Очень пугающие факты о змеях, которые лучше не знать

Почти все опасаются или не любят змей. Есть три типа людей: 1% змей обожает (берут на ручки, играют, заводят дома), 94% хотели бы держаться от них подальше. И есть 5%, которые боятся змей больше всего на свете. У каждого есть такой друг: кивни на любой шнурок – ой, змея! И все, он уже визжит и в ужасе удирает. Таким легче умереть, чем остаться в комнате со змеями. Но многое ли мы знаем о змеях? Большинство не знает почти ничего — давайте это исправим.

Вообще-то змеи постоянно убивают людей

Вы думаете, это большая редкость и экзотика — смерть от змеиного укуса? Это смотря где жить. Если вы живете в Индии — плохие новости: ежегодно гадюки и кобры кусают более 80 тысяч человек, и 10 тысяч из них умирает. Это самый опасный регион с точки зрения активности и агрессивности змей. Понятно, где-нибудь в Вермонте шансов встретить змею намного меньше, но умоляем вас — смотрите себе под ноги, где бы вы ни были.

Есть ли на Земле место совсем без змей?

Общее правило такое: чем холоднее, тем меньше змей. Почти безопасно за Полярным кругом и в Антарктиде, но в отпуск туда не наездишься. Немного змей в Исландии, Ирландии и Новой Зеландии. В некоторых странах полно змей, но, в основном, большинство не ядовито.

Вам важно знать, что сами змеи вовсе не хотят вас встретить, они избегают людей изо всех своих сил. Вообще-то есть еще отличный способ избежать змей: сидите дома.

Змея Весси, любимица штата Мейн

Одно из мест, где нет ядовитых змей — американский штат Мейн. Зато у них есть змея известна под именем Весси (созвучно с Несси, Лохнесским чудовищем). Говорят, она длиной с огромный грузовик и голова у нее размером с футбольный мяч. У страха, конечно, глаза велики. Пресса сообщала: «В парковой зоне видели змею, которая пировала, поедая большое млекопитающее — вероятно, бобра». Какое прекрасное место, прямо в парке, рядом с детскими площадками, змеи размером с грузовик едят бобров! Вот куда надо ехать в отпуск — приключения обеспечены.

Не связывайтесь с черной Мамбой

Если вам доводилось смотреть фильм Тарантино «Убить Билла», то вы, вероятно, помните упоминание о черной мамбе как наиболее опасной змее. Большинство экспертов-герпентологов с этим согласны: черная мамба представляет наибольшую опасность из всех змей в мире. Почему же именно мамба — символ ужаса? Что в ней такого страшного? Кроме сильного яда, черная мамба чертовски стремительная и быстрая, на коротких дистанциях развивает скорость свыше 11 км/час. Но это не главное. Ее открытая пасть — черная изнутри и многим она кажется похожей на гроб, что мгновенно нагоняет жути. Живет мамба в Африке, так что гуляйте там с удвоенной осторожностью.

Змеиное око лишено век?

Немигающий взгляд хладнокровного убийцы…у страха глаза велики, чего только люди не придумают! Так почему же змеи не моргают? Выясняется, что вовсе не потому, что у них нет век. Веки у змей есть, просто их не видно — они прозрачные и сросшиеся. Тонкая кожа, защищающая глаза, при линьке сходит вместе с кожей змеи одним «чулком». Так что гипнотизирующий взгляд змеи — чистый миф.

Ливанские коммандос настолько суровы, что поедают живых змей

Во время ежегодной церемонии ливанские спецназовцы рвут живых змей зубами. Бессмысленная жестокость призвана подтвердить их готовность победить врага голыми руками. Да, наверное, все так и есть: если ты можешь разорвать и съесть живую змею, то, вероятно, ты можешь сделать целую кучу супер-жестких вещей на поле боя. Тут уж не до шуток, бедные змейки.

Волан-де-Морт не случайно так назвал Нагайну

Нагайна — огромная ядовитая, принадлежащая лорду Волан-де-Морту змея. На санскрите и североиндийских языках naga означает «королевская кобра», а naginii — женский род, самка кобры. В «Гарри Поттере» — явная отсылка к персонажу сказки Киплинга «Рики-тики-тави», где королевскую кобру звали Наганой (вообще-то ту кобру звали «Нагими», ведь у Киплинга почти все имена животных — просто их названия на хинди). В русском переводе прижилась транслитерация «Нагайна», именно она и вошла в «Рики-Тики-Тави» и в «Гарри Поттера».

