Головоломки на смекалку и сообразительность

Головоломки позволяют тренировать мозг и всегда быть готовым к нестандартным ситуациям.

Чтобы разрешить дилемму, иногда надо поломать голову, подойти к ней с нескольких разных сторон, изучить все варианты. Но зато когда все сходится, получаешь истинное наслаждение, восторг от собственной выдумки, находчивости.

Мы собрали несколько головоломок с монетами, которые можно разгадывать за чашкой кофе с друзьями или просто отвлечься от дел и потренировать сообразительность.

1. Треугольник

Переместите 3 монеты таким образом, чтобы перевернуть треугольник вершиной вниз.

2. Восемь монет

Переложите одну монету так, чтобы получить два ряда по 5 монет в каждом.

3. Шесть монет в 2 ряда

На рисунке 5 монет расположены так, что можно найти всего два отрезка с 3 монетами на каждом. Задача состоит в том, чтобы добавить всего одну монету и получить четыре отрезка по три монеты в каждом. Класть монеты одна на другую запрещается.

Ответы:

1. Треугольник

2. Восемь монет

3. Шесть монет в 2 ряда