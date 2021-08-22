8 вещей, которые не так важны для отношений, как принято думать

Начинать новые отношения всегда страшно. На нас давит мнение окружающих и опыт прошлых отношений. А советы из интернета пугают своей противоречивостью и категоричностью. Вот 8 популярных мифов о гармоничных отношениях.

Избранник не нравится дедушке или маме? Вы предпочитаете проводить вечер пятницы в ночном клубе, а партнер перед телевизором? Вы мастер спорта по гимнастике, а ваш парень никогда не занимался спортом, и вам кажется, что эти проблемы мешают вашему счастью. На самом деле не бывает идеальных или одинаковых отношений и популярные психологи не всегда правы в своих наставлениях. Вот 8 вещей, которые сами по себе не препятствуют гармоничным отношениям.

1. У вас разные интересы и хобби

Замечательно, если вы оба болеете за «Спартак» и мечтаете провести отпуск в байдарочном походе. Однако это совсем не обязательно. «Схожие интересы не могут удержать людей вместе. Важнее, если партнеры разделяют ценности, связанные с деньгами и детьми, – говорит Челли Памфри, семейный консультант из Денвера, Колорадо, – общее хобби – что-то вроде украшения на торте, а отношения намного сложнее и глубже».

2. Вы и ваш партнер не похожи внешне

Вы не верите в ваши отношения, несмотря на пылкую влюбленность.

Вы натуральная блондинка, а партнер – брюнет. Вы носите длинные платья с оборками, а ваш возлюбленный – косуху, вы вздрагиваете от слова «пирсинг», а у парня сережка в носу и татуировки по всему телу.

Сексолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке Лорел Стейнберг считает, что партнерам достаточно считать друг друга привлекательными. Во-первых, внешность может меняться с годами, а во-вторых, внешний вид не всегда отражает внутренний мир человека. «Плохой парень» может быть добрым, а «принцесса» оказаться грубой и расчетливой.

3. У вас разный уровень образования

Если вам не скучно друг с другом, диплом не важен. Вы можете не найти общих тем для беседы с выпускником Гарварда, даже если сами окончили Оксфорд.

«Вы сильно себя ограничиваете, если встречаетесь исключительно с людьми своего круга. Это говорит лишь о том, что вы сноб», – говорит психолог из Детройта Антонио Боррелло. У Стива Джобса, Билла Гейтса и Марка Цукерберга незаконченное высшее образование.

4. Между вами нет былого влечения

Все мечтают, чтобы отношения оставались такими же, как в первые месяцы знакомства. Однако со временем сексуальное желание уменьшается. У пар со стажем возможны яркие чувственные отношения, если оба партнера работают над созданием романтической атмосферы и придумывают что-то новое, говорит психотерапевт Джинни Ингрэм.

5. Вы часто спорите

Счастливые пары бывают только в сказках. Психотерапевт Зак Бриттл уверяет, что здоровые отношения невозможны без споров, но гармоничные пары умеют договариваться: «Счастливые пары достаточно часто спорят, но стремятся к деэскалации конфликта и восстановлению отношений».

6. Партнер не любит развлекаться

«Многие клиенты жалуются на нежелание партнера сделать жизнь более яркой, – делится психотерапевт Бекки Вэтстоун, – и я не устаю повторять, что партнер не обязан их развлекать».

7. Он не нравится вашим родным и друзьям

Линда Липшутц, семейный терапевт из Флориды, советует не придавать большого значения мнению окружающих. Если вы счастливы, не важно, что подруга считает вашего возлюбленного скучным.

8. У вас нестабильная финансовая ситуация

Финансовые проблемы и разные взгляды на траты и сбережения, несомненно, мешают гармоничным отношениям. При этом финансовая стабильность не гарантирует гармонии в отношениях.

Психотерапевт из округа Колумбия Элизабет Джей Лаvотт столкнулась с таким феноменом: пары, которые стремятся к финансовой стабильности, нередко теряют настоящие отношения. Онат рассказывает, что ей часто приходится слышать: «Мы достроили дом и накопили сыну на колледж, и теперь нам не о чем говорить».

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