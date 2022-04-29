Имена ангелов в исламе: их обязанности

Ислам относится к одной из трех авраамических религий, который чтит единого всемогущего Творца вселенной. Ангелы в исламе играют ключевую роль в управлении Всевышним миром. Среди них так же есть иерархия, как и в видении других родственных религий.

Ангелы являются творениями Всевышнего, которые были созданы из тонкой субстанции, но не грубой материи, как люди. Они выполняют волю Аллаха в отношении людей и животных.

Недавно я беседовала со своей соседкой по лестничной площадке, она мне рассказала много интересной информации о мире ангелов. Хочу поделиться с вами тем, что узнала от Айшат.

О СОЗДАНИИ АНГЕЛОВ

По мнению мусульман, ангелы являются могущественными неземными существами, уступающими в своей силе только Аллаху. Всевышний создал множество бесплотных существ, одними из которых являются джинны.

В свою очередь, джинны разделяются на добрых и злых (шайтанов). Добрые джинны похожи в своих проявлениях на людей, они даже могут быть правоверными мусульманами. Шайтаны — это бесноватые существа, цель которых — навредить и погубить человека.

А кем являются ангелы в исламе? Это добрые безгрешные существа, которые никогда не могут стать падшими, как в христианстве. В этом принципиальное отличие ангелов в исламе от прочих авраамических религий.

Если по версии христианства и иудаизма треть ангелов поддержала падшего Люцифера, то в исламе подобный сюжет полностью исключен.

Это связано с тем, что в исламе верят во всемогущество Аллаха, который не наделил ангелов свободой выбора, как человека. С точки зрения мусульманской религии никто и никогда не может обмануть Аллаха, предать его и воспротивиться его воле. Имеется в виду — на Небесах.

На заметку! Ангелов в исламе называют «малаика». Они не имеют пола и лишены свободы выбора.

Все ангелы в исламе являются бесполыми существами, не ведающими соблазна и греховных помышлений. В ангельской среде установлена строгая иерархия, то есть, нет равноправия.

Каждая группа ангелов исполняет свои обязанности и беспрекословно выполняет поручения Всевышнего. Полчища безымянных ангелов наполняет тонкий мир, но у некоторых из них есть имена.

Где живут ангелы? Они наполняют параллельное нашей вселенной пространство, которое пересекается с миром людей и постоянно взаимодействует. Это пространство невидимо для людей, но реально существует, хотя в нем не действуют законы физики.

Одной из функций ангелов является прославление имени Аллаха и его величия. Об этом так сказано в священном Корне:

Свойства ангелов согласно исламу:

это бесполые существа, не ведающие соблазна;

они невидимы для людей;

они являются покорными рабами Аллаха, чистыми и безгрешными;

ангелы созданы из света, а джины — из пламени;

никто из людей не видел ангелов в их первозданном виде;

они могут принимать любой облик;

перемещаются с огромной скоростью при помощи крыльев;

не нуждаются в еде, сне, воде и тепле, как люди и животные;

обладают разумом, но знания их ограничены;

они превосходят силой людей и джиннов.

Ангелы созданы Всевышним для помощи людям, они сопровождают каждого человека с момента рождения и до самой смерти. После смерти они сопровождают душу в загробный мир. Ангелы приносят к Аллаху молитвы людей, особенно, если кто-то молится за другого в его отсутствии.

Ангелы молятся за человека, совершающего намаз, и продолжают за него молиться до тех пор, пока не завершится его ритуальная чистота. Поэтому все молитвы бывают услышаны Всевышним, благодаря помощи ангелов. Эти бесплотные духи молят Аллаха простить человеку все его грехи, помиловать его и не карать.

Ангелы слетаются во все мечети мира и записывают тех, кто первыми приходит на пятничную молитву. Этим праведникам Аллах дает больше всех благословений. Прийти на молитву нужно за час до начала.

