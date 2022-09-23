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7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного

Вы думаете, что гибрид человека и животного возможен лишь в научно-фантастическом кино или в фильме ужасов? Вовсе нет: ученые по всему миру проводят эксперименты по межвидовой гибридизации.

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного

Люди порой одержимы утопическими идеями, и рождение химеры стало одной из таких. Гибрид человека и животного заинтересовал учёных ещё в конце 19-го века, и даже есть несколько случаев удавшихся экспериментов. У них было много противников, много почитателей, но реальные результаты опытов поразили и тех, и других.

Первое появление гибрида человека и животного в учёном мире

Первое скрещивание подобного типа было успешно проведено в лаборатории Шанхая в 2003 году. Команда ученых использовала генетический материал человека и кролика. Зародыши развились до этапа формирования стволовых клеток, чего и добивались ученые: такой материал требовался для того, чтобы в перспективе выращивать человеческие органы. Это не первый случай, когда ученые решались на подобные эксперименты. Исследователи из США пытались провести похожий опыт гораздо раньше, но их эксперимент не увенчался успехом.

 

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного
Первым подопытным для выращивания гибрида человека и животного стал кролик.

Человек и его прямой предок

Некоторые исследователи утверждают, что в далеком 1967 году китайские ученые уже проводили опыты по созданию пугающего гибрида человека и животного.
Целью экспериментов было оплодотворение самки шимпанзе человеческой спермой. Однако в планы ученых вмешалась разгоревшаяся в Китае культурная революция, и проект был приостановлен. И это к лучшему: потенциальная жизнь такого существа обречена на пожизненное заключение в стенах экспериментальных лабораторий.

 

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного
Возможно, эксперименты по созданию гибрида человека и животного — химеры — начались задолго до кроликов.

Гибрид человека и свиньи

Клиника Мэйо в Миннесоте использовала генетический материал человека и успешно создала первый реальный гибрид человека и свиньи. Цель эксперимента — изучить, как будут взаимодействовать клетки человека и свиньи. В результате ученые вывели новое животное, которое, впрочем, ничем внешне не отличалось от своих собратьев. Но группа крови была уникальной: в природе ничего подобного еще не было.
7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного
В Миннесоте впервые был создан реальный гибрид человека и животного — им стали генномодифицированные свиньи.

Гибрид человека и козы ради фармацевтической промышленности


В 2009 году российские и белорусские генетики совместно модифицировали коз для производства грудного молока человека. В перспективе эти гибриды человека и животного помогут создавать лекарственные средства и продукты питания из нового молока, по составу близкого к человеческому. Вскоре после этого команда китайских ученых использовала целое стадо крупного рогатого скота для похожих экспериментов. Цель состояла в том, чтобы получить возможность конвейерного производства грудного человеческого молока. Появится ли диковинка в супермаркетах — узнаем в ближайшем будущем.

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного

<h2Как мыши="" и="" крысы="" стали="" более="" близкими="" родственниками<="" h2="">
Одна из самых больших идей в мире биотехнологий сегодня — это возможность выращивания животных с человеческими органами, которые могли бы быть донорами для больных по всему миру. Однако во многих странах столь негуманное отношение к живым существам порицается. Профессор Хиромицу Накаучи покинул Японию и переехал в США, чтобы работать над подобными гибридами человека и животного. Пока ученым удалось вырастить мышиные органы в теле крысы. Тем не менее, это прогресс, и Накаучи настаивает, что с каждым днем ​команда ученых все ближе подходит к заветной цели.</h2Как>

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного
В погоне за идеей выращивать в животных человеческие органы, учёные создали новый гибрид человека и животного — смогли вживить органы мыши в тело крысы.

Ещё один гибрид человека и мыши


В 2010 году в Институте биологических исследований Salk создали мышь с печенью, практически идентичной человеческой. С помощью этого эксперимента ученые изучали малярию и гепатиты В, С, которыми могут болеть лишь человек и шимпанзе. Эксперименты на родственных человеку животных вызывают бурную реакцию общественности, а мыши с человеческими органами позволяют ученым избежать эту проблему. Ученые полагают, что исследования этих гибридов человека и животного приведут к новым прорывам в медицине.

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного
Мышь Мышь с печенью, практически идентичной человеческой — ещё один гибрид человека и животного.
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Гибрид человека и обезьяны


В 2007 году в Йельском университете провели терапию с помощью трансплантации стволовых клеток человека. В результате обезьяны, страдавшие болезнью Паркинсона, смогли ходить, есть и двигаться лучше, чем это было раньше. Однако с этической точки зрения эксперимент вызывает множество непростых вопросов. Человеческие клетки «мигрировали» в мозг обезьян, фактически изменив особенности функционирования головного мозга. Опыты над такими гибридами человека и животного неизбежно заставляют ученых задуматься: где пролегает та грань, после которой вмешательство в чужой организм приводит к изменению самой его сущности?

7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного
Алиса Горбунова
Источник: techinsider.ru

А вы знали об  этом?

Персы первыми  в мире придумали холодильник - ячхал. Они изобрели способ производить лёд прямо в пустыне! Они выкапывали яму и изолировали ее соломой.В яму наливали воду и закрывали листом блестящего металла, который отражал солнце. Но ночью металлическую крышку убирали. Резкое падение температуры и испарение в ночное время приводили к образованию льда по краю емкости. Лед собирали и отправляли на хранение в ячхал.Эту  технологию использовали, конечно, далеко не только для того, чтобы побаловать себя напитками со льдом. Это был вопрос выживания. Ведь в такую жару все продукты моментально протухают. Лед позволял сохранять пищу как можно дольше.Владельцы ячхалов делали неплохой бизнес. Лед продавали за умеренную плату торговцам продуктами и всем желающим.

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