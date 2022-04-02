Лишняя королева

…священник повторно спросил у принца Хайме Арагонского, готов ли он взять в жены принцессу Элеонору. Но молодой человек молчал. По храму прокатился недовольный рокот. Сжав губы, наследник престола сделал шаг назад. Реакция короля-отца была молниеносной: вскочив со своего места, он рванулся к сыну и громко произнес:

- Согласен!

Вздохнув с облегчением, священник продолжил церемонию. А Элеонора дрожала от унижения – она чувствовала себя лишней…

Та, которую едва не бросили у алтаря, родилась 14 июля 1307 года. Отец, король Кастилии Фердинанд IV, еще крошкой пообещал ее в жены арагонскому принцу. Два семейства связывали родственные узы и политические интересы, так что Элеонора с младенчества знала, кому предназначена. И готовилась к своей роли.

Принцессу Кастилии учили не только придворному этикету, но и математике, истории, литературе, древним и европейским языкам, а еще…стрельбе из лука. Последнее вовсе не было обязательным, но завидев однажды, как упражняется брат, Элеонора так страстно принялась умолять, чтобы и ей позволили научиться, что ее опекуны сдались.

Опекуны – потому что в 5 лет принцесса потеряла отца, а вскорости и мать. Кастильские королевские дети были слишком юны для правления, поэтому разнообразные кланы боролись за власть и за то, чтобы держать принца и принцессу под своим крылом.

Но всех переиграла бабушка детей – вдовствующая королева Мария де Молина. Именно она в конечном счете забрала к себе Элеонору и Альфонсо.

Время шло, и пора было выполнять свои брачные обязательства перед арагонским домом. Кастильцам пришлось самим напоминать об этом, потому что вторая сторона не спешила засылать сватов. Дело в том, что принц Хайме, жених Элеоноры, испытывал резкое отвращение ко всему мирскому и мечтал уйти в монастырь. Напрасно король-отец расписывал ему, как хороша собой невеста, напрасно сулил победы в будущих великих битвах. Принц попросил поддержки у Рима и папа Иоанн XXII благословил Хайме принять сан.

Иоанн XXII

Король рвал и метал. Сыну было велено перестать валять дурака и немедленно жениться. 18 октября 1319 года Элеонору и Хайме обвенчали. Но принц уже все продумал. Когда гости разошлись по домам, а невесту готовили к первой брачной ночи, Хайме Арагонский вскочил в седло и умчался в монастырь Сан-Франсиско-де-Таррагона. Уже через 2 месяца он принял постриг, что автоматически освобождало его и принцессу от брачных клятв.

Юная новобрачная была так шокирована, а ее кастильская семья пришла в такую ярость, что два королевства оказались на грани вооруженного столкновения. Мария де Молина требовала вернуть ее внучку, а заодно и огромное приданое. Король Арагона слал щедрые дары Элеоноре, посыпал голову пеплом и умолял кастильскую государыню о прощении.

Был единственный способ уладить дело миром – это женить второго сына короля, Альфонсо (по иронии судьбы его звали так же, как брата Элеоноры), на теперь свободной принцессе. Но на беду принц уже был женат. Ситуация зашла в тупик.

Возвращать Элеонору арагонцы не спешили. Семья сбежавшего Хайме предполагала, что принц еще может одуматься и вернуться, потребовать себе жену и трон, поэтому, чтобы не запутывать все еще больше, принцессе предложили…остаться в Арагоне. Ей дали на выбор резиденцию (она предпочла Сарагосу) и настолько роскошное содержание, что Элеонора могла вести образ жизни, достойный королевы. Правда, лишней королевы – памятуя о жене Альфонсо.

Второй брат лично ездил в Сарагосу, чтобы убедиться: его несостоявшаяся невестка абсолютно спокойна и всем довольна. А потом приехал снова, и еще…Он проводил все больше времени возле прекрасной Элеоноры, влюбляясь с каждым днем все сильнее. Разумеется, об этом стало быстро известно и его жене, и отцу. Но никто из них вмешиваться не стал.

В 1327 году принцесса Тереза, жена Альфонсо, умерла, производя на свет очередного сына. Не успели пройти все траурные церемонии, когда скончался король Арагона. Неожиданно для себя, Альфонсо разом обрел свободу и корону.

Куда направился новый король первым делом? Конечно же, в Сарагосу! Предложение руки и сердца прозвучало незамедлительно, и принцесса согласилась. Положение лишней годами изводило ее, и теперь, наконец, ее статус прояснился. Правда, на всякий случай Элеонора захотела посоветоваться с Римом: можно ли считать ее брак с Хайме недействительным? Когда пришел положительный ответ, 5 февраля 1329 года сыграли роскошную свадьбу.

Король был безумно влюблен. Своей жене он сразу подарил город Уэска и множество замков. Спустя 9 месяцев у пары родился первый сын, Фернандо. В следующем году – сын Хуан. И хотя оба мальчика стояли далеко от трона, поскольку у короля были дети от первого брака, каждого из них одарили гирляндой титулов и поместий.

Вот эта щедрость короля Арагона страшно раздражала его старшего сына Педро. Мстительный и тщеславный, он ненавидел красивую мачеху. А ее детей – вдвойне. Элеонора и не догадывалась, какая опасность может исходить от пасынка. Она наслаждалась любовью своего венценосного мужа и смело строила планы на будущее.

Но – увы! – в 1336 году Альфонсо умер. Его сын Педро стал королем Арагона, и в первую же минуту своего царствования распорядился отобрать у Элеоноры и ее детей все титулы и имущество. Королеве не нужно было повторять дважды. Быстро собрав вещи, она уехала с сыновьями к своему брату в Кастилию.

Под защитой кастильского короля Элеонора благополучно прожила до 1350 года, пока в ее судьбу не вмешалась…чума. Брат-король скончался, и трон получил его старший сын, Педро. Этот тезка пасынка Элеоноры был еще мстительнее, чем король Арагона. Даже его прозвище – Жестокий – вошло в века.

король Педро Жестокйи

Жестокий король Педро не любил тетушку-королеву. Она, кастильская принцесса, тоже могла потребовать права на трон. Да и ее дети, которых обожали все во дворце, представляли для Педро угрозу. Все началось с мелочных придирок, затем между Элеонорой и Педро произошло открытое столкновение. Ей ясно дали понять, что и в Кастилии она теперь лишняя. Несчастной женщине снова пришлось бежать.

Узнав о побеге Элеоноры, Педро понял, какую совершил ошибку. Ведь королева могла начать собирать войска! Безопаснее всего было бы держать ее рядом, под замком. И за Элеонорой началась охота.

Ее выдал пасынок, Педро Арагонский. Второй Педро – Жестокий – заточил королеву в Кастрохерисе. Сын Хуан, который попытался было вмешаться, был убит по его же приказу в 1358 году. Поскольку другой принц, Фернандо, примкнул к главному противнику Педро, и мог вот-вот взять приступом крепость, в которой содержалась Элеонора, королеву решили…убить. В 1359 году кастильская принцесса была задушена в своей тюрьме.

Ее младший сын тоже был лишним и для короля Педро Жестокого, и для короля Педро Арагонского, поэтому принц ненадолго пережил мать – спустя 4 года его убили по приказу одного из них.

Иногда история горько шутит. Если бы король Арагона не настаивал на браке для своего сына-монаха, Элеонора Кастильская, вполне вероятно, прожила бы совсем другую жизнь.

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