10 самых дорогих аэрокосмических мегапроектов

Многие богаты страны тратят на аэрокосмические мегапроекты колоссальные деньги.

Каждый из десятки проектов, о которых пойдёт речь в этом обзоре, стоят более 1 миллиарда долларов каждый.

Сегодня ведётся много споров о том, насколько безопасны эти проекты для людей, но недооценивать их масштаб и ценность для науки точно не получится.

1. Rockwell / B-1 Lancer

Аэрокосмический мегапроект: B-1 Lancer.

США

Rockwell B-1 Lancer - это четырехмоторный сверхзвуковой реактивный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, используемый ВВС США. Он был впервые представлен в 1960-х годах как сверхзвуковой бомбардировщик со скоростью 2 Маха, который был предназначен для замены самолетов Boeing B-52 Stratofortress.

Позднее машина была модернизирована до модели B-1B со скоростью 1,25 Маха, но гораздо большей дальностью и высотой полета. ВВС США приняли B-1B в эксплуатацию в 1986 году в качестве ядерного бомбардировщика.

2. Boeing / B-52 Stratofortress

Аэрокосмический мегапроект: B-52 Stratofortress.

США

Boeing B-52 Stratofortress - самая долговременно существующая программа по выпуску бомбардировщиков в мире. Этот один из крупнейших военных самолетов в истории находился в эксплуатации не одно десятилетие.

3. Saab / JAS 39 Gripen

B-52 был спроектирован и построен Boeing и эксплуатируется ВВС США с 1950-х годов. Бомбардировщик способен перевозить до 32 000 кг оружия. Первый В-52 поднялся в воздух в 1952 году, а планируют его эксплуатировать, по крайней мере, до 2040 года.

Аэрокосмический мегапроект: JAS 39 Gripen.

Швеция

Saab JAS 39 Gripen - легкий одномоторный многоцелевой истребитель, производимый шведской аэрокосмической компанией Saab с 1978 года. Ориентировочная стоимость проекта составляет 19 миллиардов долларов США.

4. Northrop Grumman / B-2 Spirit

Аэрокосмический мегапроект: B-2 Spirit.

США

Northrop Grumman B-2 Spirit - уникальный и мощный самолет-невидимка, предназначенный для проникновения через плотную противовоздушную оборону. Он способен переносить как обычное, так и ядерное оружие. B-2 имеет экипаж из двух человек и может нести на борту до 230 кг бомбы с дистанционным управлением JDAM GPS или шестнадцать ядерных бомб B83 весом 1 100 кг. B-2 - это единственный самолет, который может перевозить крупногабаритное противотанковое оружие класса «воздух-земля» в конфигурации «стелс».

5. Туполев / Ту-144

Аэрокосмический мегапроект: Ту-144.

СССР

Ту-144 - первый сверхзвуковой транспортный самолет, изготовленный советской авиационной компанией «Туполев». Прототип поднялся в небо возле Москвы 31 декабря 1968 года, за два месяца до первого полета «Конкорда», и был принят в эксплуатацию 26 декабря 1970 года. Ту-144 был одним из последних коммерческих самолетов с тормозным парашютом.

6. Concorde

Аэрокосмический мегапроект: Concorde.

Франция/Великобритания

Concorde - сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, который выпустили совместно французская компания Aérospatiale и британская корпорация British Aircraft Corporation. Первый полет был проведен в 1969 году, а в эксплуатацию Concorde поступил в 1976 году. Самолет совершал коммерческие рейсы в течение 27 лет.

7. Eurofighter / Typhoon

Аэрокосмический мегапроект: Typhoon.

Италия/Великобритания/Нидерланды

Eurofighter Typhoon – двухдвигательный многоцелевой истребитель с треугольным крылом. Самолет разработан и построен консорциумом трех отдельных компаний - Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS, образовавших холдинговую компанию Eurofighter GmbH, в 1986 году.

8. Lockheed Martin / F-22 Raptor

Аэрокосмический мегапроект: F-22 Raptor.

США

F-22 Raptor – одноместный двухдвигательный истребитель пятого поколения, выпускаемый компанией Lockheed Martin, которая использует технологию «стелс». Он был разработан главным образом в качестве истребителя, обеспечивающего превосходство в воздухе, но при этом обладает дополнительными возможностями, которые включают атаку по наземным целям, радиоэлектронные атаки и разведывательные операции.

9. Airbus / A380

Аэрокосмический мегапроект: A380.

Нидерланды

Airbus A380 - самый большой пассажирский самолет в истории. Он настолько огромный, что аэропорты приходилось перепроектировать для того, чтобы они были способны принимать подобные самолеты. А380 может вместить больше пассажиров и грузов, чем любой другой коммерческий авиалайнер.

Однако его разработчики утверждают, что они собираются еще более повысить его эффективность, а также уменьшить потребление топлива и уровень шума. Первый рейс А380 совершил 27 апреля 2005 года, а в октябре 2007 года был принят в коммерческую эксплуатацию компанией Singapore Airlines.

10. Антонов / Ан-225 Мрия

Аэрокосмический мегапроект: Ан-225 Мрия.

СССР

Антонов Ан-225 «Мрия» - самый длинный и тяжелый в мире самолет с максимальным взлетным весом 640 тонн. Он оснащен шестью турбовентиляторными двигателями, а также может похвастаться самым большим размахом крыльев среди всех летательных аппаратов, находящихся в эксплуатации.

Он был разработан для транспортировки российского космического корабля «Буран» Конструкторским бюро Антонова (штаб-квартира в Киеве, Украина) в 1980-х годах, где уже до этого создали огромный грузовой самолет Ан-124 «Руслан». Базовая конфигурация Ан-225 такая же, как у Ан-124, за исключением того, что Ан-225 длиннее, не имеет задней рампы и оснащен 32-колесной системой шасси.

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