Несмотря на преимущества перед людьми, ангелы все же смертны. Бессмертием обладает один лишь Всемогущий Аллах. Всевышний может обходиться без помощи ангелов, он ни в ком не нуждается. Поэтому в исламе не принято поклоняться ангелам, как это делают в других религиях.

Мусульмане поклоняются единственному Аллаху, создателю всех живых существ во вселенной.

ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ АНГЕЛЫ

В исламе ангелы не совершают злых поступков, но постоянно записывают в особую Книгу все деяния человека — злые и добрые. Эти писари приставлены к каждому человеку и фиксируют каждый шаг мусульманина. Ангел с правой стороны записывает хорошие дела, а ангел слева — дурные поступки.

Это отличается от христианского религиозного представления, согласно которому ангел и бес оказывают влияние на выбор человека — бес склоняет ко греху, ангел взывает к совести.

Вся информация о человеке будет рассматриваться на божьем суде, чтобы вынести справедливый вердикт. Поэтому нужно внимательно следить за всеми словами, сказанными в этой жизни: любое из них может сместить весы в сторону преисподней. В исламе верят, что спасение верующего — в молчании.

По представлению правоверных, за каждым человеком наблюдают разные ангелы: их группы сменяют друг друга во время положенных молитв правоверного. Ангелы возносятся к Престолу Всевышнего и сообщают о выполненной работе и о состоянии человека, за которым наблюдали.

Если человек совершает грех, то ангел не сразу фиксирует это действие в Книгу. Он ждет 6 часов, не соизволит ли человек раскаяться и исправить свое неправедное деяние? Если человек опомнится и исправит прегрешение, то ангел не будет вносить его в Книгу грехов.

Если правоверный занедужит и будет находиться на одре болезни, то за каждый прожитый день и ночь ему записывают множество благих деяний. То есть, болезнь может искупить множество неправедных проступков.

В исламе есть ангелы-хранители, они невидимо присутствуют рядом с человеком и охраняют его. Один находится впереди, другой позади. В отличие от христианства, ангелов-хранителей в исламе много, и они сменяют друг друга.

Если в христианстве ангелы-хранители охраняют человека днем и ночью, то в исламе — это пара ангелов для ночной и дневной защиты, которая сменяет друг друга.

АНГЕЛЫ АДА И РАЯ

Верующие мусульмане благословлены Аллахом и защищены от гибели. А как быть с теми, кто не определился в вере? За ними тоже наблюдают ангелы вплоть до самой смерти. Если человек успеет раскаяться и осознать единственность Аллаха, он будет прощен.

Но если грешник умирает нераскаянным, то ангелы отступают от него. Во время смерти к ним приходят каратели и забирают душу в преисподнюю.

Все добрые дела этих людей перечеркиваются отсутствием веры. Они жили согласно своему усмотрению, а не по воле Аллаха, поэтому он не примет их и обрушит весь свой праведный гнев на грешников. Смерть грешников будет ужасной, полной боли и страданий.

В преисподней их встретят 19 ангелов ада. Но это указаны руководители. В аду намного больше ангелов, которые исполняют указы своих начальников. Точное их число не известно. Умилостивить или как-то разжалобить ангелов ада невозможно: они беспрекословно выполняют волю Аллаха и наказывают грешников.

Праведники и спасшиеся джинны после смерти наследуют райские обители. В них каждая душа обретет покой и умиротворение. В райских садах нет преступности, страха, унижения, злобы и ненависти. Человеку не нужно будет добывать себе пропитание тяжким трудом, терпеть лишения и голод.

4 АНГЕЛА В ИСЛАМЕ

В ангельской иерархии есть 4 главных ангела, которых можно назвать архангелами:

Джабраил (Джибриль);

Микаил;

Азраил;

Исрафил.

Это приближенные к Аллаху ангелы, которых называют микаррабун. Джабраил соответствует христианскому архангелу Гавриилу, Микаил — Михаилу, Азраил — это иудейский архангел смерти Самаэль, Исрафил — это архангел Рафаил. Азраил (Самаэль) в христианском понимании является сатаной, дьяволом, так как связан со смертью.

