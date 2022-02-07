Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корольков
    Комаров погиб из-за желания наших политических и космических чиновников покрасоваться и получить награды возле нашего...Владимир Комаров:...
  • Николай Яныгин
    Если бы в истории было бы так как ты говоришь, то цивилизация не двинулась бы и на год вперед. Лапшу себе на уши вешай.Думаете, СССР раз...
  • Сергей Николаевич
    Как ты говноклюй своими помоями задрал уже всех.Самые жестокие ме...

Какая смерть считалась на Руси самой страшной

Какая смерть считалась на Руси самой страшной

«Христианская» кончина подразумевала обязательное покаяние перед смертью. Считалось, что тот, кто умер без покаяния, может превратиться в так называемого «заложного» покойника.

Термин был введен в начале XX века известным русским этнографом Д.К. Зелениным, который выяснил, что данное верование сформировалось еще в древнеславянскую эпоху и сохранилось на Руси в христианский период.

Елена Левкиевская в книге «Мифы русского народа» пишет: «Главным признаком “неправильной” смерти является то, что умерший не изжил своего века или вообще жил неполноценно, например, не вступил в брак, не оставил потомства. Таковы, например, мертворожденные дети, дети, загубленные матерями или умершие некрещеными.

“Неправильными” покойниками становятся и те, кто при жизни знался с нечистой силой, — ведьмы, колдуны, и те, кого прокляли родители. Все они — нечистые покойники, они недостойны обычного погребения и поминовения и очень опасны для живых. Именно из таких покойников, как верят в народе, получаются упыри, русалки, кикиморы и многие мелкие демоны».

Похороны «заложных» покойников

По поверьям, таких мертвецов нельзя было хоронить как всех, в земле, так как она их не принимает и тело через какое-то время вновь окажется на поверхности.

Также в могиле они не истлевают, а только распухают и страшно смердят.

Поначалу «заложных» покойников просто клали на землю в безлюдных местах, например, в лесу, и прикрывали корой и сучьями.

Впоследствии для таких усопших установили особый порядок захоронения. К примеру, в больших городах их захоранивали два раза в год, к празднику Покрова Богородицы и в седьмой четверг после Пасхи. А что же происходило с телами до этого?

Под хранение таких останков отводились особые места, именовавшиеся убогими домами, жальниками, буйвищами, гноищами или скудельницами. Там ставили сарай и устраивали в нем огромную общую могилу. Сюда и свозили тела тех, кто умирал внезапной или насильственной смертью – разумеется, при условии, что не было никого, кто мог бы позаботиться об их погребении.

А в ту пору, когда не существовало телефона, телеграфа и других средств сообщения, смерть человека в дороге могла означать то, что близкие никогда о нем больше не услышат… Что же касается странников, нищих, казненных, то они автоматически попадали в разряд «клиентов» убогих домов. Сюда же отправляли самоубийц и разбойников (последних при патриархе Адриане и вовсе предписано было «зарывать в лесу или в поле без поминовения»).

Так что участь человека, умершего «неправильной» смертью, являлась весьма незавидной, а поскольку духовная сторона жизни для наших предков была достаточно важна, то страх перед такой кончиной был одним из самых главных для русских людей.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/154389-kakaya-smert-schitala...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:  

Феклуша, последняя любовь Некрасова, которую он выиграл в карты (https://otari.mirtesen.ru/blog/43790508054/)

Муравьи Атта: Теория телепортирующийся матки. Правда или ложь?( https://otari.mirtesen.ru/blog/43762244831/)

7 человек, величия которых нам никогда не достичь (https://otari.mirtesen.ru/blog/43173530925/)

                                                                                                                                                   

 

Обсудить

Картина дня

наверх