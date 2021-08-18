Почему Михаил Ломоносов женился тайно, и Как немецкая жена искала его в Санкт-Петербурге

Долгое время в Санкт-Петербурге считали, что Михаил Ломоносов холостяк. Каково же было удивление общественности, когда оказалось, что ученый женат и у него двое детей. Женой Ломоносова была некто Елизавета Цильх из Германии.

Читайте в материале, как был заключен этот странный брак между юной немкой и великим ученым, почему Ломоносов спрятался от жены в Санкт-Петербурге, и кто помог Елизавете отыскать мужа.

Как Ломоносов в Марбурге поселился у жены церковного старосты, а потом обвенчался с ее дочерью

Пять лет Ломоносов прожил в Марбурге.

Михаил Ломоносов учился не только в России, но и за ее пределами. Если обратиться к работе Артемова «Великие имена России», можно найти информацию, что в 1736 году Михайло был направлен в Германию по инициативе Петербургской Академии. Там он должен был изучать горное дело и металлургию.

На пять лет ученый поселился в Марбурге. После поиска жилья Ломоносов выбрал дом Генриха Цильха, который был не только известным пивоваром, но и членом городской думы и церковным старостой. Правда, в то время этого человека уже не было в живых, и русского студента приняла на постой вдова. В доме жила также дочка Генриха, которую звали Елизавета-Христина. Между молодыми людьми возникла симпатия, вскоре переросшая в страстный роман, и 1740 году, в июне, они были повенчаны в реформаторской церкви Марбурга.

Это подтверждает запись в церковной книге.

Есть еще один очень интересный факт, о котором пишет автор Молосов в издании «Российская империя в 18 веке» — на момент венчания у Елизаветы и Михаила уже была маленькая дочь, которой не исполнилось и полгода. Ломоносову приходилось содержать семью на мизерное жалование, положенное Петербургской Академией. Денег катастрофически не хватало. Возможно, дело было в том, что Михаил Васильевич не умел соизмерять доходы и траты. Об этом сейчас судить сложно, но в тот момент Ломоносов влез по уши в долги и дошел до состояния нищеты. Ситуация была критической, даже появилась вероятность угодить в тюрьму. Михаил не смог выйти из этого запутанного лабиринта, и он просто вернулся на родину. Это произошло в 1741 году. Жена же Елизавета уже была беременна вторым ребенком.

Как ученый в Петербург сбежал и там от жены спрятался

Ломоносов вернулся в Петербург, оставив в Германии жену и маленькую дочку.

Итак, Ломоносов бежал в Санкт-Петербург. В Германии осталась Елизавета-Христина, которая в 1742 году родила сына. К сожалению, мальчик умер, не дожив и до года. Два года женщина ничего не знала о муже и не получала от него писем.

Самое интересное, что в Петербурге о женитьбе Ломоносова никто не знал. В книге о великом ученом, которую написал Львович-Кострица, говорится, что Михаил держал свое семейное положение в тайне и никому не говорил о жене. А современник ученого Якоб Штелин утверждал, что в этот период Ломоносов не отправил жене ни одной весточки. Хотя адрес в Германии был ему хорошо известен. Жена же не знала, где находится Ломоносов. Он не сообщил женщине свой адрес. Именно потому отчаявшаяся Елизавета-Христина решила начать поиски своего русского супруга. С этой целью она обратилась за помощью к русскому консулу.

Елизавета-Христина, ее поиски пропавшего русского мужа и кто помог паре соединиться

Письмо Елизаветы-Христины консул передал Бестужеву-Рюмину (на портрете), в тот, в свою очередь, Якобу Штелину.

Итак, письмо Елизаветы-Христины было передано консулом графу Бестужеву-Рюмину, а тот, в свою очередь, передал его Якобу Штелину. Когда послание госпожи Цильх дошло до Ломоносова, он, как утверждают очевидцы, отреагировал очень эмоционально. Михаил утверждал, что и не собирался покидать жену, и в будущем будет рядом с ней. И что женщина может немедленно брать ребенка и приезжать. Ломоносов пообещал выслать жене сто рублей и написать послание, что и было сделано.

