Тест с видами сыра расскажет об особенностях вашего характера

Многие диетологи твердят: “Мы – то, что едим!” И психологи далеко от них не отстают, утверждая, что вкусовые предпочтения и пристрастия человека могут поведать многое о его повадках, особенностях поведения и даже чертах характера. А для того, чтобы узнать, что же такого особенного в вашем характере, не нужно что-то съесть. Достаточно просто пройти фуд-тест, основанный на картинках с изображениями еды.

Сегодня много интересного о вас расскажет сыр. Да, да именно этот продукт лёг в основу психологического теста, который раскроет всю правду о вас.

Инструкция к прохождению теста:

1) Делая свой выбор, обратитесь за помощью к своей интуиции. Для этого расслабьтесь, отгоните все мысли прочь и сосредоточьтесь на прохождении теста.

2) Подумайте о себе, своих личностных качествах и предпочтениях.

3) Посмотрите на картинку с четырьмя видами сыра и выберите ту, на которую пал ваш взор в первую очередь.

4) Делая выбор, не берите во внимание только лишь вкусовые качества этого продукта. Обратите внимание на внешние данные кусочка сыра. Какой вам показался красивее и интереснее!?

Выберите сыр 🧀 и узнайте об особенностях вашего характера