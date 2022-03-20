Интересные факты и снимки о жизни в Австралии

Прочитав заголовок, все уже наверняка подумали о том, что сейчас пойдет речь о безумной флоре и фауне Австралии. Конечно, на этом далеком континенте почти все живое может вас съесть, но данная подборка посвящена простым и повседневным вещам из жизни австралийцев. И эти местные особенности также могут удивить.
1.
В некоторых трамваях в Австралии есть места для перевозки досок для серфинга.
2.
Памела Трэверс, автор книг о Мэри Поппинс, родилась в австралийском Мэриборо, и там есть вот такие светофоры.
3.
Библиотека в австралийском аутбэке.
Австралийский аутбэк — обширные пустынные малозаселенные территории страны.
4.
В городе Брисбен есть общественные станции ремонта велосипедов.
5.
Умные урны на солнечной энергии прессуют мусор. Срабатывают они от нажатия ногой на педаль.
6.
Подборка была бы неполной без фотографий о пауках. Автор фото просто оставил обувь на улице на одну ночь.
7.
В Австралии, когда вам исполняется 50, государство присылает вам упаковку тестов на рак кишечника.
8.
На одной из улиц в Фримантле есть оптическая иллюзия, нарисованная на нескольких зданиях.
9.
Жаркий день в Австралии. Кошелек и карту оставили в машине.
10.
Больницы в штате Виктория дают молодым родителям бесплатные сумки с детским «приданым».
11.
Если не закрывать окна, может прилететь дикий попугайчик. Бена, штат Виктория.
12.
На некоторых улицах в городе Аделаида установлены дефибрилляторы.
13.
В Австралии продается консервированная фасоль в банках размером для 1, 2 или 4 человек.
14.
И еще одна причина не оставлять обувь на улице надолго.
15.
В Австралии на обратной стороне гигиенических прокладок печатают занятные факты.
«Занимательный факт № 287
В день человек в среднем проходит 4 километра».
***
«Занимательный факт № 290
Коалы и люди — единственные существа с неповторимыми отпечатками пальцев».
***
«Занимательный факт № 138
6% мужчин делают предложение руки и сердца по телефону»
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2438439831807462301/
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