Десять нелепых попыток доказать существование внеземной жизни

Есть ли жизнь в другом месте во Вселенной? Становится все более вероятно, что жизнь наверняка нашла себе еще одно пристанище.

Да, она может быть слишком далекой для связи. Да, мы можем и не узнать ее при встрече.

Теории о существовании внеземной жизни рядом с нами варьировались от ошибочных до откровенно глупых.

Как «Викинги» искали жизнь на Марсе

В 70-х годах спускаемые аппараты NASA «Викинги» исследовали марсианский грунт, жадно выискивая признаки жизни на Красной планете. Хотя они не нашли никаких фактических микроорганизмов, в собранных образцах были обнаружены следы углекислого газа. Некоторые ученые изучили результаты и пришли к выводу, что живые организмы когда-то были на планете и произвели эти соединения.

Выводы оспаривались в течение многих десятилетий. Не так давно ученые пришли к выводу, что частицы железы, присутствующие в марсианской почве (из-за которой она красная), могут окисляться благодаря соединениям углерода, которые естественным образом присутствуют в ней.

Хотя данные «Викингов» и не указывают на наличие марсиан, углерод в почве может свидетельствовать о том, что некогда жизнь на планете все же существовала. Сегодняшние исследования сосредоточены по большей части не на поиске живых организмов, а уже на изучении того, могла ли атмосфера Марса сохранить следы жизни даже спустя долгий период времени.

Артур Кларк и марсианская растительность

Известный научно-фантастический автор и сценарист Артур Кларк долго верил в жизнь на Марсе. В 2001 году Кларк загрузил несколько фотографий с сайта NASA, снятых Mars Global Surveyor, и каким-то образом разглядел на них деревья.

Кларк собрал людей в своем дома на Шри-Ланке и показал им снимки с комментариями. Кларк сказал: «Я говорю совершенно серьезно, когда смотрю на эти новые снимки Марса. Что-то на самом деле движется и меняется в зависимости от времени года, что предполагает как минимум растительность». В другом интервью он пошутил: «Теперь я убежден, что Марс населен расой сумасшедших ландшафтных садоводов».

На самом деле на снимках были просто песчаные дюны, покрытые замороженным углекислым газом. Со временем темный песок ссыпался с дюн, оставляя полосы, которые можно было принять за деревья, если у тебя богатое воображение.

Безумные эксперименты по связи с марсианами

В 1820 году немецкий математик Карл Фридрих Гаусс решил включить работу Пифагора в свои планы по связи с инопланетной жизнью на Марсе. Гаусс предложил очистить большой участок в Сибири и засеять ее пшеницей в форме, геометрически иллюстрирующей теорему Пифагора. После сбора урожая ярко-желтые посевные площади контрастировали бы с темной окраской леса. Гаусс посчитал, что марсианские наблюдатели могли бы заметить этот гигантский треугольник на Земле с помощью небольшого телескопа.

В 19 веке были популярны и другие странные идеи. Астроном Джозеф Литтроу предложил вырыть 30-километровые траншеи в разных геометрических формах по всей Сахаре. Затем заполнить их керосином и поджечь. Француз Шарль Кро предлагал построить большое зеркало, которое может собрать солнечный свет и выжечь сообщение на самой поверхности Марса.

Марсианские контакты Николы Теслы

Никола Тесла был одним из самых блестящих ученых в истории человечества, но и он откровенно врал, утверждая, что получил искусственные сигналы внеземного происхождения. Он говорил, что сигналы поступили с Марса или Венеры. Впрочем, это не единственный странный поступок Теслы.

В письме New York Times Тесла писал о том, как Марс может поддерживать жизнь. Он изучил расстояние планет до Солнца с точки зрения эволюции. Венера оказалась в юном возрасте и не могла поддерживать гуманоидную жизнь. Земля была в зрелом состоянии. Марс уже достиг старости, но прошел основные биологические и технологические стадии эволюции.

Тесла предложил пути улучшения наших средств связи с Марсом сначала путем перемещения наших обсерваторий для отправки чистых сигналов через атмосферу. В 1937 году работа Теслы привела его к мысли, что он может выиграть приз Пьера Гусмана в 100 000 франков как «первый человек, который найдет способ связаться со звездой и получить ответ». Правила конкурса исключали контакты с Марсом, потому что это «было бы слишком легко».

Никто не мог наверняка проверить наблюдения Теслы, но он, вероятно, на самом деле обнаружил пульсацию далеких звезд. Это было далеко от передачи разумных сообщений, о которых говорил ученых, но может считаться вполне впечатляющим достижением.

Юпитер и его луны

В прошлом Юпитер считался наиболее вероятным кандидатом для поиска внеземной жизни — во всяком случае, по сравнению с другими газовыми гигантами в нашей Солнечной системе. Было известно, что его внешняя атмосфера достаточно холодная, чтобы мгновенно заморозить любую жизнь, а метан и аммиак на его поверхности может убить так же быстро, но некоторые ученые настаивали, что между двумя регионами может быть благодатная зона.

Полагалось, что часть его атмосферы может поддерживать жизнь — плавучие и медлительные организмы вроде летающих медуз. Эти гипотетические существа не могут развиваться ни в высотных холодных зонах, ни спускаться слишком низко. Правда, не так давно было подтверждено, что существование таких организмов крайне маловероятно.

Но вот спутники Юпитера представляются наиболее перспективными местами в Солнечной системе для поддержания внеземной жизни, и многие теории говорят о том, что жизнь может существовать на них и по сей день. Ганимед, самая большая луна Юпитера, может поддерживать соленую воду между слоями льда. Европа и вовсе населена внеземными организмами, которые прячутся в подземном океане под движущимися льдами спутника.

