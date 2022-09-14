Хитрая задачка, которая введет в ступор даже самого внимательного человека

Логические задачи отлично помогают на время оторваться от работы и занять мысли занимательными вопросами, которые развивают логику, смекалку и наблюдательность.
Предлагаем вам внимательно посмотреть на эту картинку. Художник допустил 18 ошибок, сможете ли вы найти их все, используя при этом логику и наблюдательность? Если вы готовы, то приступаем:
Мы надеемся на то, что вам удалось найти хотя бы половину правильных ответов, а если нет, то ниже мы подготовили для вас подсказки:
1. Обрати внимание на ветер: деревья колышутся в одну сторону, а дым идет в другую.
2. По картинке не поймешь, какое сейчас время года. Одни деревья густо покрыты листьями, другие абсолютно голые
3. На поле нет самого главного человека — пахаря
4. Деревья растут прямо посреди поля
5. Сосна обзавелась веткой от другого дерева
6. Современный дизайн, конечно, порой удивляет, но занавески снаружи — это нечто
7. Многие предметы не отбрасывают тень
8. Дедушка, скорее всего, в дом не попадет. Порог есть, а двери нет!
9. На поле настоящий бедлам: его и засевают, и убирают одновременно
10. Даже лошадь растерялась: идет в сторону уже вспаханного поля
11. Мало того, на лошади даже нет хомута
12. Дедуля явно здоровяк.Иначе как объяснить миниатюрность его домика?
13. Собака тоже не из маленьких. Сравни ее с овечками!
14. Одна овечка на переднем плане без ножки
15. Другая обзавелась черным собачим хвостом
16. К тому же овцы неправильно уменьшаются от переднего плана к заднему
17. Озеро находится выше линии горизонта
18. У тележки, стоящей у дома, нет колеса и ручки
А вы знали об этом?
Известно, что в древнем Риме девственниц-весталок хоронили заживо, если они не сохраняли девства. Даже в более поздние времена представители народа бари в Судане заживо закапывали лучших девушек племени в жертву богине Земли. А племя динка в том же регионе до конца XIX века хоронило живыми почитаемых народом вождей.
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