Появление 6-ой расы и новой планеты: предсказание, оставленное Еленой Рерих

Многие великие предсказатели (Нострадамус, Ванга, Кейси) предрекали, что в 21 веке наступит конец света из-за появления космического тела. Однако, была провидица, о которой мало пишут/говорят. Она сделала аналогичные предсказания, но в более точной форме. Это учёный, философ Елена Рерих.

Елена была супругой известного художника Николая Рериха, который творил интересные, загадочные картины. Они в некотором роде были пророческими. По мнению экспертов, супруги обладали даром ясновидения.

Елена Шапошникова (по мужу Рерих) появилась на свет в 1879 году. Её папа и мама были потомственными аристократами. Девочка росла в любви и заботе, получила отличное образование. С малых лет любила читать. После школы девушка решила заниматься философией с элементами эзотерики. Она предполагала, что в мире определенные процессы происходят не случайно.

В юности Лена начала видеть пророческие сны, которые развивали у неё дар ясновидения. Таким образом, девочка начала пересказывать предстоящие события в отношении родственников. Так Еленапредвидела пожар в доме и предупредила родителей.

С приходом к власти большевиков семья Рерих уехала за границу, но никогда не оставалась на одном месте. Они много путешествовали, но больше всего любили Индию.

Елена является автором множества научных трудов.



Пророчества Рерих гласили, что в будущем человечество ждут негативные природные явления, которые спровоцируют апокалипсис. Также предсказала появление Гитлера и многие другие ключевые исторические события.

Одним из интересных предсказаний Елены Рерихявляется «о шестой расе». Суть заключается в том, что по всему миру произойдет смена расс. Появятся новые люди, которые будут умными, чистые душой, несущие добро в обществе. Исчезнут люди, которые будут «лишние» на планете. В частности с низкой культурой, образованием, ведущие потребительский образ жизни. Всего на планете останется около миллиарда людей, которые и начнут новую эру человечества.

Елена Рерих считала, что кардинальные изменения начнутся из-за появление нового космического тела, которое спровоцирует катаклизмы в Галактике. Со временем новая планета обретёт индивидуальную орбиту — закончатся катаклизмы. Именно в это время на Земле начнется новая жизнь — будет царить благополучие и добро.

Как относиться к данным предсказаниям, это решать только вам. Однако, в некоторой степени пророчества Рерих являются утопическими, в частности «на земле наступит новый период, где не будет царить добро и справедливость». Это утопия, за всю историю человечества такого не было и не будет. Также странно высказывание про новую планету. Учёные считают, что это невозможно по определению, так как Галактика — система, в которой не могут возникать подобные явления. Появление новых космических тел допустимо, но они существуют, как правило недолго.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2256349833152957033/

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