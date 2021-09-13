Какие вещи наши бабушки клали в карман, чтобы водились деньги?

Люди с давних времён знают много различных примет. Они верили в то, что в правый карман необходимо класть гнутую монету. Тогда сквозь пальцы не будут вытекать деньги.

Этот талисман чаще всего берут в тех случаях, когда планируется какая-то крупная сделка, священная с финансами.



Есть много примет, которые помогают привлечь финансовое изобилие. Народная мудрость нам поможет разобраться с тем, что же всё-таки нужно носить в кармане, чтобы стать ещё богаче.

Благодаря народной мудрости ещё наши предки научились обходить неприятности стороной. Поэтому в нашем современном мире приметы не утратили актуальность.

Предлагаем вашему вниманию несколько вещей, которые можно положить в карман, чтобы привлечь финансовое благополучие. Тогда деньги вас точно никогда не покинут.

Что нужно положить в левый карман?

Люди в давние времена верили, что если сорвать веточку с орехового дерева, то она поможет привлечь деньги. Раньше её обязательно клали в левый карман. Особенно это советовали делать, если человеку предстояло какое-то очень важное дело.

Если вы нашли на улице купюру, то её нужно положить в левый карман и принести домой. Только потом разрешается тратить. Это также способствует финансовому благополучию.



Чтобы приходили деньги, необходимо позвенеть монетами во время молодой Луны. Лежать во время этого они должны только в левом кармане.

Если вы возвращаете одолженные деньги, то держите во время этого «фигу» в левом кармане. Наши предки верили в то, то такой жест защитит не только от сглаза, но и от безденежья.

Если зачесалась левая ладонь, то её нужно потереть о левый карман. Это к прибыли.



Что нужно положить в правый карман?

Ещё наши бабушки говорили о том, что если вы хотите, чтобы у вас дома всегда водились деньги, нужно в правый карман насыпать пшена или риса.

Необязательно это должна быть та одежда, которую вы часто носите. Насыпать крупу можно в карман старой куртки, которую вы давно не надевали.

В правый карман нужно положить листик денежного дерева. Именно этот талисман поможет привлечь богатство.



Другие приметы про карманы

Если вы увидели у себя дырку в кармане – это к большим убыткам. Чтобы этого не допустить, необходимо как можно быстрей всё устранить.

Если из вашего кармана выпали деньги, то тут нужнообратитьвнимание из какого именно. Левый карман – вас ожидает случайная прибыль. Правый – большие убытки.

Нашли ранее забытые деньги в кармане? Это к большому везению и материальной прибыли.

Наши старики никогда не выходили из дома с пустыми карманами. Они считали, что это к финансовым трудностям.

Новый год нужно встречать с полными карманами. Тогда на протяжении 12 месяцев вам будет сопутствовать удача.



Необходимо понимать, что привлечь к себе деньги можно самыми разнообразными способами. Но, стоит помнить о том, что именно бережное отношение к деньгам поможет вам стать ещё богаче.

Купюры притягиваются к тем, кто аккуратно и с уважением относится к ним.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2299354522358909886/

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