Интересные факты и снимки о жизни в Австралии

Прочитав заголовок, все уже наверняка подумали о том, что сейчас пойдет речь о безумной флоре и фауне Австралии. Конечно, на этом далеком континенте почти все живое может вас съесть, но данная подборка посвящена простым и повседневным вещам из жизни австралийцев. И эти местные особенности также могут удивить.

1.

В некоторых трамваях в Австралии есть места для перевозки досок для серфинга.

2.

Памела Трэверс, автор книг о Мэри Поппинс, родилась в австралийском Мэриборо, и там есть вот такие светофоры.

3.

Библиотека в австралийском аутбэке.



Австралийский аутбэк — обширные пустынные малозаселенные территории страны.

4.

В городе Брисбен есть общественные станции ремонта велосипедов.

5.

Умные урны на солнечной энергии прессуют мусор. Срабатывают они от нажатия ногой на педаль.

6.

Подборка была бы неполной без фотографий о пауках. Автор фото просто оставил обувь на улице на одну ночь.

7.

В Австралии, когда вам исполняется 50, государство присылает вам упаковку тестов на рак кишечника.

8.

На одной из улиц в Фримантле есть оптическая иллюзия, нарисованная на нескольких зданиях.

9.

Жаркий день в Австралии. Кошелек и карту оставили в машине.

10.

Больницы в штате Виктория дают молодым родителям бесплатные сумки с детским «приданым».

11.

Если не закрывать окна, может прилететь дикий попугайчик. Бена, штат Виктория.

12.

На некоторых улицах в городе Аделаида установлены дефибрилляторы.

13.

В Австралии продается консервированная фасоль в банках размером для 1, 2 или 4 человек.

14.

И еще одна причина не оставлять обувь на улице надолго.

15.

В Австралии на обратной стороне гигиенических прокладок печатают занятные факты.



«Занимательный факт № 287

В день человек в среднем проходит 4 километра».

***

«Занимательный факт № 290

Коалы и люди — единственные существа с неповторимыми отпечатками пальцев».

***

«Занимательный факт № 138

6% мужчин делают предложение руки и сердца по телефону»

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2438439831807462301/

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