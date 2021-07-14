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Появление 6-ой расы и новой планеты: предсказание, оставленное Еленой Рерих

Появление 6-ой расы и новой планеты: предсказание, оставленное Еленой Рерих

Многие великие предсказатели (Нострадамус, Ванга, Кейси) предрекали, что в 21 веке наступит конец света из-за появления космического тела. Однако, была провидица, о которой мало пишут/говорят. Она сделала аналогичные предсказания, но в более точной форме. Это учёный, философ Елена Рерих.

Елена была супругой известного художника Николая Рериха, который творил интересные, загадочные картины. Они в некотором роде были пророческими. По мнению экспертов, супруги обладали даром ясновидения.
Елена Шапошникова (по мужу Рерих) появилась на свет в 1879 году. Её папа и мама были потомственными аристократами. Девочка росла в любви и заботе, получила отличное образование. С малых лет любила читать. После школы девушка решила заниматься философией с элементами эзотерики. Она предполагала, что в мире определенные процессы происходят не случайно.
В юности Лена начала видеть пророческие сны, которые развивали у неё дар ясновидения. Таким образом, девочка начала пересказывать предстоящие события в отношении родственников. Так Еленапредвидела пожар в доме и предупредила родителей.

С приходом к власти большевиков семья Рерих уехала за границу, но никогда не оставалась на одном месте. Они много путешествовали, но больше всего любили Индию.

Елена является автором множества научных трудов.

Появление 6-ой расы и новой планеты: предсказание, оставленное Еленой Рерих


Пророчества Рерих гласили, что в будущем человечество ждут негативные природные явления, которые спровоцируют апокалипсис. Также предсказала появление Гитлера и многие другие ключевые исторические события.
Одним из интересных предсказаний Елены Рерихявляется «о шестой расе». Суть заключается в том, что по всему миру произойдет смена расс. Появятся новые люди, которые будут умными, чистые душой, несущие добро в обществе. Исчезнут люди, которые будут «лишние» на планете. В частности с низкой культурой, образованием, ведущие потребительский образ жизни. Всего на планете останется около миллиарда людей, которые и начнут новую эру человечества.

Елена Рерих считала, что кардинальные изменения начнутся из-за появление нового космического тела, которое спровоцирует катаклизмы в Галактике. Со временем новая планета обретёт индивидуальную орбиту — закончатся катаклизмы. Именно в это время на Земле начнется новая жизнь — будет царить благополучие и добро.

Появление 6-ой расы и новой планеты: предсказание, оставленное Еленой Рерих

Как относиться к данным предсказаниям, это решать только вам. Однако, в некоторой степени пророчества Рерих являются утопическими, в частности «на земле наступит новый период, где не будет царить добро и справедливость». Это утопия, за всю историю человечества такого не было и не будет. Также странно высказывание про новую планету. Учёные считают, что это невозможно по определению, так как Галактика — система, в которой не могут возникать подобные явления. Появление новых космических тел допустимо, но они существуют, как правило недолго.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2256349833152957033/

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