7 законов Вселенной

Каждый раз, когда мы жалуемся на жизнь, нелишне вспоминать: это не мир несправедлив — это мы что-то делаем не так.

Существует 7 основополагающих законов, по которым живет Вселенная. Незнание их не освобождает от ответственности.

Знание — поможет не совершать ошибок, достичь гармонии и жить счастливо.

1. Закон пустоты:

Если вам нужны новые туфли, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами. Новое приходит лишь тогда, когда вы избавляетесь от старого.

2. Закон циркуляции:

Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете.

3. Закон воображения:

Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении. Сделайте описание своего идеального дня и не показывайте его никому, кроме того, кому доверяете. Храните это описание где-нибудь под рукой, и в свободное время перечитывайте его.



4. Закон творчества:

Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и воображения.

5. Закон воздаяния и получения:

Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере.

Когда вы получаете блага, очень важно делиться им с окружающими. Если у вас — дар, и вы не используете его, то оскорбляете вашу Божественную сущность. Чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям, вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь.

6. Закон десятины:

Вселенная всегда возьмет свою десятину. Это просто закон благодарности источника поддержки — 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам. Деньги — обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д.



7. Закон всепрощения:

Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2555440622103169247/

А вы знали об этом?

Парацельс – выдающийся медик, родившийся в 1493 году, считается основателем современной науки и химической медицины. Он был блестящим знатоком медицины, астрологии, ботаники и алхимии. Парацельс первым установил взаимосвязь психических и физических заболеваний.

Он открыл пользу цинка и верил, что здоровым человеком может стать только тот, кто живет в гармонии с природой. Его методы «магического исцеления» являются симбиозом химической медицины, астрономии и алхимии.

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