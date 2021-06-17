Бамбук: пожалуй, самая удивительная трава на планете

Что там можно найти интересного про бамбук — каждому известно, что это трава, которая быстро растет и выглядит как полые трубочки с верхушкой узких листьев. Но бамбук может быть разным, и вы правда поразитесь, увидев это
Сорт бамбука Chimonobambusa quadrangularis, который вырастает квадратной формы
А этот квадратный бамбук выращен искусственно — в квадратных коробках
Бамбук бывает черного цвета — сорт Phyllostachys Nigra
Бамбук бывает поистине огромных размеров
Он бывает не просто гладкий и длинный, а еще и со множеством ответвлений Phyllostachys aurea 'Holochrysa'
А такой бамбук вы видели? Бамбук вздутый (Bambusa ventricosa)
Phyllostachys edulis, бамбук Мозо или бамбуковый панцирь черепахи, или Мао Чжу, или Листокостник съедобный
Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis' — Золотой бамбук
Qiongzhuea tumidissinoda «Китайская трость»
Полосатый бамбук Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'
А еще он часто вот такой кривой
Цефалостах — род азиатского и мадагаскарского бамбука в семействе травяных и он бывает синего цвета
А это Cephalostachyum pergracile Munro — растет в Таиланде
Так бамбук цветет
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