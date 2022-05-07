Саакашвили – гомосексуал и импотент, который 9 лет испытывал оргазм, наблюдая за анальными пытками! - ГРУЗИНФОРМ

Грузия, 6 июля, ГРУЗИНФОРМ. В юношестве Саакашвили девушки не любили и издевались над ним, он стал их бояться и стесняться, поэтому стал педерастом – с мальчиками у него получалось! Но когда Миша стал президентом, он захотел отомстить женскому полу за прошлое, но так как с женщинами Саакашвили был импотентом, он поднимал эрекцию просмотром анального секса - анальных пыток, от которых испытывал оргазм! Вот почему он посадил в тюрьмы сотни тысяч граждан Грузии, где их пытали через анальное отверстие, а министр внутренних дел Мерабишвили, по поручению Саакашвили, снимал это на видео! Так продолжалось 9 лет, а потом Мерабишвили за очень крупную сумму продал десятки тысяч видео Бидзине Иванишвили, который сообщил об этом миру и режим «националов» пал.

Однако следующие 9 лет друзья Саакашвили, оставшиеся в Грузии, сплошь – гомосексуалы и проститутки, через свои телеканалы склоняли грузинскую молодёжь к гомосексуализму, к примеру – Гварамия и Габуния, чтобы Саакашвили вернулся в гомосексуальную Грузию. Но провести «Тбилиси Прайд» никак не удавалось, и вот вчера был предпринята последняя попытка провести гей-парад на Руставели. Весь западный дипкорпус и европарламентарии решительно поддержали ЛГБТК+ и даже сами приняли участие в открытии «Тбилиси Прайд», проигнорировав предупреждения власти и Патриархии о нежелательных последствиях этого шага.

Грузинский народ, первый раз за последние 20 лет победил, первый раз за последние 20 лет вышел с настоящим, бордовым флагом Грузии, а не пятикрестовым партийным флагом Саакашвили и крестоносцев! Без флагов США и ЕС – тоже впервые за последние 20 лет!

А ЛГБТК+ в своём Заявлении обвинило в случившимся власть «Грузинской мечты» и Грузинскую Православную Церковь, которые, якобы, действовали в интересах России. Этим грузин окончательно поставили перед выбором: или вы за дружбу с Россией, вместе с Патриархом и Церковью, за гетеросексуальные традиционные грузинские семьи; или вы – за гомосексуализм, за однополые браки, вместе с Западом. И Грузинский народ вчера сделал свой выбор – такой же, как сделали братские армянский и азербайджанский народы. Гей-парад в Грузии, как в Турции и России, Армении и Азербайджане, не прошёл. Саакашвили проиграл.

ГРУЗИНФОРМ

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