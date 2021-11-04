Мы прекрасно понимаем, что чудес в нашей солнечной системе гораздо больше, но всё таки как и 7 чудес света, существуют 7 чудес солнечной системы.

Мы собрали подборку фактов с разных источников.

Итак:

7. Энцелад, и его гейзеры

Имя гиганта Энцелада, погребенного, согласно древнегреческой мифологии, под вулканом Этна на средиземноморском острове Сицилия, получил в свое время один из спутников Сатурна, о котором и пойдет речь дальше. Среди характеристик Энцелада укажем, что его диаметр составляет 505 км, радиус его орбиты составляет 238 тыс. км и это второй спутник среди спутников планет солнечной системы, у которого есть атмосфера и магнитное поле. Атмосфера состоит преимущественно из воды (в виде частиц льда, пара и ионизированных молекул), а также добавки в виде молекулярного водорода, молекулярного азота, углекислого и угарного газов.

Энцелад — одна из самых крупных лун Сатурна. Открыт он был шестым по счету. В 1789 году его обнаружил Уильям Гершель с помощью своего телескопа. Возможно, спутник был бы открыт и раньше, однако увидеть Энцелад мешал отблеск колец и самого Сатурна. Уильям Гершель наблюдал за газовым гигантом в удачное время — это и сделало открытие возможным.

Хотя спутник маленький, он светит достаточно ярко.

Его ледяная поверхность отражает более 90 процентов солнечного света, который падает на него, что делает его одним из самых ярких объектов в Солнечной системе. Поскольку планета отражает солнечный свет, а не поглощает его, он достигает температуры до минус 201 градусов по Цельсию

Энцелад — одно небесных тел в Солнечной системе, на которых наблюдались активные извержения. Анализ выбросов указывает на то, что они выбиваются из подповерхностного жидкого водного океана. Еще в 2004 году «Кассини», пройдя мимо Энцелада на высоте всего 74 км, зарегистрировала на поверхности спутника, своеобразное «перо» - фонтаны частиц льда высотой в сотни километров, бьющие из четырёх трещин в районе южного полюса Энцелада.

Жидкая вода вырывается на поверхность и почти сразу замерзает, образуя снег и частички льда — такое явление получило название криовулканизма. Это явление наблюдается только на южном полюсе спутника, где присутствуют узкие разломы в планетарной коре. Причины того, что же настолько отличает Энцелад от других лун и какие процессы происходят в его недрах, пока неизвестны. Однако исследователи считают, что на Энцеладе должны быть два источника тепла, вызывающие криовулканизм.

Одним источником могут быть радиоактивные элементы, распадающиеся и нагревающие недра луны, помогая тем самым воде оставаться в жидком состоянии. Вторым же источником может быть приливный нагрев: Энцелад вращается вокруг Сатурна по эллиптической орбите. Когда спутник оказывается недалеко от Сатурна, гравитационное притяжение планеты вызывает более сильные приливные растягивания Эцелада, что приводит к трению материи в его недрах и высвобождению энергии, а это, в свою очередь, способствует таянию льдов внутри спутника и поддерживает воду в жидком состоянии.

6. Кольца Сатурна

Кольца Сатурна оставались загадкой для астрономов с тех самых пор, когда Галилео Галилей открыл их с помощью своего телескопа в 1610 году. Детальное изучение космическими аппаратами Вояджер-1 и Вояджер-2 в 1980-х годах только прибавило тайн.

Есть миллиарды частиц кольца во всей кольцевой системе. Размеры частиц кольца варьируются от крошечных, размером с пыль ледяных зерен до нескольких частиц размером с гору. Другие частицы (от десятков до сотен метров) слишком малы, чтобы их увидеть, но они создают винтовые объекты в кольцах, которые позволяют нам их видеть.

Долгое время считалось, что к Сатурну приблизился неосторожный спутник и был разорван его приливными силами "в клочки". Но данные "Вояджеров" опровергли это распространенное мнение. Сейчас установлено, что кольца Сатурна представляют собой остатки огромного околопланетного облака протяженностью во многие миллионы километров.

Фотографии, сделанные «Кассини» в 2009-м году, показали, что кольца, ранее считавшиеся твёрдыми и плоскими, содержат в себе «хребты» высотой от двух м до пяти км. Исследователи полагают, что эти неровности возникли из-за того, что прямо внутри колец вокруг Сатурна вращается несколько мелких лун, которые, двигаясь фактически сквозь кольца, порождают смещения частиц, поскольку орбиты лун не совсем совпадают с орбитой самих колец. В кольце, А, например, самом дальнем от Сатурна, луна Дафнис стала причиной возникновения вертикального пика, высота которого превышает четыре км.

