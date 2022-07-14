Хитрая задачка из советского прошлого, которая введет в ступор любого заносчивого умника

Вот картинка, на которой изображены туристы, занятые своими делами. Кто-то чистит рыбу, кто-то рубит дрова, а кто-то зашивает одежду.
1. Ответьте, давно ли был дождь в этой местности?
2. Видите на фоне безоблачного неба пролетает самолет? Как думаете, в какой город он везет пассажиров?
3. Недаром туристы выбрали эту полянку. В холодной воде наверняка много вкусной рыбки. Но в какую сторону течет река?
4. Похоже, молодые люди выбрали удачное место для отдыха. Но насколько они опытные туристы? Как считаете?
5. На березках натянута веревка, а на ней сохнет белье. Успеет ли оно высохнуть к заходу солнца?
6. Один из парней чистит большую и аппетитную рыбку. Но кто из компании ее поймал?
7. В самом низу оврага, неподалеку от воды, растет подсолнух. Можете сказать, до какой высоты он вырастет?
Мы согласны, что вопросы непростые. Но никто и не говорил, что задачка окажется простой.
Ну как? Получилось справиться? Если да, мы вас поздравляем, читайте правильные ответы ниже.
1. Дождь если и был, то очень давно. Иначе стоянку молодых людей просто бы затопило. Да и на мокрой земле они не разбили бы лагерь.
2. Самолет не перевозит пассажиров, потому что он обрабатывает поле. Похоже, распыляет удобрения.
3. Направление течения можно определить по снесенным в сторону поплавкам.
4. Вряд ли туристов можно назвать опытными. Юноша, зашивающий одежду, взял слишком длинную нить, и ему неудобно шить. А молодой человек, колющий топором дрова, расположился слишком близко к огню. Он и дымом надышится и щепками обед засыплет.
5. По одежде видно, что дует сильный ветер, поэтому она успеет высохнуть.
6. Никто. Рыбка купленная. По ней видно, что она морская, а рядом-то речка. Но, видно, молодым людям одной рыбины оказалось мало, поэтому они надеются и сами что-то поймать.
7. Подсолнух больше не вырастет. Похоже, его выдернули из земли и вставили в кучу мусора. Если бы он рос, то его верхняя часть была бы направлена к солнцу. По тени, которую он отбрасывает, понятно, что подсолнух смотрит в обратную от небесного светила сторону.
Вот такой любопытной получилась задачка, которая отличается оригинальностью среди других загадок.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2517363151875606828/
А вы знали об этом?
Вайолетт Констанс Джессоп довелось работать на трех самых известных океанских лайнерах – «Олимпике», «Титанике» и «Британике». Каждый из них потерпел крушение, но Вайолет осталась жива. Врачи предрекали смерть Вайолетт еще в раннем детстве. Тогда она заболела туберкулезом, от которого в то время умирало большое количество людей. Но девочка не только выжила, но и полностью вылечилась от страшной болезни.
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