Зачем детям в СССР удаляли гланды и к чему это привело

Операция по удалению небных миндалин, они же гланды, в СССР проводились регулярно. Причиной для удаления могло послужить банальное воспаление, а более симптомов и не требовалось. Данная операция считалась полезной и рекомендовалась практически всем.

В наше время от нее почти отказались, а проводят лишь в исключительных моментах, когда воспаление представляет угрозу и может привести к возникновению серьезных осложнений.

В сегодняшней статье мы разберемся в реальной причине массового удаления гланд и почему от этой операции решили отказаться в большинстве случаев.

Функции гланд

В первую очередь нужно понять то, какие функции в нашем организме выполняют гланды. Информацию по этому поводу дала врач-отоларинголог Нина Руденко прокомментировала проблему так:

Они (гланды) борются с бактериальной, вирусной, грибковой инфекцией и активно продуцируют иммунные клетки. Нина Руденко в интервью каналу 5-TV

Помимо этого гланды выполняют кроветворную функцию и реагируют на проникновение болезни. Грубо говоря, это так называемый барьер, который начинает работать, если организм сам не справляется с возбудителем «болячки». Гланды помогают организму, а самое главное, организму маленького ребенка с еще слабым иммунитетом, не дать проникнуть инфекции в нижние дыхательные пути и переболеть «легко».

Как к этому относились в СССР

В Советском Союзе на многие вещи отношение было совсем другое, что касается и медицины. И если в некоторых вопросах советская медицина шла впереди планеты всей, а ее наследием мы гордимся до сих пор, то в иных моментах она была на уровне позднего средневековья. Это касается и небных миндалин (гланд).

Еще 30 лет назад гланды считали рудиментом, абсолютно ненужным органом. К тому же при болезни он воспаляется, причиняя дискомфорт, мешая принимать пищу и даже пить. Поэтому советские врачи нещадно резали и кромсали горло детей и взрослых, удаляя вредоносный пережиток эволюции. Тем самым они сокращали иммунитет пациентов колоссально, увеличивая шанс подхватить простудное заболевание в два раза, что особо чревато последствиями для маленьких детей.

Удалить гланды это практически тоже самое, что вырезать часть печени. Упомянутая выше Руденко утверждает:

На самом деле дети, которым удаляли небные миндалины, в последующем болели различными формами респираторных заболеваний и инфекциями нижних дыхательных путей — трахеитами, бронхитами, пневмонией. Дело в том, что они лишались защитного барьера на пути инфекции в горле, ведь небные миндалины выполняют иммунную функцию и препятствуют проникновению инфекции в нижние дыхательные пути. Нина Руденко в интервью каналу 5-TV

Возможно это одна из тех причин, почему население нашей страны так подвержено различным респираторным заболеваниям, а осенью и весной ребенку сложно попасть на прием к врачу.

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