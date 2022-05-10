Три свадебных традиции на Руси, которые мы сейчас не используем

Некоторые свадебные традиции на Руси носили сакральный смысл. И не только развлечения ради следовали давним ритуалам наши предки, а чтобы помочь молодых в их семейной жизни.

К примеру — выкуп косы. Женские волосы поистине обладали некими магическими свойствами, родовой памятью и связью с предками. Немудрено, что новые родственники со стороны жениха хотели выкупить невестку у её родни. Для этого был выкуп косы.

Художник Владислав Нагорнов

Невесту представлял её родственник мужского пола: брат, отец или дядя. Со стороны жениха был дружка. Дружка выкупал косу за деньги и клал деньги на тарелку на которой лежали ленты для волос. После, дружка расплетал девичью косу. Таким образом показывали: невеста уже не просто девушка, а будущая жена. Невесту накрывали платком и отправляли на венчание.

Дружка исполнял ещё одну важную функцию — защищал от злых сил. На севере первого помощника жениха называли «вежливец». Не от того, что он был вежлив, а от слова ведать. Ведать, то есть исполнять сакральную функцию, быть оберегом жениха и невесты в их важный день.

"Крестьянки"

В обязанности вежливцев входило: читать молитвы и заговоры или бить плетью по тому месту, куда сядут молодые, дабы отогнать нечисть, осматривать коней и помещения на предмет подкладов.

Стоит сказать, что некоторые вежливцы напротив портили свадьбы, а не защищали.

Символическая смерть. Слово невесты вообще произошло от — не ведает или "новейшая" в роде. После сватовства в жизни невесты начиналась символическая смерть. Она тихо, как мышка, передвигалась по дому, и носила одежду траурных цветов с длинными рукавами. Уже в своём новом роду молодая женщина меняла наряд, причёску и становилась весёлой. Как бы заново возрождалась.

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А вы знали об этом?

Наука о поцелуях называется филематология.Плиний утверждал, что, поцеловав осла, можно вылечиться от простуды. Древние римляне делили поцелуи на три вида. Первый – оскулюм, поцелуй в щёку, затем басиум, поцелуй в губы, и последний саволиум, глубокий поцелуй. Губы в сто раз чувствительнее пальцев радиция поцелуя после свадебной церемонии, возможно, пришла к нам из древнего Рима, где поцелуй знаменовал заключение контракта. Во время поцелуя люди обмениваются огромным количеством бактерий — от 10 миллионов до миллиарда. Самый долгий поцелуй в мире состоялся 12 февраля 2013 года между жителем Таиланда Эккаччей Тиранарат и его женой Лакшаной Тиранарат, он длился 58 часов 35 минут и 58 секунд. У средневековой знати было принято целовать прокажённых для демонстрации смирения и кротости!

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