Чем гремят гремучие змеи?

Чем-чем, погремушкой, конечно! И не просто так, гремучая змея как бы говорит: я тут, не наступите, держитесь от меня подальше! Когда гремучая змея взволнована, ее хвост вибрирует и гремит кольцами на конце хвоста, ударяющимися друг об друга. В результате получается резкий жужжащий звук. Его можно расслышать на расстоянии 20 метров и обойти змею стороной.

Сказочные бумсланги существуют

Змейка-бумсланг, шкурку которой вечно кто-то пытался выкрасть из лаборатории Снегга в «Гарри Поттере», существует на самом деле (кожа бумсланга — важный ингредиент колдовских снадобий, например, она входит в состав Оборотного зелья). Ее название происходит от африканского boomslang и означает «древесная змея». Зеленые глазки бумесланга отлично видят, и змейки почти всегда успевают избежать встреч с человеком. Но если их ловят, они жалят. Известно даже о нескольких смертельных случаях в результате укуса бумсланга.

Титанобоа были самыми большими змеями на Земле

Тем кто боится змей, вероятно, не нужно себе представлять, как выглядели мастодонты титанобоа (хотя им вообще лучше этот пост не читать). Змеи титанобоа давно вымерли, они обитали на Земле примерно 58 миллионов лет назад. Были они огромными: длина достигала 15-ти метров, обхват туловища составлял около метра, а вес — более тонны. К сожалению, такую красоту в реальности нам встретить не суждено, а вот макеты гигантов есть в нескольких музеях.

Змейка с монетку

Барбадосская узкоротая змея или «змея Карла» — самая маленькая в мире. Взрослая змейка-малышка не длиннее 10 сантиметров. Живут только на острове Барбадос в Карибском море. Совершенно безобидны, у них даже зубов нет. Видимо поэтому змейка на грани вымирания (или потому что леса, где они жили, все вырубили). А названа она американским биологом Хэджем в честь его супруги, герпентолога Карлы Энн Хасс, о характере которой история умалчивает.

Тайпаны — самые ядовитые

Австралийский внутриматериковый тайпан, также его зовут «свирепой змеей». Если захотите посмотреть на тайпанов, они живут в центральной части Австралии. Это самая ядовитая из сухопутных змей, яда в одном укусе достаточно, чтобы убить сотню человек. Так что, наверное, лучше с ними не встречаться, они очень быстрые: при виде опасности приподнимают голову и молниеносно жалят несколько раз подряд. До изобретения антидота-противоядия в 1955 году от укуса тайпанов умирали 90% их жертв.

Сердце змеи подвижно внутри ее тела

Сердце змеи не зафиксировано: из-за отсутствия диафрагмы змеиное сердце подвижно и способно перемещаться внутри ее туловища, уворачиваясь от повреждений, когда по пищеводу идет что-то крупное. Так что если змея съест кого-то действительно огромного, ее сердце просто откатится в сторонку, а потом вернется. В сердечно-сосудистой системе змей есть уникальная система — кровь от хвоста змеи проходит через почки, прежде чем вернуться к сердцу. Не правда ли, как мудро все устроила природа?

Уникальное расположение внутренних органов — совсем не по-человечьи

Вот этого вы точно не знали: в отличие от парных органов человека, расположенных симметрично, внутренние органы змеи имеют вытянутую форму, совершенно асимметричны и одиночны. Некоторые из змеиных органов раньше имели пару, но в процессе эволюции утратили свое значение и стали непарными. У большинства змей только одно легкое, второе обычно развито рудиментарно.

Смертельно ядовитая или слегка токсичная — лучше не экспериментировать

Яд гадюки и кобры, конечно, отличаются от того, что подружка может подсыпать вам в бокальчик. Съеденная отрава и ядовитый укус змеи куда-нибудь в шею— разные вещи, и во втором случае действие происходит в разы быстрее. Токсично или смертельно опасно, наверняка никогда не известно, индивидуальная реакция на яд может быть непредсказуемой. Надеемся, вам никогда не доведется узнать об этом в реальной жизни. И помните, что змея не может причинить вам вред, если она находится на расстоянии. Смотрите себе под ноги, держитесь от змей подальше и берегите себя!