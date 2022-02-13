Почему Речь Посполитая не стала Великой империей, а у России получилось?

Речь Посполитая – некогда самое крупное в Европе польско-литовское государство. Однако стать крупнейшей восточнославянской империей не сложилось, хоть и были для этого все предпосылки. Почему же так произошло? И почему это места заняла Россия?

В те далекие времена Россия и Речь Посполитая по численности были практически одинаковыми государствами. Этот факт – есть понимание успешных войн против России. Правда, даже военные успехи не смогли помочь этой стране стать Великой империей. Вся вина в несостоявшейся Державе, по мнению поляков, легла «тяжелым бременем» на плечи России.

Виной же России оказалось умение объединить земли и народы, входившие в Речь Посполитую, в своей империи. Если адекватно подойти к сложившейся ситуации, выяснится, что виновны лишь сами поляки. В данном случае даже не стоит говорить обо всех народах, которые в то время проживали в этой стране. Речь Посполитая как государство отличалась много национальностью. В ее составе были такие земли, как прибалтийские (практически все), украинские, молдавские, белорусские территории, Восточная Пруссия. Национальная политика страны, но никак не многонациональность, и стала первой бедой поляков.

Среди многих наций, проживающих в Речи Посполитой, русские составляли большинство.

Отношение к этому народу легко понять всего лишь из одного факта. Поляки назвали русский народ словом «быдло». Дискриминация по национальному признаку налицо. А вот, чтобы государство стало поистине многонациональным, нужно приложить достаточно усилий, чтобы людей разной национальности сделать равноправными по максимуму. И это достижение дорогого стоит. Вот почему в России (при достаточном количестве недостатков) с этим вопросом смогли справиться. Именно это преимущество России над Речью Посполитой и позволило нашей стране выйти на передовые рубежи в создании Великой Империи, и не только выйти, но и победить. Национальная политика (если ее так можно назвать) привела к тому, что страна медленно, но уверенно катилась в пропасть.

Второй «бедой», не позволившей Речи Посполитой опередить Россию, стала система власти. Централизованная сильная власть в России против двуединой демократической монархии. Кстати именно такая демократия в королях находились иностранцы.

Всего два фактора, а результат потрясающий. Всего два фактора – и нет Великой Империи, о которой так мечтали поляки.

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