Осторожно, здесь аномальная зона: места в России, где происходит какая-то чертовщина

Основными местами, которые посещают здесь туристы, являются: Скопино - старообрядческое поселение, на настоящий момент полностью исчезнувшее, Змеиная горка, с которой открывается прекрасный вид на Зону и реку Сылва, Выселки - в центре поляны стоит скрученное и вывернутое самым неестественным образом дерево.

Жутковатое место, а еще туристы любят устраивать здесь разнообразные арт-выставки