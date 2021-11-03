Примачество на Руси. Почему мужчины "выходили замуж"?

Брак не по любви — довольно не редкое явление, и современные реалии часто нас в этом убеждают. Однако и на Руси подобное случалось едва ли не с большей периодичностью, чем сейчас. И если образ несчастной невесты уже давно запечатлён и на полотнах художников, и в литературных произведениях, то образ женившегося не по любви мужчины совсем не популярен. Удивительно, но, в большей степени, именно они часто были вынуждены вступать в брак по расчёту.

Что их толкало на подобное, и как складывалась семейная жизнь?

Что такое «примачество»?

Мужчин, которые были вынуждены из-за определённых обстоятельств жениться не по любви и жить в доме супруги, на Руси называли «примаками». Отсюда и родилась фраза «пойти в примаки», которая напрямую означает «перейти жить в дом жены». Не трудно понять, что это выражение носит негативную эмоциональную окраску.

Отношение к примакам было соответствующим — их не считали «настоящими мужчинами», относились к ним презрительно. Причём такие мужчины подвергались не только общественному порицанию, но и неодобрению со стороны родственников невесты, с которыми они вынуждены были жить.

Базировалось такое негативное отношение, прежде всего, на традиционном представлении, что именно невеста должна жить в доме жениха. Но мало кто понимал, что бывают случаи, когда будущая семья была вынуждена поступить иначе.

Почему мужчины "выходили замуж"?

Причин, по которым жених оставался в доме родителей невесты, на самом деле, было довольно много. В основном, они сводились либо к нужде, либо к обычаям.

На Руси испокон веков существовала традиция, когда младший ребёнок в семье остаётся жить со стареющими родителями, чтобы обеспечить им должную старость и помогать в быту. Если последним ребёнок в семье являлась девушка, то жених должен был последовать за ней. Разумеется, родители невесты в таком случае были только рады лишней мужской силе в доме.

Однако чаще всего на то, чтобы пойти в примаки, мужчин толкало бедность или более низкое финансовое состояние в сравнении с семьёй невесты. Иногда причиной становились жизненные трудности, вследствие которых мужчина лишался своего дома или участка — пожар, иные природные бедствия, грабёж, военные действия. Тогда молодому человеку оставалось только два пути — идти в примаки или в рекруты. Как раз таки с помощью примачества многие юноши могли «откосить» от воинской обязанности.

Махинации с хозяйством

Бывали и такие случаи, когда юношу отправляли в примаки собственные родители. Чаще всего это совершали обладатели очень крупных земельных участков, большого домашнего хозяйства. Делали это из жадности: если сын уйдёт в примаки, то ему в будущем не понадобится отдавать часть участка, которая по праву принадлежала бы ему.

Поскольку детей в семьях на Руси было большое количество, то родители старались выдать удачно замуж дочерей, а иногда и сыновей. Это позволяло хозяевам не делить наследство между детьми и оставить хозяйство только одному ребёнку.

Иногда случались противоположные случаи — хозяева больших участков опять-таки из нежелания разделять хозяйство принимали в свой дом примака.

Аналог современного брачного договора

Многие считали, что примаки «пришли на всё готовое», поэтому живут как в сказке. На самом же деле, это было совершенно не так. Да, супруг становился обладателем имущественных прав на хозяйство родителей невесты. Но при этом обязанности и права подробно оговаривались и прописывались в специальном договоре.

Чаще всего этот договор заключался между женихом и отцом невесты, в иных случаях — с тёщей. Такие документы были распространены на Руси в XV-XVI веках и закрепляли права обеих сторон, но в большей степени там прописывались условия совместного проживания и обязанности супруга.

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