10 необычных и аномальных небесных тел, которые приводят в смятение учёных

Вселенная настолько невероятно огромная, что в ней просто обязаны быть двойники многих звезд, планет и т. д.

Но есть также многочисленные небесные тела, которые разительно отличаются от своих «родственников».

Они настолько аномальны (по земным меркам), что учёные-астрономы порой оказываются в растерянности.

1. Горячий Юпитер с тремя Солнцами

Аномальное небесное тело: Юпитер с тремя Солнцами.

Астрономы зафиксировали много планет класса «горячий юпитер» (газовых гигантов, которые находятся очень близко к своим звездам, но KELT-4AB является особенным. Это планета с тремя солнцами, поскольку она находится в том, что известно как иерархическая тройная звездная система. KELT-4AB примерно в 1,7 раза превышает размер Юпитера, а его главная звезда, KELT-A выглядит в небе этой планеты в 40 раз больше, чем Солнце на земном небосклоне.

KELT-A когда-то притянул к себе две небольшие звезды, KELT-B и KELT-C, которые находятся от него так далеко, что им требуется 4000 лет, чтобы завершить орбиту. Даже на таком расстоянии (в 328 раз дальше, чем Земля от Солнца) эти две звезды сияют на небосклоне «Кельта», как полная Луна на Земле.

2. Астероид 2015 BZ509

Аномальное небесное тело: астероид 2015 BZ509.

Большинство тел в Солнечной системе перемещаются по часовой стрелке вокруг Солнца, сохраняя направление движения первичного огромного диска пыли и газа, из которого были рождены. Но маленький астероид 2015 BZ509, который проходит близко от орбиты Юпитера, движется в противоположном направлении. Это единственный известный астероид, который делает подобное, вращаясь примерно по одинаковой орбите с планетой.

3-километровый объект уже давно должен был «улететь» из Солнечной системы или быть уничтоженным мощной гравитацией Юпитера, с которым он сближается каждые несколько лет. Однако, особенности его орбиты и гравитационного воздействия с планетой привели к тому, что 2015 BZ509 остается стабильным и не меняет орбиту уже несколько миллионов лет.

3. Маленький спутник с огромными странностями

Аномальное небесное тело: Харон.

Спутник Плутона Харон диаметром всего 1200 километров (т. е. наполовину меньше Плутона). Неудивительно, что астрономы ожидали увидеть обычное небольшое небесное тело с рядом кратеров. Но корабль «Новые горизонты» показал изображение тускло-красного спутника с запутанной системой каньонов, гор и свидетельством оползней.

При этом некоторые регионы оказались неожиданно равнинными, что предполагает наличие криовулканов (вулканов, извергающих лед), которые помогают «сглаживать» пейзаж. Также Харон емеет целую сеть разломов длиной 1600 километров, которые избороздили всю поверхность планетоида. Некоторые из этих разломов в 5 раз глубже Большого каньона и в 4 раза дольше.

4. Самая старая мертвая галактика

Аномальные небесные тела: галактика ZF-COSMOS-20115.

Звезды предсказуемо изменяются в цвете: более молодые, горячие большие звезды сияют ярко-синим цветом, а старые, умирающие звезды становятся красными. Астрономы уже обнаружили множество мертвых галактик, но недавно обнаруженная галактика ZF-COSMOS-20115 является настолько древней, что по ней можно наблюдать модель эволюции галактик.

Неожиданно в ней перестали образовываться звезды, когда Вселенной было всего 1,65 миллиарда лет, хотя галактики в это время просто кипели жизнью, рождая новые звезды. В ZF в три раза больше звезд, чем во Млечном Пути, но настолько древние галактики не должны быть настолько массивными. Астрономы полагают, что она «породила» все звезды во время одного какого-то звездообразующего события, длящегося всего 100 миллионов лет.

5. Белый карлик - пульсар

Аномальное небесное тело: AR Скорпиона.

Белые карлики являются выжженными остатками подобных Солнцу звезд и практически мертвы, за исключением недавно найденного AR Скорпиона - белого карлика, излучающего горячие радиоактивные лучи, как гораздо более мощный пульсар. AR Скорпиона - двойная система, в которой также есть красный карлик массой в треть Солнца, находящийся на расстоянии всего 1,4 миллиона километров.

