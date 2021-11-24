Алексей Стаканов: почему Сталин отобрал настоящее имя у шахтера-рекордсмена

Образ самого знаменитого шахтера Советского Союза был максимально идеологизирован во времена СССР. Стаханова не только лишили подлинной биографии. У него, как полагают некоторые отечественные историки, отобрали даже настоящее имя.

«Привет, Андрей»

Ныне деревня Луговая, малая родина Алексея Стаханова, – это вымирающее поселение Измалковского района Липецкой области, где сейчас менее сотни жителей (при Стаханове деревня относилась к Орловской области, Липецкая появилась на карте СССР в 1954 году). Многие историки считают, что Стаханов в действительности изначально по паспорту был вовсе не Алексеем, а Андреем. К этому суждению, в частности, склонялась хранительница дома-музея Стаханова Ирина Агибалова.

Аналогичной версии придерживался политический обозреватель Николай Троицкий. Согласно распространенному и широко растиражированному (однако документально неподтвержденному) мнению, Иосиф Сталин, прочтя в главном печатном органе СССР газета «Правда», публикацию о героическом рекорде Андрея Стаханова, так отреагировал на ошибку газеты в имени главного героя статьи: «Правда не ошибается». Якобы после этой реакции Стаханов вынужден был поменять паспорт и взять себе имя Алексей. Дочь шахтера, Виолетта, противилась подобному слуху – утверждала, что отец всегда был Алексеем.

К слову, и музей-новодел знаменитого шахтера сегодня располагается не на его родине, а в соседнем с Луговой селе Преображение – к 50-летию установления всемирно известного рекорда по добыче Стахановым угля родительскую избу Героя Соцтруда, у которой рухнула соломенная крыша, перенесли на новое место. О том, что Стаханов – вовсе не Стаханов, а именно Стаканов, утверждала та же Ирина Агибалова.

Виолетта Стаханова в комментарии «Московскому комсомольцу» «стакановскую» версию категорически опровергала: она неоднократно была с отцом на его родине в Луговой, где Стакановых отродясь не водилось – «один деревенский «порядок» (нечто вроде городского микрорайона) – Зиборовы, второй – Стахановы».

«А кто не пил?»

Не менее мифологизирован и факт биографии Стаханова, связанный с его знакомством с Василием Сталиным. «Независимая газета» описывает кутеж шахтера с сыном «отца народов» в ресторане гостиницы «Метрополь» и упоминает разбитое в результате этого гульбища дорогое зеркало. Виолетта Стаханова в интервью «МК» подтверждала: ее отец на самом деле любил выпить, и в «Метрополе» он действительно гулял на славу. Не только зеркала бил («А кто не бил в «Метрополе зеркала?»), но еще и ресторанных рыбок в бассейне вылавливал. Правда, о том, что Стаханов все это вытворял вместе с Василием Сталиным, его дочь не упоминает. Оттуда среди московских приятелей передовика и пошла переделка его фамилии в Стаканова.

Кандидат исторических наук Никита Соколов утверждает: дружба Алексея Стаханова с сыном Иосифа Сталина стала возможной из-за близости шахтера к вождю, который многое советской знаменитости прощал. При Сталине Стаханов отучился в Промакадемии, возглавлял одну из карагандинских шахт, занимал ответственный пост в Наркомате угольной промышленности СССР, получил квартиру в знаменитом Доме на набережной (опубликовано требовательное письмо шахтера-рекордсмена к Иосифу Сталину, в котором Стаханов настоятельно просил капитально отремонтировать элитное жилое помещение).

Согласно многочисленным публикациям отечественных историков, Иосиф Сталин, прослышав о пьяных похождениях Стаханова вместе с сыном главы государства Василием, якобы по-отечески пристыдил рекордсмена и предупредил: «Будешь в таком духе продолжать – не пощажу!». Разбирательствами стахановских загулов занималась специальная правительственная комиссия под председательством Георгия Маленкова, выводы этого надзорного органа с настоятельными рекомендациями Стаханову «перестроиться» и перестать шляться по ресторанам приводит автор сборника «100 знаменитых символов советской эпохи», Андрей Хорошевский. ...

С приходом к власти Хрущева, Стаханова, как фаворита Сталина, «задвинули» на периферию. Он некоторое время заведовал трестом в Донецкой области, последние годы перед выходом на пенсию работал помощником главного инженера шахтоуправления. Все это время титулованный рекордсмен продолжал много пить. Умер Алексей Стаханов на 62 году в психбольнице, где лечился от осложнений, вызванных алкоголизмом. Поскользнулся на яблочной шкурке и упал, размозжив себе голову.



Источник: https://russian7.ru/post/aleksey-stakanov-pochemu-stalin-oto...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Сталин , пославший на фронт сыновей , не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Действительно, доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!

Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

Вместе с тем стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились!

Справедливости ради надо сказать, что работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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