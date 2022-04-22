Мишари – малоизвестный служилый народ царской России

Малоизвестный служилый народ царской России

Меньше чем в 300 км к востоку от Москвы лежит город Касимов. До конца 17 века он был столицей автономного мусульманского царства – в самом сердце России, по нашим теперешним понятиям.

Древняя гравюра Касимова

Касимовское царство внутри России

Начало Касимовскому царству было положено в середине 15 века. Его основателем стал хан Касым – сын казанского хана Улу-Мухаммеда. Возникло оно как улус Казанского ханства, но Касым пользовался близостью Москвы, чтобы, служа сразу двум государям, оставаться независимым. Так поступали и многие его преемники. Однако после завоевания Казани Иваном Грозным в 1552 году касимовские цари стали данниками московских царей, обязанными им ратной службой.

В Касимов пришло много служилых татар, но основную массу населения этой обширной лесной области составляли потомки угро-финского племени мещёра. Давно находясь в тесном контакте с татарами, мещеряки тюркизировались. Так сложился народ мишари, составивший основную массу населения Касимовского царства.

Семья мишар нач. XX в.

Мишари участвовали во всех больших войнах Московского государства. Касимовская рать отличилась при взятии Дерпта и Нарвы в Ливонскую войну при Иване Грозном. Кроме того, они несли ратную службу на Засечной черте, защищая Россию от других татар – крымских, ногайских и т.д. Здесь их называли мещёрскими или городецкими казаками.

Мещерячки. Гравюра из атласа к французскому изданию «Путешествий по разным провинциям Российского государства» Палласа. 1794 год.

Некоторые мишари переходили в православие, но до поры до времени русские власти разрешали им свободно исповедовать ислам. Касимовское царство просуществовало до 1681 года, когда было ликвидировано. Вероятно, это произошло вследствие того, что большая часть его населения поддержала восстание Степана Разина. Есть сведения, что поволжские народы считали Разина мусульманином и признали царём Астраханским, Казанским и Касимовским.

Расселение мишарей

В 18 веке начались притеснения мишарей – им затрудняли исповедовать ислам, а часто и пытались насильно крестить. Мишари начали уходить из Рязанской, Нижегородской и Пензенской губерний за Волгу, на Урал. В результате они широко расселились по многим регионам России.

Обер-офицер и Казак мишарских кантонов. 1845 г.

Мишари перестали быть служилым сословием, казаками, но сохраняли особый уклад. Большинство из них не знало крепостного права, оставаясь государственными крестьянами. В Башкирии часть мишарей влилась в сословно-этническую группу тептярей – местного служилого войска (Башкиро-Мещеряцкого), чей казачий статус был упразднён только в 1865 году. Мишари, как правило, были крепкими хозяйственными, зажиточными крестьянами. До революции 80% из них исповедовали ислам.

«Расказачивание» мещеряков

Первая перепись населения СССР 1926 года насчитала почти четверть миллиона мишарей. Мишари говорили на одном из диалектов татарского языка, но в быту пользовались русской письменностью. В 1928 году советские чиновники начали перевод татарского языка с арабской графики на латинскую. Под это дело и мишарей стали учить новой «татарской грамоте». Это мероприятие лоббировали пантюркисты – ставленники Султан-Галиева, татарского большевицкого руководителя. Хотя он был репрессирован ещё в 1925 году, у него осталось немало сторонников. Они стремились к ускоренной ассимиляции всех советских тюрок под эгидой татар.

В 1939 году мишари были исключены из переписных листов и с тех пор записывались только как татары. Мишари понесли также большие потери в результате раскулачивания и коллективизации. Мещёрские казаки в Советском государстве разделили судьбу своих собратьев – казаков русских.

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