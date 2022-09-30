Развал американской империи зла начался

На мировом энергетическом рынке формируется «идеальный шторм» .К аномально высоким ценам на природный газ добавятся и нефтяные котировки. Стоимость барреля «черного золота» уже этой зимой может подскочить до 200 долларов, а то и выше. Удивительно, но все эти проблемы носят рукотворный характер. Как сообщается, «Большая семерка» или G7 приняла принципиальное решение о введении так называемого «потолка стоимости » российской нефти.

Коллективный Запад хочет покупать российскую нефть по заниженным ценам, но в конечном итоге может очень дорого за это заплатить. Разговоры о том, чтобы принудительно ввести ограничения на уровень стоимости «черного золота», экспортируемого из России, идут довольно давно . Делается это под самым «благовидным» предлогом, а именно: снизить нефтяные доходы России, чтобы лишить ее возможности вести войну на Украине. Об этом еще в конце июля 2022 г. сообщил прямым текстом лично президент Джо Байден : «В ближайшие недели я буду делать все возможное для снижения цен» !

Россия является крупным игроком на мировом нефтяном рынке, на ее долю приходится 1/10 доли от его совокупного объема. Европа традиционно употребляла 2 миллиона баррелей российской нефти в день.

Также крупным импортером тяжелой российской нефти, а точнее , мазута, в последние годы стали США.

Наряду с газом, нефть является одним из важнейших источников пополнения российского бюджета и поэтому с 5 декабря 2022 года вступает в силу эмбарго Евросоюза. Однако, несмотря на эти ограничительные меры, ежемесячные доходы России от экспорта «черного золота» даже подросли. Причина проста — вместо стран коллективного Запада углеводородное сырье пошло на рынок Юго-Восточной Азии. Новыми крупнейшими покупателями стали Китай и Индия.

На этом фоне, чтобы хоть как-то ограничить валютные доходы России, амбициозные страны G7 цинично договорились между собой , что де-факто будет создан международный картель, который согласиться покупать российскую нефть не выше определенного ценового лимита, установленного им самим. Кремлю, по их задумкам ,придется снабжать этих западных дармоедов практически дармовой нефтью, не получая соответствующих валютных доходов!

Под свою откровенную аферу США и их пособники из G7 сейчас пытаются привлечь и другие страны, особенно Китай и Индию. В этом случае продажные западные функционеры намереваются покупать российское сырье за гроши , чтобы в очередной раз разорить Матушку Россию. Однако Путин из-за подобной авантюру отказал продавать им нефть, в результате чего мировые котировки стремительно взлетели за 200 долларов и выше . Вся эта ситуация показывает, с каким международными подонками и авантюристами России приходится иметь дело! Скажу больше, у продажных западных неоколонизаторов желание навредить и разрушить Россию настолько доминирует, что они готовы идти даже на собственные материальные убытки!

Об этом свидетельствует неоспоримый факт, согласно которому Газпром через фондовый рынок примерно на 40% принадлежит Западу, в результате чего Запад от Газпрома получает 40% доходов. У «Роснефти» эта цифра в районе 35%. «Русал» Дерипаски – он чуть ли вообще не весь западный. Вот истинная враждебная сущность западной империи зла против Матушки России !

Вместе с тем и этого им оказалось недостаточным и они организовали диверсию на "Северном потоке", которая, скорее всего, вывела газопровод из строя надолго, если не навсегда! Разумеется, главные выгодополучатели произошедшего – американцы – тут же поспешили привычно обвинить во всём Россию и Путина, якобы стремящегося перекрыть возможные поставки газа в Европу. Хотя ни один здравомыслящий человек не объяснит, зачем Путину взрывать газопровод, стоивший кучу денег, если для остановки подачи газа достаточно перекрыть вентиль.

Однако для грязной пропаганды слабоумной западной публики, восемь лет верившей, что "донбасские сепаратисты обстреливают свои города сами", и такой очевидный бред, как "Россия сама себя высекла", может вполне сойти за правду. Однако больше всего непонятна позиция неразумных и доверчивых европейцев , которых американцы развели как лохов!

Дело в том, что американцам, развязавшим войну на Украине, крайне выгоден затяжной характер этой войне, чтобы ослабить не только Россию, но Европу, после чего вступит в силу план В – восстановление экономического доминирования над территорией «от Лиссабона до Владивостока», где территориальная принадлежность Украины уже абсолютно не важна! Именно поэтому алчные американцы, которым особенно выгодно ослабление Европы и России, недавно вывели из строя три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай государственной диверсии в истории Европы. Ведь только им было это выгодно и только они могли осуществить подобную диверсию, подорвав газовые трубы на дне Балтийского моря!

Первопричиной же всех этих трагических событий является то , что «Титаник» Запада – корабль, ставший уже трудноуправляемым, однозначно начал постепенно тонуть! Не видеть этого «цивилизационного и преднамеренного кораблекрушения» может только совсем слепой и неадекватный человек. Первый звонок о том, что американский долларовый пузырь начинает лопаться, прозвучал в начале кризиса 2007 года. Его же первопричина – структурный кризис экономики США.

Это спекулятивная экономика, основанная на возможности бесконтрольно печатать основную мировую валюту – доллар. Можно было только продлить время агонии на несколько лет, втянув в долларовую систему как можно больше стран. Но вот беда – у Европы своя валюта. И довольно крепкая.

Именно тогда аналитики впервые сказали о том, что для спасения экономики США и структурной её перестройки лучше всего подошла бы новая мировая война. Именно поэтому для американцев нынешний украинский конфликт был неизбежен. Напомним, что именно благодаря Второй мировой Америка окончательно выбралась из Великой депрессии и стала мировым кредитором. Процесс дезинтеграции американоцентричного мира, основанного на абсолютном доминировании доллара США, все нарастает и рано или поздно он приведет к крушению американской империи зла !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Заслуживает внимание довольно дерзское и циничное заявление Бжезинского :«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок , но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках , вы еще разберитесь : это ваша элита или уже наша ? Я не вижу ни одной ситуации , при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».Думаю, стоит призадуматься после такого бесцеремонного заявления !!!

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