6 основных типов сновидений и их значение

Каждый из нас видит сны, независимо от того, можем мы их вспомнить или нет. Но какие бы чувства наши сны не вызывали, их всех можно поделить на 6 основных типов. Определив, к какому типу относится сон, нам будет намного проще понять его значение.

1. Информационные или проясняющие сны

Эти сны, как и предполагает их название, помогают нам в процессе прояснения любой психологической или эмоциональной информации, поступающей в мозг на протяжении дня. Они избавляют нас от ненужных и бессмысленных проблем, интегрируя полезные знания в наше подсознание.

Эти сновидения являются способом расслабить разум и тело. Однако в этом нет никакой нужды, если мы ложимся спать уже расслабленными и сосредоточенными.

Такие сны зачастую состоят из нескольких фрагментов, связанных с определенными эпизодами прошедшего дня, некоторых нерелевантных воспоминаний и рутинных вещей.

2. Обучающие сны

Этот тип снов дает нам информацию о некоторых текущих проблемах, а также знания, источников которых является наше сознание.

Иногда во сне у нас всплывают полученные нами сведения, о которых ранее мы ничего не знали. Кроме того, сон может стать источником вдохновения или помочь нам сделать определенные открытия. К примеру, во время обучающего сна мы иногда видим себя сидящими за партой в классе, слушающими или читающими лекцию и даже гуляющими где-то со своим наставником или учителем.

3. Сны-решения

Порой во время сна высшее сознание может подсказать нам решение проблемы. Многие открытия были сделаны учеными именно во сне.

Так, сновидения данной категории могут помочь нам с нашим здоровьем, работой, отношениями и другими проблемами. Выглядят эти сны всегда по-разному. Но есть один способ определить, что вы видели именно сон-решение. Если вы проснулись с внезапным осознанием всей силы этих внутренних посланий внутри нас, то они могут помочь вам в решении ваших проблем.

4. Сны-предсказания

Слово «предсказывать» на самом деле означает предвидеть, поэтому такие сны приоткрывают завесу перед потенциальным результатом чего-либо.

Эти сновидения заставляют нас осознать, что разум не поддается законам линейности времени. А еще они побуждают заглянуть внутрь себя в поисках возможностей духовной трансформации и расширения сознательности.

Но эти сны очень трудно отличить от остальных. Зачастую после пробуждения в памяти у нас остается лишь картинка, поэтому мы просто чувствуем, что это было важно.

5. Вещие сны

Вещие и пророческие сны сосредоточены на духовном росте человека. Поэтому они отправляют нам послания из высшего уровня, то есть души. Каждое такое послание, как правило, носит личный или коллективный характер. После сновидений этой категории мы просыпаемся, чувствуя вдохновение и умиротворенность.

6. Навеянные сны

Эти сны тесно связаны со всем, что происходит в нашем физическом окружении. Они не содержат в себе какого-то прямого посыла. Если мы хотим что-то узнать из такого сна, спать нужно в тихой и комфортной обстановке.

Наше подсознание улавливает внешние помехи вроде собачьего лая, телефонных звонков, яркого света и чувства переполненного мочевого пузыря. Мозг придает этим помехам форму и цвет, делая их частью сновидения.

Источник :https://mistika.temaretik.com/2359647004802943004/

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