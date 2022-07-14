Хитрая задачка из советского прошлого, которая введет в ступор любого заносчивого умника

Вот картинка, на которой изображены туристы, занятые своими делами. Кто-то чистит рыбу, кто-то рубит дрова, а кто-то зашивает одежду.

1. Ответьте, давно ли был дождь в этой местности?

2. Видите на фоне безоблачного неба пролетает самолет? Как думаете, в какой город он везет пассажиров?

3. Недаром туристы выбрали эту полянку. В холодной воде наверняка много вкусной рыбки. Но в какую сторону течет река?

4. Похоже, молодые люди выбрали удачное место для отдыха. Но насколько они опытные туристы? Как считаете?

5. На березках натянута веревка, а на ней сохнет белье. Успеет ли оно высохнуть к заходу солнца?

6. Один из парней чистит большую и аппетитную рыбку. Но кто из компании ее поймал?

7. В самом низу оврага, неподалеку от воды, растет подсолнух. Можете сказать, до какой высоты он вырастет?

Мы согласны, что вопросы непростые. Но никто и не говорил, что задачка окажется простой.

Ну как? Получилось справиться? Если да, мы вас поздравляем, читайте правильные ответы ниже.

1. Дождь если и был, то очень давно. Иначе стоянку молодых людей просто бы затопило. Да и на мокрой земле они не разбили бы лагерь.

2. Самолет не перевозит пассажиров, потому что он обрабатывает поле. Похоже, распыляет удобрения.

3. Направление течения можно определить по снесенным в сторону поплавкам.

4. Вряд ли туристов можно назвать опытными. Юноша, зашивающий одежду, взял слишком длинную нить, и ему неудобно шить. А молодой человек, колющий топором дрова, расположился слишком близко к огню. Он и дымом надышится и щепками обед засыплет.

5. По одежде видно, что дует сильный ветер, поэтому она успеет высохнуть.

6. Никто. Рыбка купленная. По ней видно, что она морская, а рядом-то речка. Но, видно, молодым людям одной рыбины оказалось мало, поэтому они надеются и сами что-то поймать.

7. Подсолнух больше не вырастет. Похоже, его выдернули из земли и вставили в кучу мусора. Если бы он рос, то его верхняя часть была бы направлена к солнцу. По тени, которую он отбрасывает, понятно, что подсолнух смотрит в обратную от небесного светила сторону.

Вот такой любопытной получилась задачка, которая отличается оригинальностью среди других загадок.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2517363151875606828/

А вы знали об этом?

Вайолетт Констанс Джессоп довелось работать на трех самых известных океанских лайнерах – «Олимпике», «Титанике» и «Британике». Каждый из них потерпел крушение, но Вайолет осталась жива. Врачи предрекали смерть Вайолетт еще в раннем детстве. Тогда она заболела туберкулезом, от которого в то время умирало большое количество людей. Но девочка не только выжила, но и полностью вылечилась от страшной болезни.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Как поступали с пьяницами на Русиhttps:// https://otari.mirtesen.ru/blog/43530933278//

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!