Кризисы семейной жизни по годам: как преодолеть

Все семьи с течением времени переживают кризисные периоды. Переход от одного этапа развития отношений к другому у кого-то может происходить плавно и незаметно, у кого-то бурно.

В течение жизни супруги сталкиваются с различными непредвиденными обстоятельствами: потеря работы, конфликты с родственниками, переезды, болезни. Данные события негативно отражаются на взаимоотношениях и являются источником стресса.

Умение партнёров справляться с проявлениями кризиса в семье помогает сплотить супругов и укрепить брак.

Кризисы семейной жизни по годам

Кризисные годы в семейной жизни — это переломные этапы, которые переживают супруги на протяжении совместного пути. Одни люди умеют справляться с трудностями и быстро налаживают отношения, а другим это удаётся хуже. Мы поможем выявить проблемы на ранней стадии и дадим рекомендации по их преодолению.

Симптомами начала трудностей являются:

Снижение сексуального влечения.

Ссоры по вопросам воспитания детей.

Негативная реакция на поведение, привычки и поступки партнёра.

Отсутствие доверия и интереса к проблемам и делам друг друга.

Использование манипуляции для достижения цели.

Рассмотрим кризисы семейной жизни по годам и советы для взаимодействия.

1 год

Начало совместной жизни сопровождается взаимной адаптацией супругов друг к другу. Партнёры распределяют семейные обязанности и учатся выполнять роли мужа и жены. От того, как быстро пройдёт «притирка» молодожёнов, зависит, какие отношения они смогут построить и как будут решать возникающие проблемы.

Кризис 1 года семейной жизни — это соперничество и борьба за право быть главой семьи.

Переломный момент в жизни супругов может сопровождаться эмоциональным всплеском, взаимными оскорблениями и доходить до разбитой посуды. Кризис будет иметь негативные последствия, если молодожёны успели накопить обиду и негодование по отношению друг к другу. Спокойное протекание кризиса будет у тех, кто дорожит отношениями и готов идти на компромисс.

Если возникшие установки и ожидания по отношению к партнёру не оправдались, то возникает «феномен усталости в браке». Он проявляется во внутреннем одиночестве и отчуждённости. Супруги находятся рядом, но не испытывают чувств, которые объединяют их.

Как пережить:

освоить новые роли мужа и жены;

разделить домашние обязанности и выполнять их;

брать ответственность не только за себя, но и за партнёра;

уважать мнение супруга и поддерживать в трудную минуту.

3 года

В этот период у многих семей появляется первенец. Супруги примеряют новые для них роли родителей. И вот тут и могут возникать конфликты. После рождения малыша женщина большую часть времени уделяет уходу за новорождённым, а муж может чувствовать себя обделённым вниманием.

Кризис 3 лет семейной жизни сопровождается появлением новых забот. Постоянные недосыпы молодой мамы и материальная зависимость от супруга могут вызывать всплески гнева и агрессии по отношению к нему. Женщине в этом случае следует понимать, что у мужчины отцовский инстинкт не включается сразу после появления на свет малыша, для его активации нужно время. Жене стоит поощрять даже незначительную помощь со стороны мужа. В такой ситуации мужчина будет чувствовать свою значимость и необходимость семье.

Как пережить:

уделять внимание друг другу;

больше разговаривать — ваше общение не должно сводиться только к «детским темам»;

не накапливать обиду, озвучивать свои потребности и желания;

решать возникшие проблемы с помощью сотрудничества и компромисса;

стараться разнообразить сексуальную жизнь.

5 лет

Спустя пять лет семейной жизни проходит период адаптации партнёров, рождение первого ребёнка пережито, в этот период может возникнуть неудовлетворённость самореализацией. Может случиться так, что у женщин, которые определённое время посвятили воспитанию малыша, возникает потребность в профессиональной реализации. А мужчина может не поощрять данное устремление супруги.

На фоне этих разногласий наблюдается кризис 5 лет семейной жизни.

Как пережить:

больше времени проводить вместе, совершать совместные прогулки, посещать мероприятия;

предоставлять свободу партнёру, чтобы он мог проводить время с друзьями;

проявлять терпение и сдержанность, контролировать эмоции;

общаться с близкими людьми и обсуждать свои потребности и желания.

7 лет

В любом браке со временем наступает однообразие. Кризис семьи 7 лет — это тяжёлый период, когда отношения приедаются, а физическая близость не приносит былого удовлетворения. Мужчины в это время могут начать искать утехи на стороне. И одновременно у женщин в данный период может возникнуть желание родить второго ребёнка. Такое решение может стать причиной ссор между супругами.

Как пережить:

обратиться к психологу, который поможет разобраться в проблемах и сохранить брак;

разнообразить совместное времяпровождение;

создать романтическую обстановку, чтобы возобновить былую страсть.

10 лет

Кризис семейной жизни через 10 лет наступает незаметно для окружающих и самих супругов. Разногласия, непонимание потребностей друг друга и чрезмерная занятость профессиональным развитием партнёров может привести к охлаждению чувств. В сексуальных отношениях часто наступает безразличие и эмоциональная холодность. Вначале такое отношение проявляется со стороны одного из супругов, а потом и со стороны второго. Семейные ссоры могут возникнуть из-за непонимания потребностей друг друга и охлаждения в отношениях.

Как пережить:

вспомнить или создать семейные традиции;

обсуждать потребности каждого супруга в браке;

интересоваться делами и проблемами в разных сферах деятельности партнера.

12 лет

Данный этап часто совпадает с личностным «кризисом середины жизни». Партнёры анализируют совместно пройденные годы, подводят итоги успехов и поражений. Недовольство одного из супругов вымещается на другого, возникают разногласия. Кризис 12 лет семейной жизни проходит легко и незаметно, если уделяется внимание друг другу, открываются новые стороны в отношениях. Сложности переломного момента в отношениях возникают из-за нежелания партнёров уступать друг другу и брать ответственность за принятые решения.

Как пережить:

искать совместные интересы;

заняться профессиональной самореализацией;

посвятить время хобби и увлечениям.

20-25 лет

Кризис «опустевшего гнезда». Дети выросли и у партнёров появляется чувство опустошенности, утраты смысла жизни. Если у супругов нет общих интересов, то возникает желание развестись и «пожить для себя». Возрастной кризис партнёров может проявляться в желании завести роман на стороне и почувствовать себя любимым и нужным.

Как пережить:

вспомнить всё хорошее, что было прожито вместе;

уделять внимание друг другу;

больше времени проводить на природе, путешествовать;

не ограничиваться жизнью детей и внуков;

сохранять собственные увлечения и интересы.

25-30 лет

Этот период кризиса называют также «серый развод». Супруги чувствуют, что у них нет общих интересов, они надоели друг другу, привычки вызывают отрицательные эмоции и раздражение. Партнёры могут перестать спать в одной постели, сексуальная жизнь утрачивает привлекательность, у мужчин возникают проблемы с эрекцией, а женщины стесняются своего тела. Свободное время супруги могут проводить, занимаясь собственными интересами, хобби или общением с детьми и внуками.

Как пережить:

переосмыслить жизненные цели и достижения;

изменить отношение друг к другу;

внести в отношения романтику и новизну.

Супругам следует помнить, что кризис семейных отношений — это закономерный этап развития брака. С течением времени изменяется личность, появляются новые интересы, меняется и отношение к партнёру, оценка его поведения и поступков. Пережить кризис поможет любовь, доверие и уважение. Секрет семейного благополучия — в готовности прийти на помощь и поддержать друг друга на каждом этапе совместного пути.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459461310511056964/

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