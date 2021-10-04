Храм иконы Божьей Матери Казанской в Вырице: история основания, святыни и настоятели

Одним из религиозных центров, наиболее посещаемых паломниками на территории Ленинградской области, является храм Казанской иконы Божьей Матери в поселке Вырица и часовня, построенная неподалеку от него на могиле Серафима Вырицкого – святого угодника Божьего, жившего в этих краях. Предлагаемая статья является кратким очерком событий, связанных с их созданием.

Благочестивый жертвователь

История постройки храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице тесно связана с именем одного из крупных политических деятелей предреволюционного периода – князя Петра Федоровича Витгенштейна. Известно, что в 1910 году он основал близ Петербурга дачный поселок, именовавшийся прежде Княжеской долиной, и поскольку без духовного окормления его жители не могли обойтись, то сразу встал вопрос о выделении территории под строительство церкви.

Следует отдать должное благочестию князя – выбранный для строительства участок он уступил членам созданного по этому случаю религиозного братства лишь за 50 % его истинной стоимости и, кроме того, внес еще крупное денежное пожертвование. Остальная часть необходимых средств была собрана по подписке, объявленной среди будущих прихожан.

Проект петербургских зодчих

После того как финансовый вопрос был решен, руководство новоиспеченного братства объявило конкурс на создание проекта деревянного храма Казанской Божьей Матери в Вырице, возведение которого было решено посвятить отмечавшемуся в то время 300-летнему юбилею Дома Романовых.

Из пяти представленных работ члены комиссии отдали предпочтение проекту, авторами которого было молодые петербургские зодчие М. В. Красовский и его коллега В. П. Алышков.

В распоряжении историков оказался документ, согласно которому князь П. Ф. Витгенштейн и в дальнейшем оказывал всяческую поддержку строительству храма. Им было пожертвовано большое количество материалов, а также внесены дополнительные денежные суммы, что в значительной степени ускорило проведение работ.

Под покровительством небесных и земных владык

Кроме решения организационно-хозяйственных вопросов, создатели храма Казанской иконы в Вырице озаботились тем, чтобы придать своему начинанию значимость в глазах представителей великосветского общества. С этой целью в марте 1913 года ими было направлено письмо члену императорской семьи – князю Иоанну Константиновичу Романову, в котором просили его стать почетным главой братства, на что вскоре и было получено согласие.

Так, при покровительстве небесных и земных владык, в июле 1913 года епископом Тобольским и Сибирским Алексием (Молчановым) была совершена торжественная закладка храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице. Начатые вслед за этим работы осуществлялись быстрыми темпами, и уже к началу зимы их основной объем был завершен.

Весной того же года приступили к наружной и внутренней отделке уже готового сооружения, кроме этого, установили кресты и колокола, которые в присутствии будущих прихожан торжественно освятил архиепископ Никон (Рождественский). Как писали затем петербургские газеты, всеобщая радость была омрачена лишь отсутствием почетного председателя братства – князя И. К. Романова, отбывшего из-за начала войны в действующую армию.

Первые послереволюционные годы

Так как построенный в Вырице храм Казанской иконы Божьей Матери не отапливался, то богослужения в нем проводились только в теплое время года. После захвата власти большевиками в него была свезена часть церковной утвари из закрытых в округе приходов. В частности, достоянием храма стал уникальный дубовый иконостас, украшавший ранее приютскую церковь Бруснициных. В отличие от большинства других религиозных центров, действовавших в Вырице, храм Казанской иконы не закрывался вплоть до 1938 года, когда волна репрессий, направленных против духовенства и наиболее активных прихожан, докатилась до его стен.

Закрытие храма и его дальнейшая судьба

Последний период активной деятельности клира был отмечен двумя важными событиями. Одним из них стало участие в так называемом иосифлянском движении, члены которого отказались признать законным решение властей об отстранении от руководства епархией правившего тогда митрополита Иосифа (Петрова). В те времена это было весьма рискованным шагом. Кроме того, после упразднения Александро-Невской лавры членом духовенства храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице стал ее бывший духовник – иеросхимонах Серафим (Муравьев). В течение последующих пяти лет он проводил неустанную работу по духовному окормлению жителей поселка и всех, кто посещал проводимые им богослужения.

