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Головоломки на смекалку и сообразительность

Головоломки позволяют тренировать мозг и всегда быть готовым к нестандартным ситуациям.
Чтобы разрешить дилемму, иногда надо поломать голову, подойти к ней с нескольких разных сторон, изучить все варианты. Но зато когда все сходится, получаешь истинное наслаждение, восторг от собственной выдумки, находчивости.

Мы собрали несколько головоломок с монетами, которые можно разгадывать за чашкой кофе с друзьями или просто отвлечься от дел и потренировать сообразительность.

1. Треугольник

Переместите 3 монеты таким образом, чтобы перевернуть треугольник вершиной вниз.

treugolnik

2. Восемь монет

Переложите одну монету так, чтобы получить два ряда по 5 монет в каждом.

8monet

3. Шесть монет в 2 ряда

На рисунке 5 монет расположены так, что можно найти всего два отрезка с 3 монетами на каждом. Задача состоит в том, чтобы добавить всего одну монету и получить четыре отрезка по три монеты в каждом. Класть монеты одна на другую запрещается.

6monet2-ryada

Ответы:

1. Треугольник

treugolnik-otvet

2. Восемь монет

8monet-otvet

3. Шесть монет в 2 ряда

6monet2-ryada-otvet

А вы знали об  этом?

Мочеиспускание в лифте — не чисто российская беда, как кому-то может показаться. Эта практика распространена по всему миру.

Но только в Сингапуре придумали оборудовать лифты детекторами мочи. Как только срабатывает сигнализация , двери автоматически блокируются, приезжают полицейские и выписывают увесистый штраф. Кроме того, за ввоз в Сингапур жвачки предусмотрен штраф в размере до ста тысяч сингапурских долларов (один доллар сейчас стоит около 42 рублей).Как ни странно, жевать жвачку на территории города не запрещено, но купить ее негде. Война жвачке была объявлена в 1992 году. В жарком климате, оказываясь на асфальте, она портит дорожное покрытие и обувь прохожих.

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