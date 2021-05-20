Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleks Ad
    Радуйтесь, что Вы - Картвелеби. Но, поехали и Ваших великих вспомним: 1. - "— Чтобы князь Пантиашвили свою честь и св...Утопия и бездарн...
  • Отари Хидирбегишвили
    Безусловно, трудно обоснованно отвечать , когда в голове пусто?!Прощай , поскольку с тобой не интересно дискутировать !Утопия и бездарн...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, а почему аналогично не пришлось спасать самого «сталинского мясника» Жукова , на совести которого еще бо...Почему Жукову при...

«Возраст Христа»: почему русские считали, что отмечать его опасно

«Возраст Христа»: почему русские считали, что отмечать его опасно

С празднованием дня рождения в России и за рубежом связано множество суеверий. Особенно склонны придавать значение возрасту мужчины. 33 года — определенный рубеж, которые не все встречают с радостью. Почему?

Возраст Христа

Причина мистического отношения к числу 33 очевидна. Это так называемый «возраст Христа». В Евангелии от Луки сказано, что Иисус из Назарета вышел на проповедь «30-ти лет». Это – поворотный возраст для древних евреев, возраст совершеннолетия. Считалось, что именно в этот момент мужчина достигает полноты и расцвета своих сил и возможностей, а после этого возраста линия жизни начинает клониться к старости.

Служение Христа продолжалось 3 года. Таким образом, Спаситель был распят, когда ему исполнилось 33.

С этим и связано распространенное в России нежелание отмечать тридцатитрёхлетие. Считается, что особенно плохо праздновать этот день рождения мужчинам.

Предаваться буйному веселью, пьянству, сидеть за обильным столом в том самом возрасте, когда Христос принимал крестные муки, нашим предкам казалось совершенно святотатственным делом, неуважением к жертве Спасителя.

Сегодня, когда очень многие люди относят себя к атеистам, далеко не все могут внятно объяснить нежелание отмечать наступление «возраста Христа».

Связывают это с некой «магией цифр», с приходом «кризисного возраста», опасаются, что в случае бурного празднования тридцатитрехлетия непременно начнется полоса неудач в жизни и т.д. И если раньше эту дату опасались отмечать лишь мужчины, то сегодня к ним присоединились и женщины.

Как к этому относится церковь

Противники празднования тридцатитрехлетия иногда говорят о том, что церковь, мол, не приветствует празднование дня рождения вообще, считая, что отмечать надо день ангела (день, когда человек принял Крещение). По этой причине хорошо бы отказаться отмечать хотя бы эту, столь особую дату. Это не совсем верно.

Церковь совсем не против празднования дня рождения. Священники напоминают нам лишь о том, что этот праздник не стоит сопровождать буйствами, неумеренными возлияниями и чревоугодием. Очень хорошо и правильно в этот день побывать в церкви, поблагодарить Бога за еще один дарованный год, причаститься, а после этого собраться за дружеским столом с родными и друзьями. Разумеется, день ангела отметить правильнее, поскольку душа важнее тела, но никаких запретов или неодобрения относительно дня рождения Православная церковь не знает.

Точно так же, совершенно не существует никаких церковных запретов на празднование 33-го дня рождения. Православная религия вообще против любых суеверий, а вся эта боязнь тридцатитрехлетия слишком связана с магией цифр.

Верующем человеку следует лишь помнить о том, что напиваться, объедаться и совершать различные бесчинства совершенно недопустимо. И не только тогда, когда исполнилось 33 года.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/158860

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

За что итальянская мафия убила борца, победившего Поддубного( https://otari.mirtesen.ru/blog/43854893801)           

 За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958

Кто приказал казнить Колчака (https://otari.mirtesen.ru/blog/43381419091)                                                                                   

Обсудить
21 мая - Народно-христианский праздник Иван Долгий.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

21 мая - Народно-христианский праздник Иван Долгий.

Читать
«Это рейдерский захват»: в театре «Мюзик-Холл» противятся передаче здания церкви
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

«Это рейдерский захват»: в театре «Мюзик-Холл» противятся передаче здания церкви

Смертность в Англии снизилась на 20% по отношению к среднему пятилетнему уровню
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный марафон - стартуем

Смертность в Англии снизилась на 20% по отношению к среднему пятилетнему уровню

Апостол Иуда и его Евангелие: вернем доброе имя предателю?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Апостол Иуда и его Евангелие: вернем доброе имя предателю?

Книга Урантии. Документ 140 Рукоположение двенадцати. Часть 4, глава 5
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

Книга Урантии. Документ 140 Рукоположение двенадцати. Часть 4, глава 5

2
Притчи Иисуса: Что означает притча о немилосердном слуге? Научитесь прощать!
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Притчи Иисуса: Что означает притча о немилосердном слуге? Научитесь прощать!

