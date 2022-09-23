7 невероятных экспериментов по созданию гибрида человека и животного

Вы думаете, что гибрид человека и животного возможен лишь в научно-фантастическом кино или в фильме ужасов? Вовсе нет: ученые по всему миру проводят эксперименты по межвидовой гибридизации.
Люди порой одержимы утопическими идеями, и рождение химеры стало одной из таких. Гибрид человека и животного заинтересовал учёных ещё в конце 19-го века, и даже есть несколько случаев удавшихся экспериментов. У них было много противников, много почитателей, но реальные результаты опытов поразили и тех, и других.
Первое появление гибрида человека и животного в учёном мире
Человек и его прямой предокНекоторые исследователи утверждают, что в далеком 1967 году китайские ученые уже проводили опыты по созданию пугающего гибрида человека и животного. Целью экспериментов было оплодотворение самки шимпанзе человеческой спермой. Однако в планы ученых вмешалась разгоревшаяся в Китае культурная революция, и проект был приостановлен. И это к лучшему: потенциальная жизнь такого существа обречена на пожизненное заключение в стенах экспериментальных лабораторий.
Гибрид человека и свиньиКлиника Мэйо в Миннесоте использовала генетический материал человека и успешно создала первый реальный гибрид человека и свиньи. Цель эксперимента — изучить, как будут взаимодействовать клетки человека и свиньи. В результате ученые вывели новое животное, которое, впрочем, ничем внешне не отличалось от своих собратьев. Но группа крови была уникальной: в природе ничего подобного еще не было.
Гибрид человека и козы ради фармацевтической промышленности
В 2009 году российские и белорусские генетики совместно модифицировали коз для производства грудного молока человека. В перспективе эти гибриды человека и животного помогут создавать лекарственные средства и продукты питания из нового молока, по составу близкого к человеческому. Вскоре после этого команда китайских ученых использовала целое стадо крупного рогатого скота для похожих экспериментов. Цель состояла в том, чтобы получить возможность конвейерного производства грудного человеческого молока. Появится ли диковинка в супермаркетах — узнаем в ближайшем будущем.
Одна из самых больших идей в мире биотехнологий сегодня — это возможность выращивания животных с человеческими органами, которые могли бы быть донорами для больных по всему миру. Однако во многих странах столь негуманное отношение к живым существам порицается. Профессор Хиромицу Накаучи покинул Японию и переехал в США, чтобы работать над подобными гибридами человека и животного. Пока ученым удалось вырастить мышиные органы в теле крысы. Тем не менее, это прогресс, и Накаучи настаивает, что с каждым днем команда ученых все ближе подходит к заветной цели.</h2Как>
Ещё один гибрид человека и мыши
В 2010 году в Институте биологических исследований Salk создали мышь с печенью, практически идентичной человеческой. С помощью этого эксперимента ученые изучали малярию и гепатиты В, С, которыми могут болеть лишь человек и шимпанзе. Эксперименты на родственных человеку животных вызывают бурную реакцию общественности, а мыши с человеческими органами позволяют ученым избежать эту проблему. Ученые полагают, что исследования этих гибридов человека и животного приведут к новым прорывам в медицине.
Гибрид человека и обезьяны
В 2007 году в Йельском университете провели терапию с помощью трансплантации стволовых клеток человека. В результате обезьяны, страдавшие болезнью Паркинсона, смогли ходить, есть и двигаться лучше, чем это было раньше. Однако с этической точки зрения эксперимент вызывает множество непростых вопросов. Человеческие клетки «мигрировали» в мозг обезьян, фактически изменив особенности функционирования головного мозга. Опыты над такими гибридами человека и животного неизбежно заставляют ученых задуматься: где пролегает та грань, после которой вмешательство в чужой организм приводит к изменению самой его сущности?
А вы знали об этом?
Персы первыми в мире придумали холодильник - ячхал. Они изобрели способ производить лёд прямо в пустыне! Они выкапывали яму и изолировали ее соломой.В яму наливали воду и закрывали листом блестящего металла, который отражал солнце. Но ночью металлическую крышку убирали. Резкое падение температуры и испарение в ночное время приводили к образованию льда по краю емкости. Лед собирали и отправляли на хранение в ячхал.Эту технологию использовали, конечно, далеко не только для того, чтобы побаловать себя напитками со льдом. Это был вопрос выживания. Ведь в такую жару все продукты моментально протухают. Лед позволял сохранять пищу как можно дольше.Владельцы ячхалов делали неплохой бизнес. Лед продавали за умеренную плату торговцам продуктами и всем желающим.
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