Ио, ближайший крупный спутник к Юпитеру, немного потерял очки по сравнению с соседями. Его постоянно бомбардирует смертельная радиация. Тем не менее возможность существования жизни на Ио полностью не исключена. Возможно, Ио содержал жидкую воду миллиарды лет назад. И если в этой воде завелись микробы, они могли бы уйти вглубь луны и пережить все губительные для них последствия.

Жизнь на Титане

В июне 2010 года зонд NASA «Кассини» обнаружил, что у Титана, одного из множества спутников Сатурна, есть крайне плотная атмосфера. Два дальнейших исследования подняли много вопросов о природе Титана. Первое, опубликованное в журнале Icarus, показало, что следы водорода из атмосферы Сатурна исчезают на поверхности Титана. Другое, из журнала Geographic Research, отметило неожиданно низкий уровень углеводородного ацетилена на поверхности спутника.

NASA предложило несколько возможных объяснений. Катализатор на поверхности луны может преобразовывать водород и ацетилен в метан. Солнечный свет и космические лучи также могут нести ответственность за исчезновение химических веществ. Но самое интересное объяснение — биологическое, мол, организмы дышат водородом и потребляют ацетилен. Такой организм был бы совершенно в новинку, не имея аналогов на Земле. Жизнь на основе метана еще не находили.

Ученые NASA, которые намекнули на метановую жизнь, заявили, что у нас нет никаких доказательств такого варианта. Это всего лишь одно из нескольких возможных объяснений. Но это не помешало СМИ цитировать NASA, говоря, что «на спутнике Сатурна существует инопланетная жизнь».

Предполагаемый посадочный модуль, Titan Mare Explorer, который поможет найти ответ на метановую загадку Титана, все еще находится в разработке.

Инопланетяне Плутона

В 2011 году астрофизики Эд Тернер и Ави Лоеб обсуждали инцидент на АЭС Фукусима, который преподнес хороший урок по использованию электроэнергии людям Токио. Яркие огни города сменились тусклыми после катастрофы и последующими сокращениями поставок энергии. Тернер и Лоеб утверждали, что такие резкие изменения будут заметны наблюдателям, которые находятся в 30 раз дальше, чем Плутон.

Предложенный Большой синоптический исследовательский телескоп будет фотографировать все ночное небо несколько дней или около того. Изменения света небесных тел будут легко заметны. Ученые предполагают, что в ближайшие десятилетия мы сможем увидеть наверняка, является ли свет Плутона отражением Солнца или производится искусственными источниками на поверхности карликовой планеты, которая может стать обычной планетой снова.

Продолжением этих исследований, конечно, стали теории о том, что жизнь может гнездиться внутри Плутона. Ученые предположили, что наличие тектоники на Плутоне будет подразумевать наличие теплого подземного океана — возможную среду обитания для жизни. Бывшая луна планеты Харон также может обладать похожими характеристиками. После того как зонд «Новые горизонты» NASA сделает первые изображения Плутона и Харона в высоком разрешении в 2015 году, мы получим конкретные ответы.

Инопланетяне в стратосфере

Возможно, нам не нужно смотреть слишком далеко, чтобы доказать, что мы не одиноки. Внеземная жизнь может быть на расстоянии протянутой руки — в стратосфере.

Во время пика метеоритного дождя Персеид 12 августа 2013 года астробиологи из Университета Шеффилда запустили воздушный шар на высоту 27 километров в стратосферу. Ведущий ученый проекта Милтон Уэйнрайт был удивлен результатами, утверждая, что обратно шар вернулся со следами внеземной жизни. Уэйнрайт заявил, что частицы были слишком тяжелыми, чтобы их местом рождения была поверхность Земли. Поэтому они точно внеземные.

Скептики однозначно поставили исследования под вопрос. Подобные сообщения раннее обязательно оказывались ошибочными. Доверие Уэйнрайту также ставится под вопрос, так как он уверен в теории панспермии — внеземном происхождении биологической жизни путем занесения ее метеоритами. Убеждения Уэйнрайта, возможно, запутали его исследования, а сам ученый выдал желаемое за действительное.

50 миллиардов венерианцев Томаса Дика

В 1830-х годах шотландский министр и астроном-любитель Томас Дик решил рассчитать точное количество жителей в нашей Солнечной системе. Дик предположил, что все небесные тела населены жизнью, и его межпланетная перепись взяла за основу население Великобритании в то время. Короче, ученый решил, что на Венере проживает 50 миллиардов существ.

Дик позволил себе сделать и более смелые заявления. На Марсе живут 15 миллиардов марсиан, на Юпитере — несколько триллионов юпитериан, на Сатурне — порядка восьми триллионов сатурниан, и вообще, только на одних кольцах Сатурна, не считая самой планеты.

Во всей Солнечной системе Дик насчитал порядка 22 триллионов существ, не считая Солнца, на котором могли проживать в 31 раз больше всяких созданий.

Соларианцы

Кроме Томаса Дика и другие люди думали, что Солнце обитаемо. (Видимо, наружу они выходят ночью, когда темно). В 1440 году теолог и математик Николай Кузанский писал о месте на Солнце, где обитают «солнечные существа — яркие и просвещенные интеллектуальные обитатели».

Эти существа должны были быть более духовными по сравнению с теми, кто жил на Луне (лунатики). Кузанского не сожгли на костре и не отлучили от церкви за веру в инопланетян. Годами спустя он стал кардиналом.

Первые лидеры мормонов вроде Бригама Янга придерживались похожих теорий. Янг утверждал, что Солнце, очевидно, населено, поскольку «было сделано не напрасно; оно было сделано, чтобы дарить свет тем, кто живет на нем и на других планетах».

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