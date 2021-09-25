Почтовый пёс Оуни, который преодолел более 200 000 км

Собаки всегда занимали особое место в сердцах людей. Это не только и не столько охранники домов и имущества как друзья. Самые верные и преданные, чьё сердце всегда безраздельно принадлежит хозяину. Кроме того, псы — очень добросовестные работники.

Например, был такой почтовый пёс по имени Оуни, который настолько серьёзно относился к своим служебным обязанностям, что в итоге за всю свою короткую собачью жизнь проехал более двух сотен тысяч километров. Он был подлинным символом почты. История необычайной преданности и настолько же подлого предательства, далее в обзоре.

Почтовое отделение усыновило Оуни или Оуни усыновил почтовое отделение?

Это было в далёком 1880 году, поэтому никто уже и не помнит, как всё начиналось. Принято считать, что Оуни изначально принадлежал работнику одного почтового отделения в Олбани и каждый день сопровождал его на службу. Оуни - дворняга, с выраженными признаками терьера. Он так любил спать на почтовых мешках, ожидая хозяина, что когда тот уволился, пёс не захотел никуда уходить. Так и остался Оуни на почте.

Талисман железнодорожной почты Оуни и почтальон.

Другая версия гласит, что собака была бездомной. Однажды она забрела на это почтовое отделение, её стали подкармливать.

Пёс полюбился работникам настолько, что ему дали имя и позволили остаться навсегда. Так почта стала домом Оуни.

Единственное в чём обе истории сходятся, это то, что пёс очень любил отдыхать на почтовых мешках. Это пристрастие Оуни зашло настолько далеко, что когда их вывозили с почты, он ехал вместе с ними. Так начались его путешествия. Он ездил за почтой повсюду — на железной дороге, в автомобилях и даже на пароходах. Железнодорожники не только не выгоняли пса, напротив, они считали его неким талисманом удачи. И это неспроста, ведь ни один поезд в котором ехал Оуни, ни разу не попал в аварию, автомобили тоже.

Верный почтовй пёс Оуни.

Пёс-путешественник

С почтой Оуни объехал всю страну вдоль и поперёк. Работники почтового отделения так опасались, что пёс может потеряться в дороге, что купили ему специальный ошейник. На нём они сделали надпись: «Оуни, почтовое отделение, Олбани, Нью-Йорк».

Когда железнодорожники заметили этот ошейник, они стали добавлять от себя разные метки, чтобы показать, по каким линиям двигалась собака. В итоге Оуни собрал огромную коллекцию. Кто-то привозит из путешествий магнитики, а пёс привозил медали, жетоны, чеки и другие памятные сувениры отовсюду где бывал.

Изображение Оуни на любимом почтовом мешке.

Обладатель всех возможных медалей

Специалисты подсчитали, что за свою недолгую собачью жизнь Оуни собрал более тысячи различных сувениров. Это были и жетоны, и багажные чеки, лицензии и даже медали. В 1893 году Оуни получил медаль Кеннел-клуба Лос-Анджелеса как «Лучшая собака-путешественник». Через год он получил медаль «Глобус Троттер» от мистера Уильяма Винтера Вагнера из Чикаго.

Когда Оуни стал обладателем слишком большого количества ярлыков — они уже перестали помещаться на его ошейник. Главный почтмейстер США Джон Ванамейкер презентовал собаке сшитую на заказ куртку, на которую были пришиты все его медали и бирки. В то же время Оуни был объявлен официальным талисманом железнодорожной почты. В конце концов медалей стало настолько много, что псу стало невероятно тяжело их носить. Некоторые пришлось убрать. Их отправили на хранение в родное почтовое отделение в Олбани. Сейчас многие бирки, к сожалению, утеряны. Те, что сохранились выставлены в Национальном почтовом музее. Их там почти четыре сотни.

Мешок и дворняжка

Оуни все считали настоящим талисманом, приносящим удачу. Пёс весьма серьёзно подходил к своим служебным обязанностям. Он всегда очень добросовестно охранял почтовые мешки. К ним не мог приблизиться никто, кроме работников почты. Всех, кто к почте отношения не имел Оуни к мешкам и близко не подпускал. Пёс рычал и грозно скалил свои клыки.