Елизавета-Христина приехала вместе с маленькой дочкой в Санкт-Петербург в 1743 году. Есть упоминания о том, что после этого события Ломоносов перестал нервничать, стал спокойным, а его научная деятельность начала развиваться еще плодотворней. Через некоторое время на свет появился еще один ребенок. Это была девочка, которую назвали Еленой.

Счастливый брак: так почему же Ломоносов скрывал от всех жену

Ломоносов с Елизаветой-Христиной прожили жизнь в любви и согласии.

Интересно, но несмотря на трудности в начале семейной жизни, Ломоносов со своей женой жили долго и счастливо до последних дней. Странно, почему же Михаил старался скрыть свою женитьбу? Есть мнение, что таким образом ученый хотел снять с себя ответственность. Но иной точки зрения придерживаются авторы «Другой истории России». Заключается она в том, что перед венчанием Ломоносову нужно было получить официальное разрешение со стороны Российской Академии наук. Такой бумаги он, к сожалению, не имел. Кроме того, возможно, ученый стыдился своей неспособности содержать семью. Скорее всего так можно расшифровать слова Михаила Васильевича о том, что он не писал и не вызывал жену к себе только потому что этому препятствовали непреодолимые обстоятельства.

На самом деле Ломоносов действительно испытывал материальные затруднения, даже после учебы в Германии. Есть сведения, что с 1742 года его жалование составляло триста шестьдесят рублей ежегодно. Кажется, что по тем временам это приличная сумма, ведь, к примеру, цена фунта говядины была примерно 2 копейки. Но все дело в том, что у Академии подобных средств просто не было. Потому Ломоносов получал деньги частями и в Германии, и потом в Петербурге. По утверждениям литератора Львовича-Кострицы, например, за целый 1742 год ученый получил от Академии только треть жалования. А Петербург, как известно, всегда был дорогим городом по сравнению с другими. Если почитать работы Минаевой, в которых она ссылается на Штелина (книга «Михаил Ломоносов»), то можно найти утверждение, что российский ученый не объявлял о женитьбе и не решался содержать семью в Санкт-Петербурге, месте дорогом.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях:Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!

Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам амбициозный Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был талантливый русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора.

После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно и подло присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

Следующий миф о том, как Ломоносов явился в России основоположником изучения электрических явлений и является автором первой теории атмосферного электричества.Безусловно, это тоже не так, поскольку за два года до Ломоносова американский изобретатель и президент США Бенджамин Франклин провел первый эксперимент по выяснению электрической природы молнии, воздействующей на воздушного змея, запущенного во время грозы.

Много нареканий вызывает и бездарная литературная деятельность Ломоносова.О литературных способностях ученого нелестно обзывался и даже открыто насмехался сам Пушкин, который в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербурга" писал: "В Ломоносове нет ни чувства,ни воображения.Оды его утомительны и надуты".Современники Ломоносова писали, что профессорское звание он получил больше как придворный поэт, лакейски восхвалявший сильных мира всего, чем за научную деятельность!

Однозначно Ломоносов при жизни не пользовался особым авторитетом у современников. Когда 15 апреля 1765 года ученый скончался, то в его адрес прозвучало два весьма нелестных некролога.Автор первого некролога — поэт Александр Самороков, выражавший, скорее всего, общее мнение интеллигенции XVIII века,написал: "Угомонился дурак и не будет больше шуметь"!

Автор второго — наследник престола Павел, заявил : "Что о дураке жалеть — только казну разорял и ничего не делал"! Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ломоносов был просто популяризатором наук, говоря современным языком был хорошим научным менеджером, за что и навечно вписал свое имя в историю Матушки-России, однако считать его великим ученым, обогатившим науку величайшими открытиями, на мой взгляд, цинично и не разумно!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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