Оба тела вращаются так быстро, что завершают свою орбиту всего за 3,6 часа. В отличие от красного карлика, AR Скорпиона размером всего с Землю, но он в 200 000 раз массивнее. Также AR Скорпион окружен магнитным полем в 100 миллионов раз более мощным, чем у Земли.

6. Планета, похожая на Землю

Аномальное небесное тело: планета GJ 1132b.

Планета GJ 1132b размером с Венеру находится в 39 световых годах и является самой отдаленной от Земли планетой с подтвержденной атмосферой. Ее масса в 1,6 больше Земли, а находится GJ 1132b на орбите возле красного карлика в 5 раз меньше Солнца и намного более тусклого. Она вращается вокруг своей звезды с периодом 1,6 дней.

Астрономы, наблюдая за этой планетой, обнаружили на ней признаки плотной атмосферы, богатой водородом и метаном. К сожалению, на GJ 1132b вряд ли возможна жизнь, поскольку температура верхних слоев атмосферы оценивается в 260 °C, а возле поверхности бушует пар с температурой примерно 370 ° С .

7. Прямоугольная галактика

Аномальные небесные тела: галактика LEDA 074886.

Гравитация приводит к образованию галактик самых разных форм и размеров, но астрономы никогда не видели галактику, подобную LEDA 074886, которая выглядит как «ограненный изумруд». А в этой прямоугольной дымке скрывается гигантский диск звезд, вращающийся со скоростью 33 километра в секунду. Астрономы, однако, не могут определить его точную форму, поскольку он расположен к Земле ребром. LEDA находится в 70 миллионах световых лет от Земли рядом с 250 другими галактиками.

8. Спутник Юпитера Ио

Аномальное небесное тело: спутник Юпитера Ио.

Атмосферы, как правило, не разрушаются, но Ио нарушает все правила. Хотя Ио подвергается существенному излучению радиационного пояса Юпитера, она каким-то образом поддерживает свою атмосферу, богатую двуокисью серы. Однако, Ио по сути - один гигантский вулкан, поэтому при его извержениях в атмосферу попадает огромное количество диоксида серы, который выпадает на землю при морозе (который начинается каждый раз, когда Ио проходит в тени Юпитера).

Видимо это происходит часто, поскольку Ио вращается вокруг Юпитера всего за 1,7 земных суток, из которых 2 часа на спутнике царит тьма и температура падает до - 168 градусов по Цельсию. А когда Ио выходит на солнечный свет, то она разогревается до -148 градусов по Цельсию, и лед из диоксида серы превращается в газ.

9. Звезды, рожденные из разрушения

Аномальные небесные тела: сливающиеся галактики IRAS F23128-5919.

Черные дыры уничтожают все вокруг, но они могут и создавать что-то новое. Недавно ученые в первый раз заметили звезды, которые рождаются из большого оттока материи из сверхмассивной черной дыры в 600 миллионах световых лет от Земли. Обычно ученые считали, что звезды образуются из относительно «мирных» газовых облаков (своеобразных звездных яслей), но теперь исследователи подтвердили, что звезды также могут быть созданы с помощью более агрессивной среды черных дыр. Черная дыра, о которой идет речь, находится в пределах зоны двух сливающихся галактик, вместе известных как IRAS F23128-5919.

10. Уникальная древняя галактика

Аномальные небесные тела: галактика MACS1423-z7p64.

Вселенная в течение первых нескольких сотен миллионов лет выглядела как непрозрачное облако водорода, которые было непроницаемо для определенных длин световых волн. Затем появились первые звезды и галактики, а ионизированный газ «истончился» до прозрачности. Недавно астрономы наблюдали одну из древних галактик, которая, по их мнению, может быть самой древней.

Галактике MACS1423-z7p64 13,1 миллиардов лет и она появилась всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Обнаружили ее случайно, благодаря тому, что кластер из 155 галактик произвел эффект огромной гравитационной линзы, которая усилила свет от MACS1423-z7p64.

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