Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Какую икону повесить в детской, какую купить в подарок крестнику – часто мы не знаем ответы на эти вопросы. Правильность выбора подскажет имя малыша и ваше сердце.

У каждой иконы свое значение, есть образы, которые считаются в православии главными, они должны быть в каждом доме. Есть иконы, которые будут уместны в детской комнате вашего малыша, которые можно купить и подарить крестнику или крестнице.

Икона Ангела-Хранителя

К Ангелу-Хранителю можно обращаться с молитвой о защите и здоровье малыша, повесить ее лучше всего у изголовья кроватки.

Икона Мерная или Именная

Ее подбирают по имени и дате рождения ребенка. В церкви вам подскажут, какой святой покровительствует именно вашему малышу в соответствии с православными святцами (список имен святых с датами, когда их почитают).

Образ Божией Матери

Пресвятая Богородица – защитница и заступница всех христиан, и вашего малыша она будет от всех бед уберегать. Наиболее подходит для детской икона «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), которая символизирует умягчение отношений между детьми и родителями.

Святая мученица Параскева, нареченная Пятница

Молятся в болезнях младенцев

Преподобному Симеону Богоприимцу

Обращаются о покровительстве детям

Великомученик Никита

Молятся при порче детей и исцелении от «родимца»

Святые семь отроков эффесских

Помогают при плохом сне младенцев

Великомученик Георгий Победоносец

Молятся о потерянных детях

Преподобным Ксенофонту и Марии.

Обращают молитвы в печалях о детях, где они находятся и живы ли.

Молитва за детей Ангелу-Хранителю

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукавого похотения, отжени от них всякого врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2529053690815318220/

А вы знали об этом?

Еще в Средневековье в Польше появилась традиция: каждый новый король перед коронацией обязательно проходил пешком путь от краковского замка Вавель к собору Святого Михаила, в котором был убит Станислав и там у алтаря на коленях просил прощения за «грех предка своего Болеслава». Обычай этот в Польше соблюдался неукоснительно. Лишь два короля его нарушили, короновавшись не в Кракове, а в Варшаве.

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