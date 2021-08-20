Церковный браслет: мужской, женский, описание с фото, большой выбор, молитвы и правила ношения 17 августа 2021

Нередко в каталоге современных украшений представлен церковный браслет, выполненный из благородных металлов, драгоценных камней, дерева, текстиля, пластика. Наручное украшение гармонично выполняет свои основные функции: удовлетворяет потребностям человека в красоте, напоминая о Боге и главных религиозных заповедях. Кроме того, церковные изделия издревле относят к категории оберегов и талисманов: они охраняют людей и помогают им в трудные минуты жизни.

Немного истории

Если внимательно изучить историю Ветхого Завета, то можно заметить, что у иудеев была традиция – носить филактерии (тхелимы). Они представляли собой маленькую кожаную коробку, в которой хранились тексты молитв. Во время чтения Священного Писания иудей надевал одну из таких коробочек на лоб, еще одну на левую руку. Древняя традиция, появившаяся во времена пророка Моисея, соблюдается многими современными евреями.

В Новом Завете данный обряд потерял христианский смысл. Однако на смену ему пришла другая религиозная атрибутика: нательные кресты, маленькие иконки в виде подвески и церковный браслет. Люди верят, что церковные предметы защищают от нечистой силы. К тому же в современном оформлении они смотрятся красиво, достойно и выгодно подчеркивают статус их обладателя.

Разновидности

Изготавливают церковный браслет на руку из различных материалов: пластика, металла, кожи, дерева, текстиля.

В большинстве случаев пластиковые религиозные украшения выглядят «по-простому», однако срок службы их довольно долгий. Искусный мастер может придать такому недорогому изделию достойный вид, дополнив его различными деталями.

Церковный браслет из ткани часто выполняют в виде узелков с изображением маленьких икон. Подобен он четкам и имеет оригинальный, привлекательный вид. Однако такое украшение быстро рвется при ежедневном ношении, поэтому ему неоднократно приходится искать замену.

Деревянные религиозные украшения смотрятся очень достойно, если их изготавливают из дорогих, экзотических пород дерева. Такие церковные браслеты украшают резьбой, это придает им особую привлекательность. Но деревянные украшения очень чувствительны к воде: при контакте размокают, портятся.

Металлический церковный браслет чаще изготавливают из серебра, латуни. Но в ювелирных магазинах можно найти варианты, выполненные из золота. Такую религиозную атрибутику ценят любители благородных металлов. Святые образы на металлических чеканных или литых браслетах самые долговечные.

Религиозные обереги из камня – беспроигрышный выбор. Как и металлические, церковные браслеты из камня очень долговечны. В руках профессионала он превращается в настоящий ювелирный шедевр, который дополняют религиозной символикой.

Мужской церковный браслет

Мужчины предпочитают украшения из драгоценных металлов. Ведь они выглядят красиво, достойно, подчеркивают статус владельца. Поэтому мужские церковные браслеты чаще выполняют из серебра или золота.

В ювелирных магазинах пользуется особым спросом религиозное украшение «Святые мужи”. Оригинальный серебряный браслет ручной работы посвящен 18 известным святым мученикам, чудотворцам. Их иконки аккуратно вставлены в ювелирное изделие. Оно не только украшает, но и выполняет свою основную функцию: оберегает своего владельца. Религиозная атрибутика с изображением креста всегда востребована. Поэтому церковный браслет с крестом довольно популярен среди мужчин. Часто на религиозных украшениях изображают Георгиевский крест. Оригинально и достойно он смотрится как вставка в кожаном плетении.

Женский церковный браслет

В отличие от мужчин, представительницы прекрасного пола чаще отдают предпочтение утонченным украшениям религиозной тематики. Поэтому женские церковные браслеты – как правило, изящные легкие плетения с молитвами. Как и мужская церковная атрибутика, женские модели выполняются из драгоценных металлов, камней, дерева, кожи, текстиля, пластика. Помимо молитв такие браслеты также дополняют различными вставками: крестами, маленькими иконами.

Браслеты с молитвами

Религиозное украшение с молитвой служит для верующего человека своеобразным напоминанием о необходимости обратиться к Богу. Каждый раз, читая надпись на браслете, его хозяин мысленно говорит со Всевышним словами молитвы. Чаще на церковных браслетах встречается надпись "Спаси и сохрани", Псалмом 90. Молитвы на украшениях всегда лаконично вписывают в узор и дополняют традиционными православными деталями или изображениями святых. Однако хозяин молитвенного браслета должен понимать, что украшение имеет смысл и силу только тогда, когда начертанные святые слова читают, тем самым обращаясь к Создателю с верой и надеждой.

Православные браслеты

У православных украшений есть главная задача – напоминать человеку о Боге. Церковные браслеты на руку мужские и женские выполняют такую же миссию. Удовлетворяя эстетическую потребность, они еще "лечат" душу человека, выступая своеобразным оберегом. И хотя ни католические, ни православные священнослужители не одобряют ношение украшений с религиозной символикой, их разумное использование помогает человеку.

Православные церковные браслеты с молитвами помогают их обладателям не забывать главных молитв. А имея наручные украшения со святыми образами, человек всегда помнит, что нужно помолиться Всевышнему, поблагодарить Его за все земные блага или попросить душевных сил. Самые распространенные православные образы, изображаемые на браслетах, - образ святого Георгия, Пресвятой Богородицы и святых мучеников. На православных наручных украшениях часто чеканят молитвы и Псалмы.

Как носить

Особых правил в ношении наручной религиозной атрибутики нету. Священники призывают людей не превращать церковные украшения в предметы роскоши, ведь в них присутствует духовная составляющая. Поэтому, когда человек надевает его, сразу чувствует себя защищенным. Как правильно носить церковный браслет на руке? Правой или левой? Значения не имеет. Главное, это вера во Всевышнего. Но следует помнить, что религиозные обереги не носят на виду, ведь это не украшения, а предметы веры и уважения к религии.

Некоторые священники глубоко уверены, что все изображения святых искажены на церковных браслетах. Ношение таких предметов считают они святотатством. Многие действительно забывают о религиозном аспекте православной атрибутики и превращают ее в предмет роскоши. Поэтому протест священнослужителей обоснован. Но все же большинство священников разрешают прихожанам надевать на руку церковные браслеты.

Если обладатель православного браслета не знает, как его правильно носить, ему следует обратиться в близлежащий приход к священнику за помощью и советом.

Где приобрести

Изначально церковная атрибутика продавалась только в монастырях, храмах, церковных лавках. Но с появлением ювелирных магазинов, все чаще церковные браслеты и другие религиозные драгоценности покупают именно там. Особенно это касается изделий, выполненных из золота, серебра и драгоценных камней. Однако все они остаются лишь украшениями, если не освящены в храме. Поэтому церковный браслет и другие подобные предметы лучше покупать на территории святых мест. В храмах вся православная атрибутика проходит этап освящения и только после поступает в продажу. Считается, что только освященный церковный браслет или другое украшение помогает человеку обрести душевное спокойствие, очищает разум, защищает перед испытаниями.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Танго смерти»: страшная улика на Нюрнбергском процессе(https://otari.mirtesen.ru/blog/43657741626/)

14 удивительных фактов обо всем на свете (https://otari.mirtesen.ru/blog/43014138152/)

10 интересных фактов о мумиях(https://otari.mirtesen.ru/blog/43748309237/)