В исламской теологии Азраил не является ангелом зла, он просто выполняет возложенную на него Аллахом миссию.

Однако в священном Коране имя Азраил не упоминается, вместо него можно встретить слово Маляк аль-маут, что в переводе с арабского обозначает «ангел смерти». В соответствии с этим мусульмане не могут утверждать, что ангела смерти зовут Азраил, но и не могут категорично это отрицать.

Никто не знает точно, как зовут ангела смерти в исламе, но предполагается, что это Азраил.

Ангел Микаил в исламе — это ангел милосердия. Также он управляет погодой и раздает пропитание людям. Ангел Исрафил — это вестник Страшного суда в конце времен. Он сначала вострубит об умерщвлении всего создания, а второй раз вострубит для воскресения.

АНГЕЛ СМЕРТИ В ИСЛАМЕ

Во всех авраамических религиях смерти отводится особое значение. Ангел смерти в исламе носит имя Азраил, он руководит сомнами своих безымянных помощников — малаикат аль-маут. Сам Аззраил является приближенным к Аллаху, его верным слугой.

По убеждению мусульман Азраил погибнет самым последним в страшный Судный день, так как до последнего будет исполнять свою миссию.

В отличие от иудейской религии, в которой ангел смерти именуется демоном Самаэлем, Азраил представляет собой положительный персонаж. И это несмотря на то, что он является палачом и убивает людей. Но Азраил не несет ни за что ответственность, так как данную роль определил ему сам Всевышний.

Иерархия ангелов смерти:

назиат;

нашитат;

сабихат.

Назиат забирают души неверных и отступников и отправляют их в преисподнюю. Считается, что эти ангелы дурно пахнут, прячут свои лица в темную материю и немилосердно отделяют душу от тела тупым ножом. Это каратели.

За правоверными мусульманами приходят нашитат, второе название у них малаикат аль-рахмат. Это милосердные ангелы, которые очень аккуратно и бережно отделяют душу от тела и отправляют ее в райские обители.

Такое поверье полностью совпадает с иудейским религиозным воззрением о том, что за праведниками приходит милосердный архангел Гавриил (Габриэль) и острым ножом бережно отсоединяет душу от тела. Лица этих ангелов прикрыты тонкой белой материей, сотканной из облаков, пахнут они райскими кущами.

Сабихат являются помощниками другим ангелам смерти. Считается, что они предупреждают праведников о близкой кончине, готовят их к этому событию. Также мусульмане полагают, что сабихат забирают души животных, ведь они тоже были созданы Аллахом.

В некоторых учениях ислама к ангелам смерти относят чудовищного Исраила. Этот ангел возвестит в последние времена о наступлении конца света. Для этого Исраил дунет в огромную трубу, звук которой заполнит всю вселенную.

АНГЕЛ ДЖАБРАИЛ

Кто такой ангел Джабраил в исламе? Этому ангелу отведена особая миссия — донести до пророков слова Всевышнего. Другое его название — Джибриль. Этот ангел несколько раз упоминается в священном Коране и в хадисах. Он мог явиться пророкам в человеческом облике, но иногда они просто слышали его голос.

Но как выглядит ангел Джибриль (Джабраил) в своем первозданном виде? Считается, что он имеет не менее 600 крыльев, которые закрывают собой пространство между небом и землей. Этот ангел прикосновением своего крыла может уничтожить целый город.

На заметку! Архангел Джабраил почитается в исламе как Святой Дух.

Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? Основная его миссия — это передача слов (откровений) Аллаха людям через избранных пророков. Это самый главный из всех ангелов, приближенных к Аллаху.

В священном Коране написано, что ангел Джабраил предстал в облике прекрасного юноши перед Марьям (девой Марией), матерью пророка Исы (так называют в исламе Иисуса христа). Однако никто на самом деле не знает, как выглядят ангелы, кроме их Создателя.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2466927724592892230/

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