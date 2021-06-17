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Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Что там можно найти интересного про бамбук — каждому известно, что это трава, которая быстро растет и выглядит как полые трубочки с верхушкой узких листьев. Но бамбук может быть разным, и вы правда поразитесь, увидев это

Сорт бамбука Chimonobambusa quadrangularis, который вырастает квадратной формы

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

А этот квадратный бамбук выращен искусственно — в квадратных коробках

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете


Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Бамбук бывает черного цвета — сорт Phyllostachys Nigra

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Бамбук бывает поистине огромных размеров

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете


Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете


Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

 

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Он бывает не просто гладкий и длинный, а еще и со множеством ответвлений Phyllostachys aurea 'Holochrysa'

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

А такой бамбук вы видели? Бамбук вздутый (Bambusa ventricosa)

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете


Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Phyllostachys edulis, бамбук Мозо или бамбуковый панцирь черепахи, или Мао Чжу, или Листокостник съедобный

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете
Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis' — Золотой бамбук

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете
Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Qiongzhuea tumidissinoda «Китайская трость»

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Полосатый бамбук Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

А еще он часто вот такой кривой

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете


Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Цефалостах — род азиатского и мадагаскарского бамбука в семействе травяных и он бывает синего цвета

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

А это Cephalostachyum pergracile Munro — растет в Таиланде

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

 

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Так бамбук цветет

Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете


Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

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