Молитвы, избавляющие от нужды и неудач в жизни. Читайте с верою в сердце
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы, избавляющие от нужды и неудач в жизни. Читайте с верою в сердце

Ответ мужа на обвинение в измене стал сюрпризом для его жены
Материал, выбранный редакторами Миртесен5МИНУТКА

Ответ мужа на обвинение в измене стал сюрпризом для его жены

А.Тулупов о подмене ведических праздников христианскими.
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайны...

А.Тулупов о подмене ведических праздников христианскими.

1
Диалоги о художественных переводах. Диалог пятый: Дилан Томас. В деревенском сне
Материал, выбранный редакторами МиртесенСноб

Диалоги о художественных переводах. Диалог пятый: Дилан Томас. В деревенском сне

Пророки и пороки. Почему в России таланты погибали?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Пророки и пороки. Почему в России таланты погибали?

5
7 июня: празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

7 июня: празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

ПОЧЕМУ КОНОПЛЯ НЕЗАКОННА
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

ПОЧЕМУ КОНОПЛЯ НЕЗАКОННА

3
Россиянин продал душу за 666 000 рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Россиянин продал душу за 666 000 рублей

В 1907 году врач попытался доказать существование души на весах: они всегда показывали 21 грамм
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

В 1907 году врач попытался доказать существование души на весах: они всегда показывали 21 грамм

1
Минздрав РК о смертности от COVID-19 и КВИ-пневмонии: В системе учитывались не все данные
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Минздрав РК о смертности от COVID-19 и КВИ-пневмонии: В системе учитывались не все данные

Книга Урантии. Документ 140 Рукоположение двенадцати . Часть 4, глава 4
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

Книга Урантии. Документ 140 Рукоположение двенадцати . Часть 4, глава 4

2
Что написано в апокрифическом Апокалипсис Петра и почему он не вошел в Библию?
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Что написано в апокрифическом Апокалипсис Петра и почему он не вошел в Библию?

Краткие поучения Бога Крышеня
Материал, выбранный редакторами МиртесенВелемудр. Мир тесен.

Краткие поучения Бога Крышеня

1
Притчи Иисуса: Что означает притча о сорняках? Толкование притчи
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Притчи Иисуса: Что означает притча о сорняках? Толкование притчи

Молитвы, когда человек сталкивается с трудностями в жизни. Читайте с верою в сердце
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы, когда человек сталкивается с трудностями в жизни. Читайте с верою в сердце

Проверенные поколениями молитвы и заговоры от страха
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Проверенные поколениями молитвы и заговоры от страха

Учёные Британии предположили, что душа возвращается во Вселенную после смерти тела
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Учёные Британии предположили, что душа возвращается во Вселенную после смерти тела

Нет голых и голодных, есть просто охамевшие
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

Нет голых и голодных, есть просто охамевшие

4
Спасение сатаной? Лунная теология Михаила Булгакова (К 130-летию)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСноб

Спасение сатаной? Лунная теология Михаила Булгакова (К 130-летию)

Иов-горошник: что можно и категорически нельзя делать 19 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Иов-горошник: что можно и категорически нельзя делать 19 мая

Литературно-музыкальный вечер состоялся в Доме православной культуры Георгиевского храма.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Литературно-музыкальный вечер состоялся в Доме православной культуры Георгиевского храма.

Троица у католиков 30 мая 2021: запреты и обязательные дела
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Троица у католиков 30 мая 2021: запреты и обязательные дела

10 интересных фактов о мумиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

10 интересных фактов о мумиях

Разные религии — зачем они нужны Богу?
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Разные религии — зачем они нужны Богу?

Притча Иисуса о заблудшей овце: постарайтесь понять притчу – это поможет вам
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Притча Иисуса о заблудшей овце: постарайтесь понять притчу – это поможет вам

Ученые предположили, что душа возвращается во Вселенную после смерти тела
Материал, выбранный редакторами МиртесенВСЛУХ.net

Ученые предположили, что душа возвращается во Вселенную после смерти тела

Александр Нотин: Бог есть любовь
Материал, выбранный редакторами МиртесенИзборский клуб

Александр Нотин: Бог есть любовь

Помощь опытного Мага. Восстановление отношений. Приворот без вреда.
Материал, выбранный редакторами Миртесен24Journal.ru Интересное

Помощь опытного Мага. Восстановление отношений. Приворот без вреда.

1
Как раньше отапливали церкви, ведь у них нет дымоходной трубы?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Как раньше отапливали церкви, ведь у них нет дымоходной трубы?

1
Молитвы, дающие ясность ума, когда вы сталкиваетесь с трудностями и замешательством в своей жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы, дающие ясность ума, когда вы сталкиваетесь с трудностями и замешательством в своей жизни

Картина дня

наверх