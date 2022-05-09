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Почему Молотов не спас от репрессий свою жену

Вячеслав Михайлович Молотов (настоящая фамилия Скрябин) был близким товарищем Иосифа Джугашвили-Сталина с 1917 года. Дружили между собой и их жёны.

Вячеслав Михайлович Молотов (1890 - 1986 гг)

Из черты оседлости

Будущая супруга Молотова родилась в бедной еврейской семье на Украине. С ранней юности ей пришлось зарабатывать себе на хлеб трудом на фабрике. Несмотря на это, в семье она научилась грамоте на русском и на идиш. Неудивительно, что во время революции она вступила в партию большевиков и занялась подпольной работой в тылу гетманских и белогвардейских войск. Ей был тогда 21 год.

Тогда же она получила документы на имя Полины Семёновны Жемчужиной. Её настоящее имя было Перл Соломоновна Карповская. Происхождение псевдонима не вызывает сомнения – он был производным от её имени, данном при рождении.

И.В. Сталин и В.М. Молотов со своими женами

Семью Карповских разбросало в лихолетье Гражданской войны. Одни её брат и сестра уехали по призыву сионистов осваивать Палестину. Брат позднее перебрался в США, став преуспевающим бизнесменом. Другие остались в России и впоследствии были репрессированы одновременно с Жемчужиной.

Семья революционеров

Молотов и Жемчужина познакомились в 1921 году, когда оба работали в Москве.

Молотов был членом ЦК большевистской партии, а Жемчужина работала в одном из столичных райкомов. Молотов и Жемчужина, по свидетельствам людей, знавших их, всегда сильно любили друг друга.

Жемчужина дружила с женой Сталина Надеждой Аллилуевой. В честь её со Сталиным дочери Вячеслав и Полина назвали свою единственную дочь также Светланой (её сыном является депутат Государственной Думы, известный историк Вячеслав Никонов, наречённый так, в свою очередь, в память о своём деде). В 1932 году Надежда Аллилуева по невыясненным причинам покончила с собой, что могло рано или поздно отразиться на отношениях двух семей.

Полина Семеновна Жемчужина (1897-1970 гг) в конце 1930-х годов

В 1939 году Сталин назначил Жемчужину главой новообразованного наркомата рыбной промышленности СССР и содействовал избранию кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Но в том же году понизил в должности, переведя с поста наркома на должность начальника главка (департамента) в наркомате лёгкой промышленности. В 1941 году конференция ВКП(б) вывела Жемчужину из числа кандидатов в члены ЦК. Было ли это предвестником грядущей опалы? Вряд ли. Ведь в те же годы Молотов успешно работал председателем Совнаркома и наркомом иностранных дел.

Откровенный разговор с израильским послом

В 1948 году было образовано Государство Израиль, созданию которого Сталин активно содействовал. СССР первым признал Израиль. В том же году в Москву прибыл первый посол Израиля в СССР Голда Меир. Советские евреи устроили ей торжественную встречу.

На приёме в Кремле по случаю очередной годовщины Октября Полина Жемчужина долго говорила с Меир на идиш. Своё знакомство жена советского министра иностранных дел начала со слов: «Я тоже дочь народа Израиля». Две соотечественницы (Голда была родом из-под Киева) разговаривали в тот вечер долго…

Голда Меир (1898 - 1978 гг), премьер-министр Израиля с 1969 по 1974 годы

Под новый 1949 год Сталин исключил супругу Молотова из партии, а в январе отдал её под арест. Ещё через два месяца Молотов был снят с поста министра и выведен из состава ЦК.

Сталин в ту пору резко изменил свой курс и вместо поддержки Израиля переключился на поддержку арабов. В СССР началась антисемитская кампания под лозунгом «борьбы с космополитизмом». Жемчужина попала под раздачу. В декабре 1949 года особое совещание при МГБ приговорило её к пяти годам лагерей. В начале 1953 года её собирались судить повторно и готовились дать ещё больший срок, но смерть Сталина возвратила Жемчужину её мужу.

«Связь с еврейским национализмом»

Молотов был не в силах повлиять на решение Сталина. Он благодарил судьбу за то, что сам остался в живых. Однако очевидно, что собственную жизнь он любил больше своей жены, раз не посмел перечить вождю.

По некоторым данным, Жемчужина в разговоре с израильским послом выболтала многое из того, чем делился Молотов в семейном кругу, о «кремлёвской кухне» большой политики. Вероятно, и она, и Молотов чувствовали свою долю вины в постигшем их несчастье.

Вячеслав Молотов и его жена в 1960 году

Любопытно, что Жемчужина, несмотря ни на что, сохранила глубокое уважение к Сталину. Светлана Аллилуева свидетельствовала, что в середине 60-х годов Жемчужина говорила, что Сталин правильно вычистил перед войной «пятую колонну», и жаловалась на современный «оппортунизм», охвативший страну. Старая революционерка нимало не заботилась о логичности своего утверждения: ведь получалось, что Сталин бесполезно боролся с «пятой колонной», поскольку так и не смог предотвратить появление «оппортунизма»!

Жена Молотова умерла в 1970 году в возрасте 73 лет. Молотов последовал за ней уже в 1986 году в весьма преклонном возрасте 96 лет.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Почему Молотов не спас от репрессий свою жену

Порой становится обидно и стыдно за тех слабоумных людей, которых лживая советская пропаганда развела как лохов и  которые оправдывают палача народов Сталина за то , что этот  тиран Средневековья сажал в качестве заложников жен своих соратников ! Особенно же противно вспоминать  сталинского холуя и продажного мерзавца Молотова , который проявлял рабскую покорность своему хозяину даже  после того, как его жену ,Полину Жемчужину, палач народов Сталин  как заложницу держал в тюрьме !                                 

Любопытно, что в 1955 году генеральный секретарь компартии Израиля Самуил Микунис встретил Молотова в кремлевской больнице и спросил, почему он не вступился за жену, на что "любящий муж"и предатель ответил: "Потому что я должен был подчиняться партийной дисциплине"! Вот она подлая и дешевая сущность  холуя Молотова!                                                                                                                                         

Кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом и промокашкой ,как подонок  Молотов,  был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену- еврейку!  Кстати, о евреях советую прочесть мою статью "Был ли Сталин антисемитом?("https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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