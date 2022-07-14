Как рожали российские императрицы?

Сейчас медицина и, в частности, акушерское дело развиты очень хорошо. Есть отдельные недочеты на местах, которые, к сожалению, приводят, случается, к печальным последствиям. Но это все, на мой взгляд, частные случаи.

Во многих городах имеются современные перинатальные центры, где женщины, ожидающие детей, довольно легко, быстро и безопасно рожают.

Акушерские клиники высокого уровня существовали в России уже в 19-м веке, но императрицы и другие особы из рода Романовых предпочитали рожать дома. Если точнее, то в какой-то из резиденций, где они оказывались к моменту, когда ребенок решал, что пора появляться на свет.

Это очень интересная история в том плане, что жены царей и великих князей, даже будучи беременными, не нарушали протокола.

Например, известно, что у Николая Второго было пятеро детей. Четверо появилось на свет в Нижнем дворце в Петергофе. А одна дочь – в Царском селе, в Александровском дворце. И это не потому, что кто-то так захотел. Просто у семьи Николая был определенный «график проживания». Одно время царь и его родные жили в одном дворце, другое – в другом. Подчинялись протоколу.

Когда было понятно, что роды должны случиться скоро, одну из комнат дворца оборудовали под некую «акушерскую палату».

За императрицей постоянно следовали лейб-акушер и его помощники. Они селились где-нибудь неподалеку.

Кстати, раз уж зашла речь об Александре Федоровне, то ей при родах помогал медик по фамилии Отт. Он имел звание лейб-акушера, у него была своя клиника. Но Александра Федоровна при этом предпочитала рожать во дворцах – по традиции.

Любопытно, что многие императоры присутствовали при появлении на свет своих детей. В буквальном смысле они держали супруг за руки в самый ответственный момент. Сейчас, думаю, знаете об этом, муж тоже может присутствовать при родах жены. Для этого нужно сдать некоторые анализы и иметь крепкие нервы.

Но сейчас совместные роды – это некий способ показать свою любовь к супруге, поддержать её. А раньше императору нужно было присутствовать на месте событий, чтобы убедиться, например, что ребенка не подменили, что все прошло так, как следует.

Был период, когда в «родильную палату» пускали и министра Императорского двора. Этот человек тоже «следил за протоколом». Это я, конечно же, шучу. Какого-то протокола при родах быть не может. Просто высокопоставленный чиновник должен был убедиться, что появление малыша на свет прошло, как полагается, – никаких подмен и прочего.

Но уже в веке 19-м было решено, что министру в «палате» делать нечего. Достаточно того, что рядом с женой находится император. Впрочем, высокопоставленный чиновник всегда присутствовал за дверью.

Естественно, что появлению мальчиков были рады больше. Если рождался наследник престола, то пушки Петропавловской крепости стреляли 301 раз. Если появлялась девочка – то 101 раз.

Издавался специальный Манифест, где указывалось, что в такой-то день у императорской семьи родился ребенок, которого назвали так-то и так-то. Этот документ заменял и справку о рождении, и свидетельство.

Интересно, что имя младенца в Манифест вписывал сам император. Историки указывают, что документов о рождении сразу готовилось несколько. Как правило, 4 штуки. На разные случаи: если родится мальчик, если родится девочка, если родится однополая двойня, если родится двойня: мальчик и девочка. В те времена, увы, заранее ничего нельзя было узнать. Это сейчас бы императрица просто сходила бы на УЗИ, и пол ребенка был бы установлен.

Такая вот история про то, как «родила царица в ночь…».

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А вы знали об этом?

У принцессы Шан-Юинь из династии Сун, жившей в 10 веке, в одном из дорогих борделей была персональная комната. К ней в придачу шли тридцать молодых парней, которым полагалось ублажать только императорскую дочку. При этом историки утверждают, что работники этого мужского эскорта обслуживали Шан-Юинь одновременно. В Древнем Китае мужская проституция была таким же обыденным явлением, как и женская, а то, что у принцессы есть своя койка в борделе также не было нонсенсом.

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