После закрытия в Вырице храма Божьей Матери и упразднения его общины опустевшее здание получил в свое распоряжение ОСОАВИАХИМ. Отныне там, где раньше возносились молитвы, стали звучать голоса лекторов, просвещавших население в вопросах, связанных с обороной страны, а также развитием авиации и химической промышленности. К счастью, это не помешало бывшим прихожанам вынести и сохранить до лучших времен значительную часть икон и различной церковной утвари.

Годы войны и послевоенный период

Через два месяца после начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, немецкие войска вступили в Вырицу, и храм Казанской иконы Божьей Матери был вновь открыт. Такое решение оккупационных властей было обусловлено прежде всего тем, что на территории поселка временно дислоцировалось крупное подразделение, состоявшее из православных румын, воевавших на стороне Гитлера. Тем не менее это позволило многим нашим соотечественникам присутствовать на богослужениях и молить Бога о даровании победы над врагом и благополучном возвращении домой своих родных и близких.

После окончания войны находящийся в Вырице храм Казанской иконы Божьей Матери больше не закрывался, хотя в 1959 году власти предприняли такую попытку. С этой целью ими был дан формальный отказ в регистрации служивших в нем священников. Однако благодаря активной позиции, занятой жителями поселка, направившими жалобу в Президиум Верховного Совета СССР, храм удалось отстоять, и необходимые документы были оформлены. С февраля 1966 года в нем появился официально утвержденный штат клириков.

Объекты православного паломничества

В 2002 году на берегу реки Оредеж вблизи Казанского храма (Вырица) была сооружена часовня в память некогда жившего в этих местах святого преподобного Серафима Вырицкого. Ее установили на месте захоронения мощей угодника Божьего и схимонахини Серафимы (Муравьевой), с которой он до принятия монашеского пострига состоял в браке. Поскольку Серафим Вырицкий входит в число наиболее почитаемых православных святых, к часовне не иссякает поток паломников, прибывающих сюда круглый год.

Многих паломников привлекают в храм Казанской иконы (Вырица) проповеди, с которыми регулярно обращается к прихожанам его настоятель – протоиерей отец Георгий (Преображенский), в 2005 году сменивший на этом посту почившего протоиерея Алексия (Коровина). В них он, опираясь на тексты Священного Писания, разъясняет людям многие духовно-нравственные вопросы. Благодаря умению отца Георгия в простых и ясных словах передать слушателям глубину библейских истин его аудитория всегда многочисленна. Во многом благодаря этому человеку Казанский храм в Вырице и часовня св. Серафима Вырицкого вошли в число объектов Ленинградской области, наиболее посещаемых паломниками.

Образец храмовой архитектуры Севера России

И в завершение статьи остановимся на особенностях архитектуры и убранства храма. Построен он в стиле деревянных шатровых церквей, распространенных когда-то на Севере России, особенно в Вологодских и Олонецких землях. В основу конструкции положена классическая для подобных сооружений схема – «восьмерик на четверике», при котором верхний объем восьмисторонний, а основное здание имеет в плане прямоугольник.

Церковь окружена сплошной террасой – «гульбищем», а внизу имеет подклет – помещение, расположенное в цокольной части. Перед входом в притвор – первое из внутренних помещений храма – построено высокое крыльцо, также являющееся весьма характерной деталью для сооружений данного архитектурного типа. Внутренний объем церкви сравнительно невелик и рассчитан на присутствие в ней около семисот человек.

Святыни храма

Храм имеет три придела, главный из которых освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Его яркой достопримечательностью является резной дубовый иконостас, выполненный в свое время по рисункам главного проектировщика храма – М. В. Красовского. Среди святынь храма, к которым стекаются многочисленные толпы паломников, можно назвать епитрахиль, принадлежавшую когда-то преподобному Серафиму Вырицкому, а также частицы его мощей. Кроме того, посетители храма имеют возможность поклониться мощам святых угодников Божьих: преподобного Симеона Псковского, священномученика Антипы, Никанора Городноезерского и других святых.

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