Почему кольца плоские? Их сплющивание - это результат противоборства двух основных сил: гравитационной и центробежной. Гравитационное притяжение стремится сжать систему со всех сторон, а вращение препятствует сжатию поперек оси вращения, но не может помешать ее сплющиванию вдоль оси. Таково происхождение различных космических дисков, включая планетарные кольца.

5. Большое Красное Пятно(БКП) Юпитера

Юпитер — пятая по удалению от Солнца и первая по величине планета Солнечной системы, известна с античных времён и названа в честь древнеримского бога Юпитера, аналога древнегреческого Зевса. Относится к типу газовых гигантов.

Всё, что мы можем наблюдать на Юпитере — это облака верхнего слоя атмосферы. Гигантская планета состоит преимущественно из газа и не имеет привычной нам твёрдой поверхности.

Самой необычной особенностью планеты является, несомненно, БКП, гигантский ураган, который длится уже более 300 лет. В самом широком месте, Большое Красное Пятно в три раза больше диаметра Земли, а его края движутся против часовой стрелки. Цвет этого шторма, который обычно колеблется от кирпично-красного до светло-коричневого, может исходить от небольшого количества серы и фосфора в кристаллах аммиака в облаках Юпитера.

Недавно телескоп «Хаббл» сфотографировал на Юпитере три бури поменьше — учёные назвали их Белыми пятнами из-за их цвета. За три года наблюдений пятна слились воедино, образовав один ураган величиной с Землю. Затем примерно за неделю ураган резко изменил свой цвет — из белого стал ярко-красным, благодаря чему получил название Малого красного пятна. Причины явления до сих пор остаются загадкой, но, возможно, Большое красное пятно возникло столетия назад аналогичным образом.

По-видимому продолжительное существование пятна связано с тем, что оно никогда не контактирует с твердой поверхностью, как, например, ураганы на Земле, а также с тем, что оно постоянно поддерживается внутренними источниками тепла планеты.

4. Пояс астеройдов

Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.

В отличие от древних сказок, в научном сообществе принято считать, что пояс астероидов – это отнюдь не обломки взорвавшейся планеты, а скопление протопланетного вещества. Такая теория, скорее всего, верна, так как, последние данные показывают, что между Марсом и Юпитером планета попросту не могла образоваться. Причина этого – сильное гравитационное влияние Юпитера. Именно оно не дало протопланетному веществу (космической пыли, из которой создаются планеты) образоваться в полноценное небесное тело на таком далеком от Солнца расстоянии.

Юпитер и здесь «не оставляет в покое», влияя на Пояс астеройдов. Его мощная гравитация становится причиной изменения орбит некоторых тел. Под ее влиянием появились так называемые запретные зоны, в которых астероидов практически нет. Тело, залетающее сюда из-за столкновения с другим объектом, выталкивается из зоны. Иногда при этом орбита меняется настолько, что оно покидает пояс.

Протяжённость пояса астероидов — несколько сотен км, диаметр некоторых камней — не больше пары м, другие же крупнее города. В этом поясе находятся, вероятно, миллионы объектов, однако, если бы возможно было соединить их все в один, то он оказался бы меньше нашей Луны.

Астероиды представляют потенциальную опасность для жизни на нашей планете: если один из них когда-либо упадёт на Землю, это станет причиной масштабных разрушений, но только в том случае, если астероид окажется достаточно велик.

3. Гора Олимп

Марс - четвертая планета в Солнечной системе от Солнца. Яркий ржавый цвет Марса, как известно, обусловлен тем, что его поверхность состоит из реголита, богатого железом, минеральной пылью и камнями. В определенной степени почва Земли аналогична марсианскому реголиту, однако содержит гораздо больше органических веществ.

Холодная и тонкая атмосфера исключает присутствие на Марсе жидкой воды. Это позволяет с достаточной точностью утверждать, что эта пустынная планета, чей диаметр вдвое меньше диаметра Земли, полностью лишена какой-либо органической жизни.

Одной из самых удивительных особенностей во всей Солнечной системе можно считать вулкан Олимп на Марсе. Это самый высокий из известных вулканов в Солнечной системе, который возвышается на двадцать семь километров над окружающими равнинами. А занимаемая общая площадь составляет более пятисот километров в поперечнике. Если рассмотреть, для сравнения, земные горы и вулканы, то Олимп в три раза выше, чем высота Эвереста над уровнем моря.

Длина вулканической кальдеры Олимпа - 85 км, ширина - 60 км. Глубина кальдеры достигает 3 км благодаря наличию шести вулканических кратеров. Для сравнения - у крупнейшего на Земле вулкана Мауна Лоа на Гавайских островах диаметр кратера составляет 6,5 км.

Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты (дистанция, необходимая для обозрения вулкана, столь велика, что он будет скрыт из-за кривизны поверхности). Поэтому полный профиль Олимпа можно увидеть только с воздуха или орбиты. Аналогично, если встать на самой высшей точке вулкана, то его склон уйдет за горизонт.

