с рождением вихря. Другие верят, что лес в этой области находится под интенсивным воздействием энергопотоков, которые влекут за собой преломление пространства. Благодаря невиданной силе этих энергопотоков и произошло "скручивание" деревьев. Есть свидетельства о том, что люди видят здесь миражи, чувствуют упадок сил, ощущают сильные головные боли. В центре аномалии живые организмы как будто теряют энергию, а их биополе уменьшается в 2 раза...
Верят люди и в магическую силу "пьяного леса" считают, что если собрать закрученные коряги с этой аномалии, то можно с их помощью избавиться от многих недугов: кому-то это помогло вылечить ревматизм, другим - уберечь себя от сглаза.
Окунёво - загадочное место в Омской области
Вообще Омск - город чудес, а уж сколько их в Омской области... Вот Окунёво, например, - пуп Земли, где находится разлом земной коры; выходящая энергия имеет и отрицательный и положительный заряд. На данном месте стоит и храм, и коловрат и капище, где проводят свои обряды саибабисты , бабаджисты , кришнаиты и другие конфессии.
Вообще жители деревни замечают много странного: так, наблюдали здесь таинственный хоровод, над которым в воздухе появились женщины в скорбных фигурах. А местная учительница рассказывала, будто услышала звон колокольчиков, а, подняв голову к верху, увидела золотых коней, несущихся по небу.
Неподалеку от Окунево находятся озера - Линево, Щучье, Данилово, Шайтан-озеро, где и вода, и грязи целебные. Местные верят, что это подарок космоса. Якобы, озёра эти появились вследствие падения в эти земли метеорита.
Патомский кратер в Сибири
Ну вот и откуда, скажите на милость, посреди Тайги образовалась вот такая каменная гора с отрезанным верхом? Версий тут множества: от секретных "гулаговских" шахт до самопроизвольного ядерного взрыва урановых руд в недрах. Якуты сравнивают этот кратер с орлиным гнездом, в центре которого лежит каменной яичко, метров 40 в диаметре.
За все время с момента своего обнаружения Патомский кратер манил ученые группы. В одной из них даже произошел смертельный случай - погиб научный сотрудник Института геохимии СО РАН Евгений Воробьев. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Ученые считают, что под этим кратером что-то лежит. Обработка данных магнитометрии показала, что лежит это "нечто" на глубине 100 - 150 метров. И меняет магнитное поле настолько, что приборы чувствуют изменения на территории, в два раза превышающей размеры кратера. Возможно, это метеорит.
Примерный возраст кратера - 250 лет. Он до сих пор меняет свою форму, то опускаясь, то становясь выше. Во время экспедиции у самого подножия "гнезда" было спилено три лиственницы. Исследования показали, что с 1842 года ширина годичных колец увеличилась в разы. И удивительно, что, продержавшись на уровне такого высокого прироста около 40 лет, кольца резко сузились. Пытаясь объяснить это, ученые вспомнили о Чернобыльской катастрофе, когда резко увеличился рост деревьев из-за выброса радиации, но фон в Патомском кратере очень низкий. Загадка на загадке. Подобной аномалии не существует больше нигде в мире.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2226224098749975112/
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