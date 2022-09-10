А вы знали об этом?(Статья 45)

1.

Мало кто знает , что всесоюзный староста Калинин испытывал нездоровую страсть к юным девушкам, из-за чего палач народов Сталин называл его "Всесоюзным козлом"! Особую же страсть Михаил Калинин испытывал к юным балеринам и по этой причине даже стал покровителем Большого театра в 1922 году. Так ему было куда проще получать доступ к новым жертвам и взаимодействовать с ними в более приватной обстановке. Поговаривали, что приглянувшихся председателю девушек после выступлений привозили к нему в кабинет, где артистки исполняли фуэте прямо на письменном столе. От экстравагантных предпочтений Калинина, разумеется, страдала его супруга. Она уехала от мужа на Алтай, чтобы ничего не знать о его похождениях, а в конце 1930-х годов по обвинению в «троцкизме» получила несколько лет лагерей.

Была и другая версия – знакомые семьи Калининых полагали, что Сталин наказал Калинину за то, что та якобы не сумела наставить мужа-сластолюбца на путь истинный. Многие балерины вовсе не были против отношений с Михаилом Калининым, ожидая взамен на свою благосклонность получать от него материальные блага. Тот, в свою очередь, действительно осыпал фавориток подарками: преподносил им за свидания дорогие духи, платья и сладости.

Тем не менее далеко не всем был по душе такой формат «общения» с пожилым партийным деятелем.

Однажды Калинин увлекся шестнадцатилетней балериной Беллой Уваровой, но взаимности не дождался. После этого щедрый благодетель артисток превратился в кровожадного тирана, повсюду преследовавшего несчастную девушку. Между тем Уваровой прочили блестящую карьеру: танцами она занималась с четырех лет, затем начала учиться хореографии и сама занималась постановкой балетных этюдов. Директор балетного училища делала все, чтобы оградить девушку от навязчивого внимания Калинина, но тот не унимался. После двух недель знакомства со «всесоюзным старостой» Белла Уварова исчезла. Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп.

Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль после спектакля и скрылись. Близкие балерины были уверены, что девушку отвезли на дачу Калинина. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину. По его распоряжению была создана комиссия в составе Маленкова, Ежова, Поскребышева и Мехлиса. В ходе расследования Калинину изрядно потрепали нервы, но все же избавили от наказания.

Чтобы замять дело, Михаила Калинина на две недели отправили в отпуск. Согласно официальным документам – «на лечение». А вот родители Беллы Уваровой куда сильнее пострадали за тщетные попытки добиться справедливости. Вскоре после гибели балерины они были осуждены как шпионы и репрессированы. Вот она – подлая и извращенная сущность большевистских нехристей , которая усиленно скрывалась лживой советской пропагандой и которую нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этих сексуальных маньяков и убийц !

2.



Русскому писателю Сергею Есенину в свое время был выставлен диагноз: Биполярное аффективное расстройство (БАР).Симптомы: Мания преследования, внезапные вспышки ярости, неадекватное поведение (поэт прилюдно крушил мебель, бил зеркала и посуду, выкрикивал оскорбления). Несколько случаев есенинского помрачения не без смака описал в своих воспоминаниях Анатолий Мариенгоф.

История болезни: Из-за часто повторявшихся приступов МДП, провоцируемых, как правило, чрезмерным употреблением спиртного, Есенин несколько раз проходил лечение в психоневрологических клиниках — во Франции и в России.

Лечение, к сожалению, не оказало на пациента благотворного действия: через месяц после выписки из клиники профессора Ганнушкина Есенин покончил с собой, повесившись на трубе парового отопления в ленинградской гостинице «Англетер».Идеи, подаренные миру: Новые интонации в поэзии. Есенин сделал стилистической нормой, со слезой и всхлипами, любовь к деревне и деревенскому жителю (прямые его последователи не в стилистическом, но в идеологическом смысле — «деревенщики»). Есенин, много работавший в жанре городского хулиганского романса, по сути, задал канон современного русского шансона.

3.

После смерти Елизаветы II королевский трон Великобритании долго пустовать не будет — уже 10 сентября новым королем провозгласят экс-принца Чарльза. При этом, взойдя на трон, он сменит не только титул, но и имя. И станет Карлом III. Начнем с того, что у принца в оригинале вообще несколько вторых имен. Полностью его зовут Чарльз Филипп Артур Джордж.По традиции новорожденным в королевской семье дают несколько имен, каждое из которых отдает дань уважения кому-то из родственников. Вступая на престол, принц может выбрать любое из своих имен. Такая ситуация в королевской семье сплошь и рядом. Тот же отец Елизаветы II был королем Георгом VI, хотя для своих — Альберт. Чарльз мог стать Георгом VII ,но в итоге для титула монарха остановился на своем христианском имени.

Дело в том , что исторически так сложилось, что королей в Англии называют германским вариантом имени. Георг вместо Джорджа, Вильгельм вместо Уильяма и так далее. Чарльз в германской раскладке — Карл. А третий — потому, что до него уже были первый и второй. Скажу больше, теперь Чарльз стал не просто королем Карлом III, а королем Карлом III- рогоносцем !Что поделаешь, первая женушка , принцесса Диана, покорившая и одновременно опозорившая большое количество английских сердец, понаставила рога принцу Чарльзу, будучи еще его официальной женой, изменив ему с любовником - арабом !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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