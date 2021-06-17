10 летающих автомобилей, существовавших в реальности

Верные признаки научно-фантастического жанра — лазерное оружие, роботы и, конечно, летающие автомобили. В отличие от обычных самолетов, летающие автомобили одинаково хорошо передвигаются как по земле, так и по воздуху. Обычно для перехода из одного режима в другой достаточно нажать кнопку

XX век был щедр на инновации. В нем были и попытки сконструировать летающий автомобиль, а несколько подобных проектов были довольно-таки успешны. Вот десять лучших летающих автомобилей, которые были созданы человечеством.

Автоплан Кертиса

Автоплан Кертиса стал одним из первых летающих автомобилей. Авиационный инженер Гленн Кертис создал его в 1917 году из запасных частей к Ford T и деталей аэроплана собственной конструкции. Построенный по схеме триплана летательный аппарат имел мощность 100 лошадиных сил (сравнимо с приличным трактором).

Автоплан никогда не поднимался в воздух надолго — все ограничилось серий коротких испытательных «прыжков»

Летающий автомобиль Джесса Диксона

Автомобиль Диксона — почти что легенда. От него не сохранилось ничего, кроме этой фотографии и газетной вырезки из городской газеты Андалусии, штат Алабама. Полет состоялся около 1940 года, если верить такому сомнительному источнику.

Машина имела вертолетные винты и была скорее автомобилем, который может ездить по шоссе. Она была оборудована небольшим двигателем мощностью 40 лошадиных сил и могла развивать на дороге скорость до 160 километров в час. Никаких других сведений о ней нет. Не исключено, что она была просто газетной уткой.

ConvAirCar

Convaircar Model 118 совершил первый полет в 1946 году. По сути, это был небольшой самолет, к которому снизу приварили автомобиль. Крылья, хвост и винт можно было отделить от автомобиля, чтобы обеспечить большую скорость движения по шоссе. Функции самолета предусматривались для посещения тех мест, где нет дорог.

Model 116 стал единственным прототипом. Он совершил 66 рейсов. Через несколько лет после этого дизайнер Тед Холл построил Convair Model 118, увеличив мощность двигателя со 130 до 190 лошадиных сил. В планах Convair был выпуск 160 тысяч машин, но авария в Калифорнии перечеркнула эти планы

Когда пилот поднял машину в воздух, он думал, что топливный бак полон. Но у Convair были раздельные баки для автомобильного и авиационного топлива. Авиационный опустел в середине полета, хотя датчик показывал, что топлива достаточно (это был сигнал устройства, размещенного в автомобильном баке). Пилот погиб, а идея летающего автомобиля — отодвинута в долгий ящик.

Curtiss-Wright VZ-7

Curtiss-Wright VZ-7 появился в результате интереса, проявленного к идее летающего автомобиля американскими военными. Планировалось, что новая машина станет летающим джипом. Это позволило бы ей передвигаться по пересеченной местности, а в самых сложных случаях взлетать вверх. Проект был разработан компанией Curtiss-Wright, образовавшейся в результате слияния Wright, основанной конструкторами первого самолета братьями Райт, и Curtiss, созданной Гленном Кертисом. В первые годы после появления самолетов эти компании были непримиримыми конкурентами.

VZ-7 был спроектирован как самолет вертикального взлета и посадки. Он летал с помощью четырех винтов, размещенных позади пилота. Пилот мог изменять скорость вращения отдельных винтов, чтобы совершать маневры в воздухе. Но вся эта конструкция была смертельно опасна из-за того, что все винты были открыты. В 1960 году армия отказалась продолжать разработки, которые длились 2 года.

Piasecki AirGeep

Еще один проект летающего джипа для военных целей, который был создан после окончательного отказа военных от VZ-7. Были разработаны семь различных версий AirGeep, прежде чем проект был признан непригодным для военных целей.

Все версии были скомпонованы по похожей схеме: три или четыре колеса плюс два больших винта — впереди и позади пилота. ВМС США планировали создать AirGeep с поплавками вместо колес, но и эта версия не получила дальнейшего развития.

AVE Mizar

В 1971 году калифорнийская компания Advanced Vehicle Engineers решила разработать новый летающий автомобиль, в котором были бы применены идеи ConvAirCar 1940-х годов. За основу был взят Ford Pinto, приваренный к Cessna Skymaster. Причудливый монстр получил название Mizar.

Автомобильная часть была похожа на обычный Ford Pinto. Двигатель Ford разгонял машину до взлетной скорости, после чего вступал в действие винт. К сожалению, в 1973 году один из прототипов во время полетных испытаний потерпел крушение. Программа была свернута.

Super Sky Cycle

Иногда новое — это хорошо забытое старое. Машина 2009 года Butterfly Super Sky Cycle во многом позаимствовала идеи аппарата Джесса Диксона 1940 года. Это тоже вертолет, поставленный на колеса.

Сейчас Super Sky Cycle есть в свободной продаже. Чтобы управлять им, нужно иметь удостоверение пилота и водительские права

Его длина в сложенном состоянии чуть больше двух метров, что позволяет уместить его в большинство гаражей. Super Sky Cycle продается в виде сборочного комплекта и стоит 40 тысяч долларов.

Terrafugia Transition

Terrafugia Transition совершил первый испытательный полет в 2009 году. С тех пор он несколько раз модернизировался, современная версия последний раз обновилась в 2012. Эта машина развивает 110 километров в час на трассе и 185 километров в час в воздухе.

Первоначально Transition оказался слишком тяжел для того, чтобы соответствовать требованиям Федерального управления гражданской авиации США (FAA), ведь в нем были бамперы, подушки безопасности и прочее оборудование, необходимое автомобилю. В 2010 году FAA ввела в свои правила новую категорию «летающий автомобиль», легализовав Transition. Но он все еще стоит дороже, чем Lamborghini.

PAL-V One

Голландский PAL-V One имеет только один двигатель, что является огромным прорывом для летающего автомобиля. Особенно интересно, что его практический потолок ниже 1200 метров, то есть владельцу не нужно получать разрешение на полет, чтобы поднять свой аппарат в воздух. Предполагается, что в будущем их движение будет упорядочено с помощью GPS.

AirMule

AirMule – это, скорее, воздушная карета скорой помощи, а не личный автомобиль. Он разрабатывается израильской компанией Urban Aeronautics и его основное предназначение — поисково-спасательные работы.

Идея чем-то похожа на AirGeep, но есть важное отличие — он беспилотный. AirMule будет летать со скоростью обычного вертолета, но малые размеры позволят ему действовать ему в местах, которые ранее были недоступны для авиации. Вероятно, он сможет работать в двух режимах — автопилота и дистанционного управления из спасательного центра.

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