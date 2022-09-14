Хитрая задачка, которая введет в ступор даже самого внимательного человека

Логические задачи отлично помогают на время оторваться от работы и занять мысли занимательными вопросами, которые развивают логику, смекалку и наблюдательность.

Предлагаем вам внимательно посмотреть на эту картинку. Художник допустил 18 ошибок, сможете ли вы найти их все, используя при этом логику и наблюдательность? Если вы готовы, то приступаем:

Мы надеемся на то, что вам удалось найти хотя бы половину правильных ответов, а если нет, то ниже мы подготовили для вас подсказки:

1. Обрати внимание на ветер: деревья колышутся в одну сторону, а дым идет в другую.

2. По картинке не поймешь, какое сейчас время года. Одни деревья густо покрыты листьями, другие абсолютно голые

3. На поле нет самого главного человека — пахаря

4. Деревья растут прямо посреди поля

5. Сосна обзавелась веткой от другого дерева

6. Современный дизайн, конечно, порой удивляет, но занавески снаружи — это нечто

7. Многие предметы не отбрасывают тень

8. Дедушка, скорее всего, в дом не попадет. Порог есть, а двери нет!

9. На поле настоящий бедлам: его и засевают, и убирают одновременно

10. Даже лошадь растерялась: идет в сторону уже вспаханного поля

11. Мало того, на лошади даже нет хомута

12. Дедуля явно здоровяк.

Иначе как объяснить миниатюрность его домика?

13. Собака тоже не из маленьких. Сравни ее с овечками!

14. Одна овечка на переднем плане без ножки

15. Другая обзавелась черным собачим хвостом

16. К тому же овцы неправильно уменьшаются от переднего плана к заднему

17. Озеро находится выше линии горизонта

18. У тележки, стоящей у дома, нет колеса и ручки