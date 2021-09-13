Какие вещи наши бабушки клали в карман, чтобы водились деньги?

Люди с давних времён знают много различных примет. Они верили в то, что в правый карман необходимо класть гнутую монету. Тогда сквозь пальцы не будут вытекать деньги.
Этот талисман чаще всего берут в тех случаях, когда планируется какая-то крупная сделка, священная с финансами.
Есть много примет, которые помогают привлечь финансовое изобилие. Народная мудрость нам поможет разобраться с тем, что же всё-таки нужно носить в кармане, чтобы стать ещё богаче.
Благодаря народной мудрости ещё наши предки научились обходить неприятности стороной. Поэтому в нашем современном мире приметы не утратили актуальность.
Предлагаем вашему вниманию несколько вещей, которые можно положить в карман, чтобы привлечь финансовое благополучие. Тогда деньги вас точно никогда не покинут.
Что нужно положить в левый карман?
Люди в давние времена верили, что если сорвать веточку с орехового дерева, то она поможет привлечь деньги. Раньше её обязательно клали в левый карман. Особенно это советовали делать, если человеку предстояло какое-то очень важное дело.
Если вы нашли на улице купюру, то её нужно положить в левый карман и принести домой. Только потом разрешается тратить. Это также способствует финансовому благополучию.
Чтобы приходили деньги, необходимо позвенеть монетами во время молодой Луны. Лежать во время этого они должны только в левом кармане.
Если вы возвращаете одолженные деньги, то держите во время этого «фигу» в левом кармане. Наши предки верили в то, то такой жест защитит не только от сглаза, но и от безденежья.
Если зачесалась левая ладонь, то её нужно потереть о левый карман. Это к прибыли.
Что нужно положить в правый карман?
Ещё наши бабушки говорили о том, что если вы хотите, чтобы у вас дома всегда водились деньги, нужно в правый карман насыпать пшена или риса.
Необязательно это должна быть та одежда, которую вы часто носите. Насыпать крупу можно в карман старой куртки, которую вы давно не надевали.
В правый карман нужно положить листик денежного дерева. Именно этот талисман поможет привлечь богатство.
Другие приметы про карманы
Если вы увидели у себя дырку в кармане – это к большим убыткам. Чтобы этого не допустить, необходимо как можно быстрей всё устранить.
Если из вашего кармана выпали деньги, то тут нужнообратитьвнимание из какого именно. Левый карман – вас ожидает случайная прибыль. Правый – большие убытки.
Нашли ранее забытые деньги в кармане? Это к большому везению и материальной прибыли.
Наши старики никогда не выходили из дома с пустыми карманами. Они считали, что это к финансовым трудностям.
Новый год нужно встречать с полными карманами. Тогда на протяжении 12 месяцев вам будет сопутствовать удача.
Необходимо понимать, что привлечь к себе деньги можно самыми разнообразными способами. Но, стоит помнить о том, что именно бережное отношение к деньгам поможет вам стать ещё богаче.
Купюры притягиваются к тем, кто аккуратно и с уважением относится к ним.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2299354522358909886/
Месть Сталина героическому чеченскому и ингушскому народам (https://otari.mirtesen.ru/blog/43407661257)
Кавказ – это место рождения белой расы и истинных арийцев(https://otari.mirtesen.ru/blog/43027737714/)
Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/
Свежие комментарии