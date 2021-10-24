Тест с видами сыра расскажет об особенностях вашего характера

Многие диетологи твердят: “Мы – то, что едим!” И психологи далеко от них не отстают, утверждая, что вкусовые предпочтения и пристрастия человека могут поведать многое о его повадках, особенностях поведения и даже чертах характера. А для того, чтобы узнать, что же такого особенного в вашем характере, не нужно что-то съесть. Достаточно просто пройти фуд-тест, основанный на картинках с изображениями еды.
Сегодня много интересного о вас расскажет сыр. Да, да именно этот продукт лёг в основу психологического теста, который раскроет всю правду о вас.
Инструкция к прохождению теста:
1) Делая свой выбор, обратитесь за помощью к своей интуиции. Для этого расслабьтесь, отгоните все мысли прочь и сосредоточьтесь на прохождении теста.
2) Подумайте о себе, своих личностных качествах и предпочтениях.
3) Посмотрите на картинку с четырьмя видами сыра и выберите ту, на которую пал ваш взор в первую очередь.
4) Делая выбор, не берите во внимание только лишь вкусовые качества этого продукта. Обратите внимание на внешние данные кусочка сыра. Какой вам показался красивее и интереснее!?
Выберите сыр 🧀 и узнайте об особенностях вашего характера
А на чем остановили свой выбор вы?
- Королевский?
- С плесенью?
- Российский?
- Моцарелла?
А теперь переходим к результатам теста.
Если вы выбираете Королевский сыр
Хотя вы и не гурман, но зато вы умеете неординарно мыслить и знаете, как удивить окружающих вас людей. Вы из тех, кто не привык лезть за словом в карман. А ещё вы умеете мастерски производить впечатление на окружающих, и чаще всего приятное. Вы точно знаете, как поразить, заинтриговать и заинтересовать публику. А все это благодаря вашему артистизму и невероятному обаянию.
Вы хорошо разбираетесь в людях, поэтому в вашем окружении место уготовано только избранным. Вас ценят окружающие и считают вас авторитетом. Вам доверят и всегда спешат к вам за советом. Но бывает, что вы не сильны в чем-то и плохо разбираетесь, но другие уверенны в вас и готовы буквально преклоняется пред вами и вашим решением.
Благодаря своей коммуникабельности и умению взаимодействовать с людьми, в вашем окружении много тех, кто с вами на одной волне, к кому вы сумели найти подход и с кем нашли общий язык.
Достоинства, которые выделяют вас среди других:
- гибкий склад ума;
- амбиции;
- умение убедить и переубедить.
С вами никто не рискнёт враждовать, потому как им это выйдет дорого!
Если вам приглянулся Сыр с плесенью
Вас выделяет среди остальных прекрасное чувство вкуса и стиля. В вас от природы заложено много талантов. Вы умеете удивлять окружающих своим нестандартным поведением и подходом в решении важных жизненных вопросов и задач.
Вас смело можно отнести к категории гурманов, которые стремятся получить от этой жизни только лучшее: лучший наряд, лучшую прическу, лучшее образование, лучшую работу, квартиру, машину… Совершенству нет предела!
Детали имеют огромное значение для вас. Вы умеете ценить хороших людей, которые окружают вас. Вы тот, кто не бросит друга, да и любого нуждающегося в беде. Вы всегда готовы протянуть руку помощи. Перфекционизм стал вашим стилем жизни. У вас все всегда должно быть идеально, и никак иначе. Даже мелкие недочеты в каком-то деле способны расстроить вас и даже довести до состояния стресса.
И по жизни вы всегда идёте с гордо поднятой головой. Ваш стакан всегда наполовину полон, потому как вы оптимистично смотрите на жизнь. Но минуты уныния в вашей жизни также случаются. В такие моменты вы всегда извлекаете для себя урок и стараетесь впредь не допустить подобной ситуации.
Аристократизма вам не занимать. Вы все время стремитесь быть на голову выше других – умнее, красивее, презентабельнее, и ради этого вы готовы изрядно попотеть!
Благодаря аналитическому складу ума и хорошо развитому логическому мышлению, вы с лёгкостью находите выход из любой жизненной ситуации. Вы никогда не пасуете перед трудностями и уверенно идёте до конца, достигая поставленных целей. А грамотный тактик, который живет в вас, подсказывает вам, какое решение принять и какой следующий шаг предпринять.
Если вы выбрали Российский сыр
Это выбор простых и открытых людей, которых ещё называют душой компании. Вы человек социальный, которому нравится общение с разными людьми. Ведь это возможность узнать что-то новое, получить опыт или другую ценную информацию, которую можно будет применить в жизни. Вы умеете дружить, поэтому в вашем окружении много друзей, с которыми вам нравится общаться и весело проводить время.
А ещё на вас можно положиться. Вы тот, кто никогда не бросит в беде и всегда придёт на помощь. За это вас ценят и уважают.
Но есть у вас и свои недостатки. Вы бываете чересчур наивны и доверчивы. Некоторые пользуются вашей добротой в своих корыстных целях. Не давайте им такого шанса! Приберегите свою порядочность и милосердие для других, более достойных людей.
А ещё вы не злопамятны и не копите обиды. Вы быстро забываете все плохое и прощаете. Так и нужно делать, ведь от этого хорошо не только вашему физическому, но и психическому здоровью! Жить в гармонии здорово и полезно!
Если вы выбираете Моцареллу
Вы привыкли всегда пребывать в движении. А все в силу того, что вы очень активная и энергичная личность. Вы любите познавать что-то новое в жизни – это то, что даёт вам стимул жить, творить и совершенствоваться. Вас отличает от других незаурядный склад ума и творческое мышление.
Порой в принятии решений вы действуете достаточно резко и импульсивно. Но это не мешает вам принять верное решение, которое будет отличаться от других своим вкусом и креативом. Вы талантливый человек, который талантлив буквально во всем.
Решительный, амбициозный, свободолюбивый, справедливый и честный – эти качества помогают вам смело шагать по жизни и достигать своих целей. Вы умерены в своих желаниях и смело держите курс по жизни, направленный на их воплощение в жизнь и реализацию. В вашей жизни все спланировано, выдержано. Такая стратегия работает. И поэтому вы всегда добиваетесь того, чего хотите, потому как вы не допускаете хаоса в свою жизнь!
А вы согласны с предположениями психологов касательно особенностей вашего характера?
Источник : https://test.temaretik.com/2330716168221624491/
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