Считается, что сейчас на Марсе нет геологической активности, но недавно были получены подробные фотографии лавовых потоков Красной планеты. Некоторым потокам более 115-ти млн лет, но другим — всего два млн лет, что по геологической шкале времени можно назвать недавними событиями, и это позволяет предположить, что некоторая вулканическая активность на Марсе всё же есть до сих пор. А на склонах Олимпа в лавовых потоках очень мало кратеров — это означает, что этим потокам максимум 20 млн лет.

2. Вулканы Ио и Стена Япета

Пятый спутник Юпитера – Ио, является самым вулканическим активным телом в Солнечной системе. Вулканы выбрасывают серу на высоту 190 миль (300км). Поверхность Ио – это сплошные лавовые озера и поймы жидких пород.

Возраст: Спутника Ио составляет около 4,5 миллиарда лет, примерно такого же возраста, как Юпитер.

Благодаря постоянным извержениям, Ио очень красив — поверхность его раскрашена в различные оттенки жёлтого, белого, красного, чёрного и зелёного. Кроме того, магма может вырываться из недр не только посредством вулканов, но и просто вытекать из многочисленных трещин в коре луны.

Вулканическая активность на спутнике Ио является результатом растягивания и сжатия, так как она вращается вокруг Юпитера. Каменная поверхность Ио выламывается вверх и вниз на целых 100 метров во время процесса. Это оказывает влияние на вулканическую активность Ио, аналогичным образом Луна воздействует на приливные силы на Земле. Нерегулярно эллиптическая орбита Ио также усиливает приливную деятельности.

Светлые и темные грани спутника Сатурна Япет создают контраст, который помогал скрывать спутник в течение многих лет, несмотря на его далекую орбиту. Спутник Япет, который повернут к Сатурну все время одной стороной, долгое время оставался незамеченным, с его яркой стороной видимой с Земли только во время прохождения Япета по западной стороне своей оси.

Стена Япета — уникальный объект, подобного которому в Солнечной системе нет. Он представляет собой горный хребет общей протяжённость 1300 км, опоясывающий Япет по экватору и делящий спутник на две почти одинаковые половинки, благодаря чему Япет немного напоминает по форме грецкий орех. Высота хребта достигает 13 км, а ширина — 20 км.

Происхождение такого кольца может быть различным, одна из гипотез: Она могла остаться со времени формирования спутника. Также она могло возникнуть в результате удара по молодому спутнику другого крупного тела. В этом случае получилось бы кольцо из обломков и ещё — «спутник спутника», который позже покинул своё место или также упал на поверхность.

1. Планета Земля.

Ух... Даже не знаю, как сформировать факты.... Попробую...

Земля – третья планета от Солнца. Именно здесь были созданы наиболее благоприятные условия для того, что в Солнечной системе зародилась жизнь. Астрономы давно проникли с помощью новейших технических средств за её пределы, однако, не только разумной жизни, но и жизни вообще им пока обнаружить не удалось.

Наша планета – Земля – имеет множество имен: голубая планета, Терра (лат.), третья планета, Earth (анг.). Она вращается вокруг Солнца по круговой орбите, радиусом около 1 астрономической единицы (150 млн. км). Период обращения по орбите происходит со скоростью 29,8 км/с и длится 1 год (365 суток) Ее возраст, сравним с возрастом всей солнечной системы, и насчитывает 4,5 миллиарда лет. Современная наука полагает, что Земля образовалась из пыли и газа, который остался, от формирования Солнца. Из того, что элементы с высокой плотностью находятся на больших глубинах, а легкие вещества (силикаты различных металлов) остались на поверхности, следует закономерный вывод –Земля, в начале своего формирования, находилась в расплавленном состоянии. Сейчас, температура ядра планеты, находится в пределах 6200 °С. После спада высоких температур, она начала твердеть. Огромные площади Земли, до сих пор покрыты водой, без которой возникновение жизни, было бы невозможно.

Нет я не буду продолжать, Земля слишком уникальна, мне не под силу перечесть всех особенностей нашей планеты. Она уникальна и неповторима, она сама в себе содержит великое множество чудес.

Сколько еще неизученных процессов и мест, сколько еще открытий нас ждет, и как бы я хотела стать свидетелем будущего, будем ли мы жить как герои фильма: Стартрек или как герои мультфильма: Футурама, любой из сценариев меня устраивает))

Благодарю за просмотр.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему из-за картины, написанной по фотографии, художник лишил себя жизни: Константин Крыжицкий ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43680556136 )

Известные картины в исполнении 5-летней девочки( https://otari.mirtesen.ru/blog/43850039498 )

"Винорельные" картины Сани Янкович(https://otari.mirtesen.ru/blog/43229412638)