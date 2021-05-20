«Возраст Христа»: почему русские считали, что отмечать его опасно

С празднованием дня рождения в России и за рубежом связано множество суеверий. Особенно склонны придавать значение возрасту мужчины. 33 года — определенный рубеж, которые не все встречают с радостью. Почему?

Возраст Христа

Причина мистического отношения к числу 33 очевидна. Это так называемый «возраст Христа». В Евангелии от Луки сказано, что Иисус из Назарета вышел на проповедь «30-ти лет». Это – поворотный возраст для древних евреев, возраст совершеннолетия. Считалось, что именно в этот момент мужчина достигает полноты и расцвета своих сил и возможностей, а после этого возраста линия жизни начинает клониться к старости.

Служение Христа продолжалось 3 года. Таким образом, Спаситель был распят, когда ему исполнилось 33.

С этим и связано распространенное в России нежелание отмечать тридцатитрёхлетие. Считается, что особенно плохо праздновать этот день рождения мужчинам.

Предаваться буйному веселью, пьянству, сидеть за обильным столом в том самом возрасте, когда Христос принимал крестные муки, нашим предкам казалось совершенно святотатственным делом, неуважением к жертве Спасителя.

Сегодня, когда очень многие люди относят себя к атеистам, далеко не все могут внятно объяснить нежелание отмечать наступление «возраста Христа».

Как к этому относится церковь

Связывают это с некой «магией цифр», с приходом «кризисного возраста», опасаются, что в случае бурного празднования тридцатитрехлетия непременно начнется полоса неудач в жизни и т.д. И если раньше эту дату опасались отмечать лишь мужчины, то сегодня к ним присоединились и женщины.

Противники празднования тридцатитрехлетия иногда говорят о том, что церковь, мол, не приветствует празднование дня рождения вообще, считая, что отмечать надо день ангела (день, когда человек принял Крещение). По этой причине хорошо бы отказаться отмечать хотя бы эту, столь особую дату. Это не совсем верно.

Церковь совсем не против празднования дня рождения. Священники напоминают нам лишь о том, что этот праздник не стоит сопровождать буйствами, неумеренными возлияниями и чревоугодием. Очень хорошо и правильно в этот день побывать в церкви, поблагодарить Бога за еще один дарованный год, причаститься, а после этого собраться за дружеским столом с родными и друзьями. Разумеется, день ангела отметить правильнее, поскольку душа важнее тела, но никаких запретов или неодобрения относительно дня рождения Православная церковь не знает.

Точно так же, совершенно не существует никаких церковных запретов на празднование 33-го дня рождения. Православная религия вообще против любых суеверий, а вся эта боязнь тридцатитрехлетия слишком связана с магией цифр.

Верующем человеку следует лишь помнить о том, что напиваться, объедаться и совершать различные бесчинства совершенно недопустимо. И не только тогда, когда исполнилось 33 года.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/158860

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

За что итальянская мафия убила борца, победившего Поддубного( https://otari.mirtesen.ru/blog/43854893801)

За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958

Кто приказал казнить Колчака (https://otari.mirtesen.ru/blog/43381419091)