Однажды Оуни ехал в почтовом фургоне, набитым мешками доверху. Одна сумка вывалилась на дорогу. Никто этого не заметил, пёс же спрыгнул и стал охранять драгоценный мешок. Когда по прибытии машины клерки обнаружили пропажу, то отправились на поиски по маршруту. Они нашли мешок, который охранял верный почтовый пёс. За верную службу собаку хорошо наградили вкусным обедом и вручили очередную медаль. Подобная добросовестность выходила за рамки его служебного долга.

Кругосветное путешествие

«US Mail Boat» из Вашингтонской национальной галереи искусств, США.

Шло время, возможности отправки международной почты расширялись. Соответственно и командировки Оуни становились всё более дальними. В 1895 году пёс ездил с почтой уже по всему миру. Он побывал в Азии и Европе, проведя в путешествии целых четыре месяца. Когда верный почтовый талисман вернулся в США, о нём написали все газеты. Говорят, что во время своей кругосветной поездки Оуни получил два паспорта и несколько медалей с японским гербом от самого императора Японии.

Недостойный конец верного служащего

Проходит время, и всему на свете приходит конец. Старость неизбежна для всех. Так случилось и с Оуни. Счастливая интересная жизнь, полная путешествий и приключений подошла к концу. Старый пёс был отправлен на пенсию. Он стал часто болеть, ему было очень трудно передвигаться. В результате изменения коснулись и характера собаки. Оуни стал более агрессивным и раздражительным.

По поводу кончины верного пса существует тоже две версии, как и о его происхождении. Первая гласит, что его забрал домой один почтальон. Там пса закрывали в маленьком помещении. К такому он, конечно же, не привык. Он стал ужасно раздражительным и нервным. После того как однажды Оуни набросился на хозяина и искусал его, он был застрелен.

Другие источники утверждают, что инцидент выглядел несколько по другому. Оуни приковали цепью в подвале почтового отделения. Он не понимал, почему с ним так поступают и от этого стал агрессивным. Пёс нервничал из-за необычного обращения, от того и стал бросаться на всех. Однажды он сорвался с цепи и набросился на служащего. После этого Оуни застрелили.

На самом деле неважно, какая из версий правдивее. Обе они говорят о том, что когда Оуни стал старым и ненужным, его сочли не просто лишним — от него избавились как от вещи, которая надоела. Люди часто поступают так со своими домашними питомцами. Видимо, до конца не понимая, что они не игрушечные, а живые. У них тоже есть чувства и желания. Что тут говорить, если у людей зачастую не достаёт уважения к себе подобным.

«Фальшивый Оуни» занимает место настоящей собаки на выставке на время его реставрации в Национальном почтовом музее в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 июля 2011 г.

Навсегда часть почты

После смерти Оуни работники почты решили, что пёс является неотъемлемой частью почтового отделения. Они скинулись и отдали останки пса таксидермисту. Собака была не похоронена, из неё сделали чучело. Сначала его выставляли на выставке в Сент-Луисе, потом в Смитсоновском музее. Сейчас чучело Оуни хранится в Национальном почтовом музее.

Чучело Оуни.

История Оуни живёт

Оуни долгое время был одним из самых интересных артефактов в музее. Конечно, с годами состояние чучела ухудшилось и в 2011 году была проведена реставрация. В том же году Почтовая служба США выпустила памятную марку с изображением знаменитого почтового талисмана. Художник, Билл Бонд, чтобы создать картину, которая изображала бы собаку «энергично и живо» специально ездил в музей, чтобы посмотреть на Оуни «вживую».

Недавно была проведена реставрация чучела знаменитой собаки.

Про необычного пса даже написали серию книг. Это электронное издание из пяти частей, написанное Джерри Рисом. Песни к нему написал Стивен Майкл Шварц, а иллюстрации сделал Фред Клайн. Называется серия «Оуни: Рассказы с рельсов».

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