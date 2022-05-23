Почему мазурка на балу XIX века была для будущих невест важнее вальса

Нам, в наше бурное время не до балов. И уж тем более не до всяких там сложностей, по поводу того, кто с кем должен танцевать и в какой последовательности это надо делать. Но так было не всегда. Каких-то полтора столетия назад это было настолько важно, что у Кити Щербацкой из-за того, что пригласили танцевать не её, расстроилась помолвка. А всё потому что Вронский на самый важный танец в самый ответственный момент пригласил танцевать вовсе даже не Кити, а Анну Каренину. Да ещё и помчался за ней в Петербург.

Казалось бы, что может быть важнее и интереснее вальса?! Может! Напомню, что Кити ждала мазурку, а вовсе не какой-то там вальс. Именно там все должно было решиться. Но как потом оказалось, гораздо больше всего решилось в Бологом, когда поезд из Москвы в Петербург остановился на середине пути между двух столиц.

Кстати, привет всем, кто снимал «Анну Каренину» в СССР, России и вообще почти везде. Почему-то и Лановой с Самойловой, и Боярская с Матвеевым в кино кружатся в вальсе. Красиво, ага. Вот только:

«…Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться…»

Не решались в вальсе ничьи судьбы и не рушились девичьи мечты. Вальс танцевали почти в самом начале бала. И этот танец было принято танцевать в основном со знакомыми. Потому что иначе - не стоит, это моветон, не по этикету. И уж тем более вальс был не тем моментом, когда можно и нужно решать что-то важное. Бал только начался, все еще впереди.

То ли дело мазурка. В этом танце и по этикету разрешается общаться не только о погоде. Кроме того, после мазурки обычно шли к столу и по всё тем же правилам этикета, кто с кем танцевал, тот с тем и садился рядом за столом. Поэтому мазурка была для невест особенно важна.

Во-первых, сам по себе танец длинный. Во-вторых, он довольно романтичный. В-третьих, правила этикета позволяют многое. В-четвертых, в пятых… Если уж где и признаются в любви или сделают предложение - то это как раз во время мазурки.

Так что много было причин относиться к мазурке и приглашениям на неё ответственно. Это вам не кадриль. И не вальс. Как бы красиво он не выглядел.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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