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Аналогов нет: 5 видов оружия, которые на сегодняшний день есть только у России

Вооруженные силы всех ведущих стран мира имеют свою собственную специфику, которая прямо проистекает из географических и климатических условий, политической обстановки, военной традиции и тех задач, которые ставятся перед армией. 

Поэтому нередко случается так, что войска страны могут располагать подразделениями, техникой или оружием, которое не имеет аналогов в других государства. Россия является одной стран, которые располагают в том числе весьма специфическим вооружением.

Аналогов нет: 5 видов оружия, которые на сегодняшний день есть только у России

1. Малые ракетоносцы

Небольшие, но грозные. |Фото: m.123ru.net.

Небольшие, но грозные.

Мал, да удал – именно так можно охарактеризовать малые ракетоносцы России. Подобных кораблей нет ни у одной другой страны на сегодняшний день. Речь идет о кораблях проекта 216-31 «Буря-М». Суда сочетают в себе по-настоящему крошечные габариты (по меркам военных кораблей) и чудовищную огневую мощь. Водоизмещения «Бури-М» составляет всего 850 тонн, а размеры 75х10 метров. При этом «малыши» несут до 8 ракет «Калибр» и «Циркон» с дальностью поражения 2 тысячи км.

2. Десантная бронетехника

Большое количество десантной бронетехники. |Фото: politryk.ru.

Большое количество десантной бронетехники.

Россия традиционно остается страной, которая делает большую ставку именно на воздушно-десантные операции. Именно поэтому у страны в распоряжении имеется огромный ассортимент техники пригодной для сбрасывания на парашюте прямо в зону боевых действий.

Перечень широк: самоходные орудия Спрут-СД, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», БТР-МДМ «Ракушка», многочисленные образцы разнообразной техники на базе машин БМД-3 и БМД-4.

3. Гиперзвуковые ракеты

Гиперзвуковые ракеты уже в строю. | Фото: fishki.net.

Гиперзвуковые ракеты уже в строю. 

На сегодняшний день гиперзвуковые ракеты есть только у армии России. Те же Соединенные Штаты Америки в данном вопросе вынуждены догонять. Там работаю сразу над двумя подобными проектами: X-51A «Waverider» и AGM-183A. В войсках РФ же на данный момент используется две модификации гиперзвуковых ракет – это Х-47-М2 «Кинжал» и противокорабельная 3М-51 «Альфа».

4. Стратегические ракетоносцы

Аналогов этому самолету нет. |Фото: оввакул.рф.

Аналогов этому самолету нет. 

Ни в одной другой стране не используются самолеты-ракетоносцы. Нечто подобное есть в США – это B-1B «Лансер». Однако, несмотря на ряд общих моментов, американский самолет все-таки является бомбардировщиком. Отечественный Ту-160 «Белый лебедь» в свою очередь специализируется на доставке именно ракет с дальностью поражения 5 тысяч км. Боезапас самолета может варьироваться в зависимости от типа используемых ракет.

5. Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия

Лисья гончая. ¦Фото: Instagram.

Лисья гончая.

Речь, конечно же, идет про знаменитый еще советский самолет Миг-31. Несмотря на почтенный возраст, машина используется по сей день и, что не менее важно, не имеет аналогов ни на Запада, ни на Востоке. Само собой, легендарный 31-ый уже несколько раз модернизировался. Главной особенность перехватчика является его радиус действия.

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